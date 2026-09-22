Khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú với Nguyễn Mỹ Kiều SN 1982

Công an phường Duyên Hải phát hiện nhiều đối tượng khác đang tụ tập chơi lắc tài, xỉu ăn thua bằng tiền.

Ngày 22/9/2026, Công an phường Duyên Hải cho biết đã phối hợp Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long tống đạt quyết định khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Mỹ Kiều (sinh năm 1982) ngụ khóm Láng Cháo, phường Duyên Hải; Dương Văn Lợi (sinh năm 1981); Dương Văn Giang (sinh năm 1985); Bùi Tuấn Anh (sinh năm 1990) cùng ngụ khóm Dân Thành, phường Duyên Hải; Bí Hoàng Ni (sinh năm 1991), ngụ khóm 30/4, phường Trường Long Hòa, cùng tỉnh Vĩnh Long để điều tra làm rõ về hành vi can tội đánh bạc.

Cơ quan Công an tống đạt các quyết định đối với các đối tượng - Ảnh: Công an Vĩnh Long

Trước đó, khoảng 15 giờ 10 phút ngày 02/5/2026, Công an phường Duyên Hải phát hiện 05 đối tượng trên và nhiều đối tượng khác đang tụ tập chơi lắc tài, xỉu ăn thua bằng tiền tại khóm Giồng Giếng, phường Duyên Hải.

Tại hiện trường, Công an phường đã tiến hành lập biên bản bắt quả tang về hành vi đánh bạc, thu giữ tang vật 01 bộ dụng cụ chơi lắc tài xỉu cùng số tiền 3.410.000 đồng. Quá trình xác minh, làm việc, các đối tượng đã thừa nhận hành vi đánh bạc.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục xác minh, làm rõ, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.