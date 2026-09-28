Đến tận nhà hỗ trợ cụ ông 92 tuổi đăng ký kết hôn

Do tuổi cao, sức khỏe yếu và không thể tự di chuyển, cụ ông Sái Văn Cá, 92 tuổi, cùng cụ bà Đỗ Thị Thanh, 90 tuổi, được cán bộ hành chính đến tận nhà hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn.

Trưa 18/9, Tổ xung kích thuộc Điểm hỗ trợ Dịch vụ công số Trung Giã, Chi nhánh 8 Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố, đã có mặt tại gia đình cụ ông Sái Văn Cá (SN 1934) và cụ bà Đỗ Thị Thanh (SN 1936), trú tại thôn An Lạc, xã Trung Giã, để hỗ trợ hai cụ thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn.

Theo thông tin từ Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội, do tuổi cao, sức khỏe yếu và gặp nhiều khó khăn trong việc đi lại, hai cụ không có điều kiện trực tiếp đến trụ sở cơ quan hành chính. Cụ bà Đỗ Thị Thanh phải sử dụng ô-xy hỗ trợ hô hấp, trong khi cụ ông Sái Văn Cá nằm liệt giường.

Trước hoàn cảnh của hai cụ, theo đề nghị của gia đình, cán bộ đã trực tiếp đến nhà để hướng dẫn và hỗ trợ thực hiện các bước cần thiết của thủ tục đăng ký kết hôn.

Cụ bà Đỗ Thị Thanh thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn tại nhà với sự hỗ trợ của cán bộ hành chính (Ảnh: Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội)

Tại gia đình, cán bộ kiểm tra, đối chiếu các thông tin liên quan đến nhân thân, giấy tờ tùy thân và nội dung đăng ký kết hôn. Những nội dung cần thiết được giải thích cụ thể để hai cụ và gia đình nắm rõ, hạn chế sai sót trong quá trình thực hiện.

Do điều kiện sức khỏe đặc biệt, cán bộ hỗ trợ hai cụ hoàn thiện các nội dung cần thiết và thực hiện việc ký Giấy chứng nhận kết hôn phù hợp với điều kiện thực tế. Các thông tin được kiểm tra, đối chiếu trước khi hoàn tất thủ tục.

Với nhiều người, đến trụ sở cơ quan hành chính để thực hiện một thủ tục là công việc quen thuộc. Tuy nhiên, đối với người cao tuổi, đặc biệt những trường hợp sức khỏe yếu hoặc không thể tự di chuyển, việc đi lại có thể trở thành trở ngại lớn.

Trong trường hợp của cụ ông Sái Văn Cá và cụ bà Đỗ Thị Thanh, việc cán bộ trực tiếp đến tận nhà giúp gia đình giảm bớt khó khăn trong việc di chuyển, đồng thời tạo điều kiện để hai cụ thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn trong điều kiện sức khỏe không thuận lợi.

Hoạt động này được Điểm hỗ trợ Dịch vụ công số Trung Giã thực hiện theo phương châm lấy người dân làm trung tâm phục vụ. Khi người dân gặp khó khăn trong việc tiếp cận dịch vụ công, cán bộ chủ động hỗ trợ, hướng dẫn phù hợp với từng trường hợp.

Không chỉ hỗ trợ về thủ tục, cán bộ còn kiểm tra kỹ thông tin và giải thích từng nội dung để người dân hiểu rõ các bước cần thực hiện. Cách làm này giúp quá trình giải quyết hồ sơ diễn ra thuận lợi, đồng thời hạn chế việc người dân phải đi lại nhiều lần.

Trường hợp của hai cụ cũng cho thấy việc tiếp cận dịch vụ công không giống nhau đối với tất cả người dân. Với người cao tuổi, người nằm liệt giường hoặc gặp hạn chế về khả năng di chuyển, một thủ tục hành chính thông thường có thể đòi hỏi sự hỗ trợ đặc biệt. Việc cán bộ đến tận nhà trong trường hợp này giúp giảm bớt rào cản về đi lại, đồng thời tạo điều kiện để hai cụ thực hiện quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Nguồn: Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội