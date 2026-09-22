Hoạt động trung thu tại Tây Giang khởi đầu chuỗi dự án hướng về trẻ em

Human Act Now hướng tới góp phần kiến tạo một thế hệ người trẻ có thiện tâm, khát vọng, bản lĩnh và năng lực góp sức xây dựng đất nước.

Ngày 21/9/2026, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân đã chính thức công bố Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng năm 2026 - Human Act Prize, với chủ đề "Hợp lực cộng đồng".

Trong khuôn khổ Lễ Công bố, Human Act Now được giới thiệu với định hướng dài hạn nhằm phát hiện, bồi dưỡng và mở cơ hội để người trẻ trực tiếp tham gia giải quyết những bài toán thực tế của cộng đồng và đất nước.

Nếu Human Act Prize giúp nhận diện và quy tụ những nguồn lực sẵn sàng hành động, thì Human Act Now tạo điều kiện để những nguồn lực ấy kết nối, bổ trợ cho nhau và tìm thấy vai trò phù hợp trong những mục tiêu lớn hơn.

Human Act Now được phát triển trên nền tảng những giá trị, kinh nghiệm và mạng lưới đã được bồi đắp qua hành trình Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng. Qua ba mùa giải, hàng trăm sáng kiến, cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp bền bỉ phụng sự đã được tìm kiếm, tôn vinh và kết nối. Từ hành trình ấy, một câu hỏi mới được đặt ra: Làm thế nào để những kinh nghiệm, tri thức, nguồn lực và mạng lưới của thế hệ hôm nay được trao truyền, để hình thành một thế hệ hành động tiếp theo?

Human Act Now ra đời từ câu hỏi đó.

Nếu Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng tìm kiếm, tôn vinh và lan tỏa những cá nhân, tổ chức, dự án đang tạo ra tác động tích cực, Human Act Now mở rộng hành trình về phía tương lai: hợp lực nguồn lực của thế hệ hôm nay để đầu tư cho thế hệ tiếp nối; giúp người trẻ chuyển từ mong muốn đóng góp thành năng lực và hành động thực tế.

Ông Lê Quốc Minh – Trưởng Ban Tổ chức Giải thưởng phát biểu tại họp báo

Human Act Now hướng tới góp phần kiến tạo một thế hệ người trẻ có thiện tâm, khát vọng, bản lĩnh và năng lực góp sức xây dựng đất nước.

Thực tế, người trẻ không thiếu những ý tưởng hay mong muốn đóng góp. Điều họ cần là cơ hội được tiếp cận những vấn đề thực tế, được học hỏi từ người đi trước, được trao nguồn lực và quan trọng hơn, được đặt vào những vị trí mà năng lực của mình có thể tạo ra giá trị thực sự.

Vì vậy, Human Act Now không dừng lại ở việc truyền cảm hứng hay đào tạo, mà hướng tới một hành trình liên tục: tìm những việc đất nước cần làm - chuẩn bị người trẻ đủ năng lực - mở cơ hội để họ tham gia - hỗ trợ tạo ra kết quả - tiếp tục trao những trách nhiệm lớn hơn.

Chương trình sẽ kết nối cơ quan, địa phương, doanh nghiệp, nhà khoa học, chuyên gia và các tổ chức xã hội để tập hợp những bài toán thực tế, từ đó chuyển thành các phần việc cụ thể mà người trẻ có thể tham gia: từ nghiên cứu, khảo sát thực địa, phát triển và thử nghiệm giải pháp đến ứng dụng công nghệ hay trực tiếp triển khai dự án.

Dự án Vầng Trăng Chiến Sĩ khởi đầu cho chuỗi hoạt động hướng về trẻ em

Tại họp báo công, ông Lê Quốc Minh – Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng thông tin về hoạt động tổ chức tết Trung thu cho các em nhỏ tại Tây Giang, TP Đà Nẵng với tên gọi "Trăng sáng muôn nơi - Vầng trăng chiến sĩ". Đây là hoạt động kết hợp giữa Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Đà Nẵng, VCCorp và Dự án Thiện Nhân & những người bạn sẽ diễn ra trong 2 ngày 23 và 24 tháng 9.

Ông Lê Quốc Minh cho biết, tại chuyến đi này, đoàn dự kiến trao tặng quà cho khoảng 1.700 cháu nhỏ tại địa phương. Theo ông, con số này cũng là đã mở rộng, nếu muốn làm những sự kiện to lớn hơn nữa không cách nào khác là phải có sự hợp lực của cộng đồng.

Thông tin thêm về chương trình tại Tây Giang, Giám đốc Dự án Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng - Human Act Prize, Giám đốc SohaNews - ông Bùi Ngọc Hải cho biết, "Vầng trăng chiến sĩ" nằm trong chương trình xuyên suốt là "Trăng sáng muôn nơi", với mong muốn đem những điều tốt đẹp nhất đến cho trẻ em Việt Nam. Đây mới chỉ là một chương trình khởi đầu của Human Act Now nhưng gửi đi rất nhiều thông điệp.

Ông Bùi Ngọc Hải, Giám đốc Human Act Prize

"Chúng ta vẫn nói "quân với dân như cá với nước". Bộ đội giúp dân trong rất nhiều hoạt động như xây nhà, cứu trợ, dọn đường và nhiều công việc khác. Tuy nhiên, chúng ta ít nhìn thấy hình ảnh bộ đội gắn với trẻ em. Vẫn có những người lính dạy chữ cho trẻ em nhưng những hình ảnh như vậy chưa nhiều. Đặc biệt, những sự kiện mang tính chất "trong veo" như tổ chức Trung thu cho trẻ em, hình ảnh bộ đội cũng ít xuất hiện. Chúng tôi muốn nói rằng ngay cả hai nguồn lực tưởng chừng cách xa nhau như vậy, nếu được đặt trong một sự kết nối đủ bài bản và khoa học thì những nguồn lực tưởng xa nhau vẫn có thể đến gần nhau", ông Bùi Ngọc Hải nói.

Chỉ với một đêm "Vầng trăng chiến sĩ" tại Tây Giang, một khu vực biên giới của Đà Nẵng, dành cho hàng nghìn học sinh, chương trình đã kết nối được rất nhiều nguồn lực của các bên. Điều đặc biệt quan trọng là ngay trong đêm Trung thu đó, các nguồn lực đã giúp biến nhiều ước mơ của trẻ em Tây Giang thành hiện thực ngay trên sân khấu.

Bà Phan Đặng Trà My - Phó Tổng Giám đốc VCCorp

Bên lề buổi họp báo, bà Phan Đặng Trà My - Phó Tổng Giám đốc VCCorp chia sẻ rằng ngay tại thời điểm hiện tại, khi chúng ta đang chuẩn bị đón Trung thu năm 2026, Human Act Now đã vượt ra khỏi một sáng kiến hay một mong muốn.

"Chúng tôi đã bắt đầu hành động bằng một dự án kết nối trên nền tảng, giúp nhiều trẻ em trên toàn Việt Nam có thể chia sẻ và nói lên những ước mơ của mình với điểm khởi đầu tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Tiểu học và THCS Tây Giang.

Được sự ủng hộ và kết nối của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng, VCCorp và giải thưởng Human Act Prize cùng nhiều doanh nghiệp khác đã đồng hành, kiến tạo một chương trình Trung thu cho trẻ em. Đồng hành cùng chương trình là gần 20 trường tiểu học trên toàn quốc.