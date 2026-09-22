Hành trình “Trăng Sáng Muôn Nơi” tại Tây Giang: Khi màu áo lính thắp sáng vầng trăng trẻ thơ

Giữa trập trùng mây núi nơi phên dậu biên cương, hành trình mang tên “Vầng Trăng Chiến Sĩ” chính thức lăn bánh về với Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Tiểu học và THCS Tây Giang.

Chương trình "Trăng Sáng Muôn Nơi - Vầng Trăng Chiến Sĩ" là chương trình mở màn cho chuỗi hoạt động Human Act Now, hệ sinh thái trong khuôn khổ giải thưởng Human Act Prize, với mục đích kêu gọi nguồn lực để kiến tạo môi trường phát triển cho các em nhỏ.

Thông qua việc kết nối trẻ em trên cả nước, "Trăng Sáng Muôn Nơi - Vầng Trăng Chiến Sĩ" sẽ kết nối trẻ em ở Tây Giang (TP Đà Nẵng) với trẻ em toàn quốc để mang lại những trải nghiệm mùa trung thu đủ đầy cho tất cả các em. Và đây mới chỉ là hoạt động mở màn, sự kết nối này sẽ còn được lan toả trong chuỗi các sự kiện tới đây vào các dịp trong năm, hướng tới trẻ nhỏ.

Chương trình là sáng kiến chung đầy tâm huyết do Bộ Chỉ huy Quân sự Thành phố Đà Nẵng, Công ty Cổ phần VCCorp và Quỹ Thiện Nhân đồng khởi xướng, cùng sự đồng hành của Thành đoàn Đà Nẵng, Tổ chức Tác động Xã hội Social Impact và các cơ quan truyền thông xã hội.

Tại vùng biên cương – nơi quy tụ học sinh từ 20 dân tộc thiểu số mà phần lớn là đồng bào Cơ Tu, chương trình mang đến dự án số hóa "Ngân Hà Ước Mơ", kiến tạo một chương trình trung thu ý nghĩa để người lớn lắng nghe trọn vẹn những tiếng lòng con trẻ, kết nối nguồn lực cộng đồng nhằm tạo điểm tựa và bệ phóng lâu dài cho những mầm non tương lai của đất nước.

Sứ mệnh nâng đỡ tương lai và tình cảm ấm áp của người lính biên thùy

Hành trình "Vầng Trăng Chiến Sĩ" được khởi xướng với mục tiêu cao đẹp: lấy trẻ em làm trung tâm, biến sự chở che của lực lượng vũ trang thành bệ phóng vững chắc nâng đỡ tương lai con trẻ. Chương trình"Trăng Sáng Muôn Nơi - Vầng Trăng Chiến Sĩ" sẽ diễn ra vào tối 23/9 tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Tây Giang, nơi 1.700 em nhỏ sẽ cùng đón Trung Thu với những hoạt động vui chơi, nghệ thuật và những phần quà thiết thực.

Chuỗi hoạt động được cụ thể hóa bằng loạt trải nghiệm chạm tới mọi chiều sâu cảm xúc thông qua triết lý "Ba vị":

Vị An Yên — Chu toàn từ thể trạng đến nụ cười trẻ thơ: Mang đến sự chăm lo ân cần, giúp các em cảm nhận trọn vẹn điểm tựa an toàn, hồi phục năng lượng tươi mới và tự do vui chơi trong vòng tay yêu thương của người lính.

Vị No Ấm — Dưỡng chất đủ đầy, gắn kết tình quân dân: Đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng và tái hiện không khí sum vầy ấm cúng, nơi các em đón nhận sự chăm sóc tận tâm và thấu hiểu tình cảm ruột thịt giữa quân và dân.

Vị Hội Hè — Nâng niu tâm hồn và thăng hoa cảm xúc: Đưa các em nhỏ vùng cao hòa mình vào không gian nghệ thuật, mở rộng trí tưởng tượng và vỡ òa niềm vui trong một đêm hội trăng rằm rộn rã, đậm đà bản sắc.

Màu áo lính chu toàn "Vị An Yên": Từ mái tóc mới đến điểm tựa sức khỏe vững vàng

Hiện thực hóa "Vị An Yên", các cán bộ, chiến sĩ đã nhanh chóng biến sân trường vùng cao thành một trạm dừng chân ấm áp ngay từ những giờ phút đầu tiên. Dưới sự điều phối của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, 4 chiến sĩ lành nghề từ Trung đoàn Bộ binh 971 và Đồn Biên phòng Tr'Hy đã tận tay cắt tóc gọn gàng cho 100 em học sinh trong chương trình mang tên "Mái tóc mới – Tới trường vui". Từng nhát kéo cẩn trọng, từng lời hỏi han ân cần của người lính biên phòng đã xua tan đi nét rụt rè, mang lại sự tự tin và nụ cười rạng rỡ cho các em nhỏ trước thềm năm học mới.

Song song đó, công tác chăm sóc sức khỏe học đường được triển khai quy củ với sự tham gia của tổ y tế gồm 10 y bác sĩ đến từ Bệnh xá Phòng Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ CHQS thành phố), Trạm Y tế Tây Giang và Phòng khám Đa khoa Benkin. 100 học sinh dân tộc thiểu số đã được thăm khám tổng quát, kiểm tra các chỉ số sinh hiệu, thị lực, tai - mũi - họng, đồng thời được cấp phát thuốc điều trị và tư vấn sức khỏe miễn phí. Sự hiện diện kịp thời và chu đáo của quân y chính là sự bảo bọc kiên cố nhất, tiếp thêm thể trạng vững vàng cho thế hệ tương lai nơi rẻo cao.

Nghĩa tình quân dân và "Vị No Ấm": Ấm lòng gian hàng 0 đồng, đậm đà bữa tiệc gắn kết

Hơi ấm nghĩa tình tiếp tục lan tỏa sâu rộng qua "Gian hàng 0 đồng" do Ban CHQS xã Tây Giang phối hợp cùng Đồn Biên phòng Tr'Hy và Hội Phụ nữ cơ quan Bộ Chỉ huy, Hội LHPN xã Tây Giang dày công chuẩn bị. Ba gian hàng đầy ắp quần áo mới tinh tươm, sách vở, cặp sách và đồ dùng học tập đã được trao tận tay các em học sinh nội trú và trẻ em nghèo trên địa bàn, tháo gỡ bớt gánh nặng nhọc nhằn cho đồng bào vùng biên.

Không khí thêm phần thắt chặt tinh thần đoàn kết qua trận giao lưu bóng chuyền hơi sôi nổi giữa liên quân Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và Hội Phụ nữ xã Tây Giang do Phòng Tham mưu chủ trì điều hành. Bên cạnh đó, Ban Tuyên huấn Bộ Chỉ huy đã lồng ghép khéo léo các nội dung phổ biến giáo dục pháp luật về trẻ em thông qua gian hàng chuyên đề và phát tờ rơi, nâng cao nhận thức bảo vệ trẻ em cho toàn thể cộng đồng bản địa.

Đặc biệt, để tạo nên "Vị No Ấm" đúng nghĩa, các chú bộ đội nuôi quân đã không quản ngại vất vả, chung tay cùng Ban tổ chức và các đầu bếp trứ danh chuẩn bị một bữa đại tiệc buffet "Tiệc trăng muôn vị".

Bữa ăn được tính toán khoa học, giàu dinh dưỡng, kết hợp hài hòa phong vị ẩm thực ba miền để đáp ứng đúng những món ăn mơ ước mà trẻ em vùng cao hằng mong đợi. Từng đĩa thức ăn nóng sốt được các chiến sĩ tự tay bưng bê, chăm chút cho từng em nhỏ đã làm sáng bừng lên vẻ đẹp mộc mạc mà thiêng liêng của tình cảm gắn bó máu thịt quân dân.

"Vị Hội Hè" bừng sáng đại ngàn: Bản đồ phiêu lưu và đêm hội trăng rằm rực rỡ

Không gian lễ hội thực sự vỡ òa với chuỗi hành trình khám phá mặt trăng đầy cuốn hút. Trên tay tấm bản đồ hành trình, các em nhỏ háo hức đi thu thập từng con tem tại các trạm trải nghiệm: từ góc khám sức khỏe, tiệm cắt tóc dã chiến đến các khu trò chơi dân gian rộn ràng như "Bịt mắt bắt vịt", "Đập niêu tìm quà", "Dành ghế"..

Sau khi chinh phục các thử thách và tự tay chọn cho mình những phần quà bí mật từ rương blind box, niềm tự hào rạng ngời trên gương mặt các em khi tích lũy đủ tem để nhận chiếc túi tote kỷ niệm cùng chiếc vòng tay phát sáng kỳ diệu.

Trước đó, vào đêm mở màn, "Rạp Bóng Trăng" đã đưa các em vào thế giới đồng thoại đầy mê hoặc qua bộ phim "Dế mèn phiêu lưu ký", thắp lên trí tưởng tượng phong phú và tinh thần trượng nghĩa. Tất cả cảm xúc ấy cùng hội tụ và thăng hoa trong đêm hội chính "Quảng trường trăng rằm" với chương trình nghệ thuật "Vầng trăng yêu thương".

Khoảnh khắc hàng trăm chiếc vòng tay phát sáng cùng bừng lên giữa đại ngàn Tây Giang, hòa cùng nụ cười lấp lánh của các chiến sĩ và con trẻ, đã tạc nên một biểu tượng tuyệt đẹp: nơi biên cương xa xôi, vầng trăng của người lính luôn tròn vành vạnh, soi rọi và nâng bước cho những ước mơ bay xa.