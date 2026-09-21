Bắt gọn Lisa hẹn hò "hồng hài nhi" kém 3 tuổi tại London, yêu nhau rành rành đến thế này rồi sao?

Trên mạng xã hội, netizen đã chia làm 2 thái cực tranh cãi gay gắt về mối quan hệ của Lisa và chàng trai này.

Vào ngày 21/9, trên mạng xã hội X lan truyền loạt ảnh hẹn hò của Lisa và "hồng hài nhi" Blue Pongtiwat ở London, Anh Quốc. Cặp đôi được bắt gặp đi cùng nhau tại cửa hàng đồ chơi, sau đó là khoác tay nhau đi dạo trên phố. Netizen cũng tung ra hình ảnh Lisa một mình xoay xở với đống vali tại sân bay ở Bangkok để bay sang London hẹn hò.

Với loạt ảnh này, cư dân mạng gần như chắc mẩm Lisa đang hẹn hò với Blue Pongtiwat. Bất chấp những hình ảnh "bằng chứng" ngày càng nhiều, cặp đôi chưa lên tiếng về tin đồn hẹn hò.

Lisa và Blue Pongtiwat khoác tay nhau đi dạo trên đường phố London. Clip: X

Cặp đôi cũng được bắt gặp ở 1 cửa hàng đồ chơi. Ảnh: X

Ảnh Lisa 1 mình "tay xách nách mang" ở sân bay Bangkok sang London hẹn hò. Ảnh: X

Trên mạng xã hội, netizen đã chia làm 2 thái cực tranh cãi gay gắt. Nhiều người chỉ trích Blue Pongtiwat "tâm cơ", ké fame, bám vào danh tiếng của Lisa để nổi lên. Số khác chỉ trích Lisa xao lãng, mải yêu đương bỏ bê sự nghiệp. Họ chỉ ra rằng ngay sau khi kết thúc sự kiện kỷ niệm 10 năm gây tranh cãi của BLACKPINK, Lisa được cho là bay ngay về Thái Lan để ở bên gia đình, nhưng thực chất là bay sang Kyoto để hẹn hò với Blue Pongtiwat. Cũng chỉ còn gần 1 tuần nữa là đến lễ trao giải VMAs ở Mỹ, nhưng Lisa lại mải mê hẹn hò "hồng hài nhi" ở London, Anh Quốc.

Dù vậy, có rất nhiều người bênh vực em út BLACKPINK. Họ cho rằng Lisa đang bị xâm phạm đời tư, cô là 1 phụ nữ trưởng thành, hẹn hò không phải vấn đề. Cô hoàn toàn có thể duy trì đời sống tình cảm cá nhân mà không xao lãng sự nghiệp.

Mối quan hệ của Lisa và Blue Pongtiwat gây ra nhiều tranh cãi. Ảnh: X

Lisa có tên thật là Lalisa Manoban, sinh ngày 27/3/1997 tại Buriram, Thái Lan. Cô là rapper, dancer, ca sĩ và người mẫu nổi tiếng toàn cầu, được biết đến là thành viên của nhóm nhạc nữ BLACKPINK. Lisa là thực tập sinh ngoại quốc đầu tiên của YG Entertainment, bắt đầu quá trình huấn luyện từ năm 2011 và chính thức ra mắt cùng BLACKPINK vào năm 2016.

Với phong cách trình diễn cuốn hút, khả năng vũ đạo hàng đầu Kpop và rap độc đáo, Lisa nhanh chóng trở thành biểu tượng toàn cầu, có lượng fan hùng hậu tại châu Á, châu Âu và Mỹ. Cô cũng là đại sứ thương hiệu cho nhiều nhà mốt lớn toàn cầu.

Năm 2021, Lisa ra mắt solo album đầu tay LALISA, phá kỷ lục về lượt xem MV và doanh số, khẳng định vị thế “nữ hoàng Kpop toàn cầu”. Năm 2024, cô thành lập công ty riêng LLOUD, định hướng phát triển sự nghiệp độc lập song song với hoạt động cùng BLACKPINK. Cô còn lấn sân diễn xuất và tham dự nhiều sự kiện lớn như Met Gala, Lễ trao giải Oscar, Emmy, Victoria's Secret Fashion Show, lễ khai mạc World Cup 2026...

Ở tuổi 29, Lisa có sự nghiệp thành công, là ngôi sao toàn cầu. Ảnh: Getty Images

Trong phim tài liệu Always Lalisa mới, nữ idol tiết lộ chuyện tình cảm càng là từ khóa cấm kỵ của các idol Kpop. Trong văn hóa Kpop, việc hẹn hò bị hạn chế bởi nếu bị phát hiện, độ nổi tiếng của nghệ sĩ có thể bị ảnh hưởng. Lisa xác nhận từng hẹn hò vài lần nhưng đều phải giữ kín. Lý do là bởi cô không muốn chuyện tình cảm cá nhân trở thành nguyên nhân ảnh hưởng đến sự nổi tiếng của BLACKPINK.

Mối tình được biết đến nhiều nhất của cô là với thiếu gia tài phiệt Frédéric Arnault - con trai CEO tập đoàn hàng hiệu hàng đầu thế giới LVMH. Cặp đôi liên tiếp được bắt gặp bên nhau từ tháng 7/2023. Họ cũng đã ra mắt gia đình của đối phương, dành nhiều thời gian hẹn hò ở khắp nơi trên thế giới dù không công khai xác nhận mối quan hệ.

Tuy nhiên, dấu hiệu rạn nứt đã bắt đầu từ đầu năm nay, khi Frédéric Arnault hoàn toàn im lìm trong dịp sinh nhật Lisa. Họ không còn tương tác, Frédéric Arnault được cho là đang tìm hiểu Marissa Long - nữ người mẫu kiêm diễn viên người Mỹ sinh năm 2000.

Ảnh: X

Mối tình được biết đến nhiều nhất của Lisa là với thiếu gia tài phiệt Frédéric Arnault. Ảnh: Instagram

Đến nay, Lisa được cho là đang hẹn hò tài tử điển trai Thái Lan Blue Pongtiwat, kém cô 3 tuổi. Nữ idol và Blue Pongtiwat xuất hiện bên nhau như hình với bóng. Thậm chí, mối quan hệ của cặp đôi còn khắng khít đến mức các phụ huynh đã gặp gỡ nhau. Vào ngày 2/9, mối quan hệ của Lisa và Blue Pongtiwat tiếp tục trở thành tâm điểm bàn tán trong dư luận sau khi Lisa đăng tải loạt ảnh tới Kyoto, Nhật Bản lên trang cá nhân. Không lâu sau đó, Blue Pongtiwat cũng chia sẻ những hình ảnh tại Nhật giống Lisa.

Tuy nhiên đến nay, chuyện tình này mới dừng ở mức độ nghi vấn. Thậm chí hành động ẩn ý về mối quan hệ tình cảm với Lisa của Blue Pongtiwat không nhận được phản ứng tích cực từ dư luận. Trên MXH X, nhiều netizen đánh giá mỹ nam người Thái Lan không đơn giản, nghi ngờ anh đang cố tình tận dụng sức nóng từ tin đồn hẹn hò với Lisa để thu hút sự chú ý bằng cách đăng bài mập mờ, tạo ra "Lovestagram" với những chi tiết chứng tỏ họ là một cặp. Thậm chí, có người thẳng thừng chỉ trích Blue Pongtiwat đang "ké fame" Lisa một cách trắng trợn. So với danh tiếng toàn cầu của Lisa, Blue chắc chắn không phải cái tên có độ nhận diện tương đương. Việc được đặt cạnh em út BLACKPINK khiến nam diễn viên nhận được sự quan tâm lớn trong suốt thời gian qua.