2 ngày nữa, loạt chính sách mới về trợ cấp, BHXH, BHYT chính thức có hiệu lực: Tất cả người dân cần biết để tránh bỏ lỡ quyền lợi

Loạt mức trợ cấp sẽ tăng từ tháng sau.

Nâng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng lên 3.012.000 đồng từ 1/10/2026

Căn cứ theo Điều 3 Nghị định 321/2026/NĐ-CP quy định mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng từ ngày 01/10/2026 là 3.012.000 đồng.

Theo khoản 1 Điều 1 Nghị định 77/2024/NĐ-CP, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng là 2.789.000 đồng (quy định hết hiệu lực từ ngày 01/10/2026).

Mức chuẩn 3.012.000 đồng làm căn cứ để tính mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng.

Các mức quy định theo mức chuẩn tại Nghị định 321/2026/NĐ-CP được điều chỉnh khi mức chuẩn được điều chỉnh và làm tròn đến hàng nghìn đồng.

Trước 31/10/2026 phải tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động tại TPHCM

Theo Công văn 16093/SNV-VLATLĐ năm 2026 của Sở Nội Vụ TPHCM, nhằm đảm bảo tiến độ triển khai Kế hoạch tổ chức khám sức khỏe toàn dân trên địa bàn Thành phố nói chung và đảm bảo công tác tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động tại các đơn vị, Sở Nội vụ đề nghị Công ty, Tổng Công ty, doanh nghiệp, các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn Thành phố khẩn trương thực hiện các nội dung sau đây:

- Khẩn trương tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo đúng quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015; bảo đảm 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý được khám sức khỏe định kỳ (trước ngày 31 tháng 10 năm 2026) với đầy đủ các nội dung theo gói khám sức khỏe của quy định hiện hành.

- Cập nhật kết quả khám sức khỏe của người lao động thuộc đơn vị quản lý theo đường liên kết (link) của Sở Y tế ngay sau khi hoàn thành việc khám sức khỏe trong vòng 03 ngày để Sở Y tế theo dõi, đối chiếu với dữ liệu khám sức khỏe đã được cập nhật trên Nền tảng Quản lý sức khỏe cộng đồng và phục vụ công tác tổng hợp, giám sát, đánh giá kết quả.

Mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hằng tháng đối với người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng từ 1/10/2026

Căn cứ theo Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị định 321/2026/NĐ-CP quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hằng tháng đối với người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng từ ngày 01/10/2026 cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Mức trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh từ 1/10/2026

Căn cứ theo Phụ lục 2 ban hành kèm theo Nghị định 321/2026/NĐ-CP quy định mức trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh từ ngày 01/10/2026 cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội lên 540.000 đồng/tháng từ 5/10/2026

Căn cứ theo Điều 4 Nghị định 335/2026/NĐ-CP quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội từ ngày 05/10/2026 là 540.000 đồng/tháng.

Theo khoản 2 Điều 4 Nghị định 20/2021/NĐ-CP, mức chuẩn trợ giúp xã hội áp dụng từ ngày 01/7/2021 là 360.000 đồng/tháng (quy định hết hiệu lực từ ngày 05/10/2026).

Mức chuẩn trợ giúp xã hội 540.000 đồng/tháng là căn cứ để xác định mức trợ cấp xã hội, mức hỗ trợ kinh phí nhận chăm sóc, nuôi dưỡng; mức chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở chăm sóc người cao tuổi, cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc trẻ em và cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng khác (sau đây gọi chung là cơ sở trợ giúp xã hội) và các mức trợ giúp xã hội khác.

Trường hợp điều kiện kinh tế - xã hội địa phương bảo đảm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định:

- Mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội áp dụng trên địa bàn cao hơn mức chuẩn trợ giúp xã hội và mức trợ giúp xã hội quy định tại Nghị định 335/2026/NĐ-CP;

- Đối tượng khó khăn khác chưa quy định tại Nghị định 335/2026/NĐ-CP được hưởng chính sách trợ giúp xã hội.

Mức trợ cấp hưu trí xã hội tăng lên 540.000 đồng/tháng từ 5/10/2026

Căn cứ theo khoản 1 Điều 31 Nghị định 335/2026/NĐ-CP sửa đổi khoản 1 Điều 3 Nghị định 176/2025/NĐ-CP, từ ngày 05/10/2026, người thuộc diện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội được tăng mức hưởng từ 500.000 đồng/tháng lên 540.000 đồng/tháng.