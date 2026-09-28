Tết Trung thu chưa từng có ở vùng biên giới giáp Lào: Hàng nghìn người hợp sức làm điều đặc biệt cho 1.700 trẻ em

Chỉ trong 10 ngày, quân đội, chính quyền, doanh nghiệp, nhà trường, nghệ sĩ, đầu bếp và các tổ chức xã hội đã cùng tạo nên một ngày Trung thu đặc biệt ở Tây Giang.

Hơn 1.700 trẻ em được vui chơi, 13.873 phần quà tặng đến với học sinh 6 trường biên giới, hơn 200 em được khám, cấp thuốc miễn phí và khoảng 100 em nhỏ được cắt tóc. Đặc biệt, có gần 100 điều ước được hiện thực hóa. Phía sau những con số ấy là cách hợp lực hoàn toàn mới: mỗi bên mang phần mình làm tốt nhất vào một việc chung.

Đêm trước ngày diễn ra “Trăng sáng muôn nơi - Vầng trăng chiến sĩ”, Mơloong Nguyễn Anh Thư gần như thức trắng.

6 giờ sáng 23/9, khi Tây Giang còn tối mịt vì mưa nặng hạt, cô bé lớp 4/3 đã giục mẹ dậy, ăn sáng, mặc bộ trang phục truyền thống của người Cơ Tu rồi lên đường tới trường.

Khoảng 7 giờ, Thư đứng giữa sân trường đông kín người, dù 14 giờ chương trình mới chính thức bắt đầu.

Hàng nghìn đứa trẻ ở Tây Giang hôm ấy mang theo gần như trọn một ngày để chờ Trung thu.

Buổi sáng, các em nô đùa quanh trường. Buổi trưa ăn bún do ban tổ chức chuẩn bị rồi nghỉ ngay trong lớp học. Chợp mắt một lúc, tụi nhỏ lại dậy sửa sang quần áo chờ ngày hội.

Thư nói em không háo hức vì quà.

“Em thấy mình cũng không thiếu thứ gì. Em chỉ muốn được giao lưu với nghệ sĩ. Đây là lần đầu tiên em được tận mắt thấy ca sĩ Hồ Quỳnh Hương”.

Điều ước của cô bé cũng giản dị: cả gia đình được bình an. Ông bà nội đã già, Thư chỉ mong những người thân yêu khỏe mạnh và ở bên mình thật lâu.

14 giờ, MC Nguyên Khang xuất hiện, kéo lũ trẻ vào những trò chơi vui nhộn. Sau đó, các em tỏa đi khắp những khu trải nghiệm.

Ở “Vầng trăng chiến sĩ”, học sinh nghe bộ đội đàn hát, giao lưu và nhận quà. Tại “Vầng trăng tri thức”, các em nghe phổ biến những kiến thức pháp luật gần gũi rồi thi trả lời câu hỏi.

Ríah Quyên, học sinh lớp 9/3, chăm chú nghe phần nói về độ tuổi kết hôn. Em cho rằng những kiến thức được nghe trong một ngày hội vui như vậy “sẽ dễ nhớ như một kỷ niệm đẹp”.

Ở “Kho báu chị Hằng”, học sinh dùng tem đổi quà. Một cô bé lớp 2 bật khóc vì chưa có “bản đồ” đi tìm kho báu, nhưng vài phút sau đã cười tươi khi thầy cô tìm cho em một tấm.

Tại “Trăng an lành”, khoảng 200 học sinh được khám, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc; khoảng 100 em được cắt tóc. Phía sau trường là các trò ném lon, phi tiêu, vận động.

Trong vài giờ, khuôn viên Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Tây Giang biến thành một “thành phố Trung thu” thu nhỏ.

Các bé xếp hàng ăn tiệc buffet do các Chef chuẩn bị.

16 giờ, bữa tiệc “Trăng Muôn Vị” bắt đầu.

Từ những điều ước như “muốn được ăn pizza”, các đầu bếp chuẩn bị 8 món mang hương vị ba miền: pizza gà kho củ nén, tôm chiên cốm làng Vòng, chả giò...

Không chỉ học sinh 6 trường, một số gia đình còn đưa trẻ mầm non tới. Nhiều phụ huynh ở lại ăn cùng con, khiến bữa tiệc phục vụ gần 2.000 người kéo dài tới khoảng 19 giờ 30.

Chị Blúc Hạnh, nhà cách trường khoảng 20 km, xin nghỉ cả ngày để đưa con học lớp 1 tới dự.

Còn Alăng Thị Ninh, một cô bé người Cơ Tu, hào hứng: “Mọi năm Trung thu em chỉ nhận một ít bánh kẹo ở thôn. Đây là lần đầu em được ăn buffet ‘xịn sò’, chơi rất nhiều trò, vui ơi là vui”

19 giờ, sân khấu sáng đèn.

Lohan, Ngọc Tân, Hồ Quỳnh Hương lần lượt xuất hiện, mỗi ca sĩ mang đến hai tiết mục được dàn dựng công phu. Các ca khúc đều mang âm hưởng hào hùng, lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước và những giá trị tích cực, phù hợp với khán giả thiếu nhi.

Hoa hậu Tiểu Vy và MC Nguyên Khang cũng đồng hành xuyên suốt chương trình. Không chỉ góp phần khuấy động sân khấu, các nghệ sĩ, hoa hậu còn trực tiếp giao lưu, trò chuyện với các em nhỏ, mang đến cho nhiều em cơ hội lần đầu được gặp gỡ và tương tác với những gương mặt mình yêu mến.

Cuối đêm, tiếng trống Trung thu vang lên, pháo hoa liên tiếp sáng trên bầu trời Tây Giang. Sau đó là lửa trại và phá cỗ.

Những em ở gần được người thân đón về. Học sinh nhà cách trường khoảng 5 km trở lên được các chiến sĩ đưa tận nhà.

Một ngày bắt đầu từ lúc trời chưa sáng khép lại sau ánh pháo hoa.

Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương giao lưu với các em học sinh.

Để tạo nên một ngày như thế, những người tổ chức chỉ có 10 ngày.

Suốt thời gian chuẩn bị, Tây Giang mưa liên tục, đường núi sũng nước. Hàng tấn thiết bị, vật tư sân khấu, thuốc men, sách vở, đồ ăn và quà tặng phải được vận chuyển tới điểm trường.

Bà Phan Đặng Trà My, Phó Tổng Giám đốc VCCorp, gọi cách duy nhất để giải bài toán ấy bằng hai chữ: Hợp lực.

“Không một đơn vị nào có thể làm tất cả.”

Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng đảm nhận nhiều phần việc hậu cần quan trọng: vận chuyển vật tư, dựng sân khấu, bảo đảm an ninh, đưa đón đoàn công tác và học sinh ở xa. Trước đó, lực lượng vũ trang thành phố cũng đồng hành cùng địa phương trong quá trình xây dựng 6 trường nội trú liên cấp.

Đại tá Nguyễn Tấn Tuân, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng, nhấn mạnh việc chăm lo học sinh vùng cao, vùng biên không chỉ gói trong một dịp Trung thu mà là trách nhiệm đồng hành lâu dài với người dân và thế hệ trẻ.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang đánh giá chương trình là nguồn động viên để học sinh vùng biên tiếp tục học tập, vươn lên.

Thành đoàn Đà Nẵng huy động lực lượng thanh niên, phối hợp các sở, ngành tổ chức hoạt động thiếu nhi và hỗ trợ học sinh di chuyển trong điều kiện thời tiết, địa hình khó khăn.

Nhà báo Trần Mai Anh, Nhà sáng lập Chương trình Thiện Nhân và Những người bạn, chỉ ra một khoảng trống khác: trong xã hội có nhiều người muốn giúp và nhiều đứa trẻ cần giúp, nhưng hai bên đôi khi thiếu một điểm chạm.

Nhiều ước mơ đã thành hiện thực trên sân khấu

“Ngân Hà Ước Mơ” được xây dựng để tạo điểm chạm ấy: ghi lại mong muốn của trẻ rồi tìm nguồn lực phù hợp để thực hiện.

Với VCCorp, một trong những vai trò chính là kết nối nguồn lực.

Bà Phạm Thị Thu Trang, Giám đốc bộ phận Ad Sponsor, cho biết từ mong muốn của hơn 1.700 học sinh, VCCorp tìm kiếm những doanh nghiệp có khả năng đáp ứng từng nhu cầu cụ thể.

Cần thuốc, Dược Hậu Giang tham gia. Cần túi đựng quà, Canifa đồng hành. Cần sữa dinh dưỡng, TH true MILK hỗ trợ. Cần bút, mực, sách, vở… tập đoàn Thiên Long giúp sức. Ngoài ra, còn có rất nhiều nhà tài trợ khác như: Richy, Lumias, DHG, Nestlé/MILO, Unilever, Satori, DERGO, VESC, Goldsun và UNIQUE… đồng hành cùng chuỗi sự kiện.

“Chúng tôi rất mừng vì chỉ trong vỏn vẹn 8 ngày có thể kết nối được nguồn lực lớn đến thế”, bà Trang nói.

Người có sản phẩm mang sản phẩm. Người có thiết bị góp thiết bị. Người có chuyên môn góp chuyên môn.

“Những mối quan hệ được xây dựng qua nhiều năm, đến lúc có một việc thực sự cần làm, lại có thể cùng nhau biến nguồn lực mình đang có thành một điều hữu ích”, bà My chia sẻ.

Nhóm đầu bếp cũng góp đúng chuyên môn của mình.

Chương trình có sự đồng hành của 3 đầu bếp đến từ chương trình Top Chef.

Chương trình có sự đồng hành của 3 đầu bếp chính là Chef Khắc Linh, Chef Thiện Thanh và Chef Khả Nguyên đều đến từ chương trình Top Chef. Ngoài ra, sự kiện còn nhận được sự đồng hành, phụ giúp của các đầu bếp trong CLB Thiện Nguyện Đồng Cảm.

Chef Khả Nguyên nhấn mạnh, trăng sáng muôn nơi - Vầng trăng chiến sĩ là chương trình rất ý nghĩa nên khi nhận được lời mời, anh đã nhận lời ngay mà không cần suy nghĩ nhiều.

“Phục vụ liên tục số lượng người rất đông nên khá mệt, nhưng vui nên quên hết đau mỏi”, Chef Nguyên nói.

Từ phía nhà trường, bà Hồ Thị Tâm cùng Ban Giám hiệu xúc động khi chứng kiến các chiến sĩ trực tiếp dựng lều, chuẩn bị sân khấu, lo bữa ăn và chăm sóc học sinh. “Với một ngôi trường mới ở vùng biên, sự đồng hành ấy không chỉ bổ sung vật chất mà còn tạo thêm điểm tựa tinh thần cho thầy và trò.”

Trong chương trình, 30 suất học bổng với tổng trị giá 150 triệu đồng do Hội Chữ Thập Đỏ trao tặng cũng được trao cho những học sinh có thành tích học tập tốt là con em giáo viên tại các trường biên giới.

10 ngày, rất nhiều người, rất nhiều phần việc.

Không ai làm tất cả. Nhưng mỗi bên đều mang phần mình làm tốt nhất vào cùng một việc.

Kết quả của cuộc hợp lực có thể đếm bằng những con số.

13.873 sản phẩm quà tặng được chuyển tới 100% học sinh của 6 trường nội trú liên cấp Tây Giang, A Vương, Đắc Pring, Hùng Sơn, La Dêê và La Êê cùng nhà trường, thầy cô có hoàn cảnh khó khăn.

Khoảng 200 học sinh được khám, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc; 100 em được cắt tóc; hơn 1.000 đầu sách được đưa tới gian sách. Tổng nguồn lực huy động vượt 6 tỷ đồng.

Những đứa trẻ háo hức khi được bóc quà

Nhưng trước khi mang quà lên Tây Giang, ban tổ chức còn hỏi trẻ em một câu: Các em thực sự mong muốn điều gì?

Có em ước một chiếc bàn học. Có em muốn ăn pizza. Có em mong trường có thêm thiết bị phục vụ học tập và giải trí.

Từ những mong muốn ấy, “Ngân Hà Ước Mơ” được mở ra. Gần 100 điều ước được kết nối và hiện thực hóa ngay trong đêm 23/9.

Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương tặng 6 chiếc tivi cho 6 trường. Nữ ca sĩ kể tuổi thơ từng phải sang nhà hàng xóm xem nhờ tivi, nên hiểu cảm giác của những đứa trẻ muốn nhìn ra một thế giới rộng hơn nhưng chưa có điều kiện.

Cũng trên sân khấu ấy, một cậu bé lớp 7 không xin đồ chơi hay xe đạp.

Bé Bảo Chức với ước mơ được chữa mắt.

Em chỉ mong đôi mắt được chữa khỏi.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố làm đầu mối đưa em đi khám, điều trị và phẫu thuật. VCCorp trước đó cũng đã kết nối với một bệnh viện mắt quốc tế và nhận cam kết hỗ trợ phẫu thuật miễn phí.

Đó là cách chương trình lựa chọn tiếp cận trẻ em: không chỉ mang tới những gì người lớn nghĩ các em cần, mà hỏi chính các em đang cần và mong muốn điều gì.

Ngoài quần áo, thuốc men, sách vở hay thiết bị học tập, trẻ em còn cần những trải nghiệm tinh thần: được vui chơi, gặp nghệ sĩ, thử một món ăn mới và được nói ra ước mơ của mình.

Có những mong muốn có thể thực hiện bằng một cuốn sách, chiếc xe đạp hay chiếc tivi. Có những mong muốn cần một ca phẫu thuật, một cơ hội học tập hoặc nhiều năm đồng hành.

Vì thế, gần 100 điều ước được thực hiện trong đêm 23/9 chưa phải điểm kết thúc.

Khi tiếng trống Trung thu cuối cùng vang lên và pháo hoa tắt trên bầu trời Tây Giang, những đứa trẻ lần lượt trở về nhà. Nhưng “Ngân Hà Ước Mơ” sẽ tiếp tục tới gần 20 trường tại Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng.

13.873 món quà có thể kiểm đếm sau chương trình. Còn những kết nối bắt đầu từ Tây Giang thì vẫn đang tiếp tục.