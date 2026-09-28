Hà Nội phát sinh 18 ổ dịch sốt xuất huyết mới

Từ ngày 18 đến 25/9, Hà Nội ghi nhận 390 ca sốt xuất huyết tại 86 phường, xã; phát sinh 18 ổ dịch mới.

Ảnh: CDC Hà Nội

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, trong tuần từ ngày 18 đến 25/9, toàn thành phố ghi nhận 390 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 86 phường, xã. Một số địa bàn ghi nhận nhiều ca gồm Hà Đông, Dân Hòa, Chương Mỹ, Hồng Vân, Từ Liêm, Thanh Oai, Bình Minh và Phúc Thọ.

Cộng dồn từ đầu năm 2026, Hà Nội ghi nhận 3.596 ca sốt xuất huyết tại 118 phường, xã, chưa ghi nhận trường hợp tử vong. Số ca mắc giảm 1.779 trường hợp so với số mắc trung bình giai đoạn 2021-2025 và giảm so với cùng kỳ năm 2023.

Trong tuần, thành phố phát sinh 18 ổ dịch sốt xuất huyết mới tại 13 phường, xã. Từ đầu năm đến nay ghi nhận 156 ổ dịch, hiện còn 28 ổ dịch đang hoạt động.

Với bệnh tay chân miệng, trong tuần Hà Nội ghi nhận 170 ca tại 74 phường, xã. Cộng dồn năm 2026, thành phố ghi nhận 5.458 ca, chưa có trường hợp tử vong; phát sinh 88 ổ dịch, trong đó còn 2 ổ dịch đang hoạt động.

Các bệnh truyền nhiễm khác tiếp tục được ghi nhận. Trong tuần có 4 ca sởi, 1 ca ho gà, 1 ca uốn ván và 7 ca COVID-19. Từ đầu năm, Hà Nội ghi nhận lần lượt 400 ca sởi, 109 ca ho gà, 14 ca uốn ván và 1.655 ca COVID-19, chưa ghi nhận tử vong do các bệnh này.

CDC Hà Nội tiếp tục giám sát các ổ dịch sốt xuất huyết đang hoạt động, theo dõi công tác phòng chống tay chân miệng tại các địa bàn có ca bệnh, đồng thời phối hợp điều tra, xử lý sớm ca bệnh và ổ dịch.

Ngành y tế khuyến cáo người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh, nhất là loại bỏ nơi sinh sản của muỗi truyền sốt xuất huyết, giữ vệ sinh môi trường, thực hiện vệ sinh tay để phòng tay chân miệng và đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch.