Công an xác minh chiếc đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,6 tỷ đồng nằm tại khu vực soi chiếu Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng

Công an cửa khẩu Cảng HKQT Đà Nẵng xác minh, trao trả chiếc Rolex trị giá hơn 1,6 tỷ đồng cùng nhiều tài sản khác cho hành khách sau khi phát hiện tại khu vực sân bay.

Ngày 22/9, theo thông tin từ Cục Quản lý xuất nhập cảnh cho biết, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát xuất nhập cảnh, bảo đảm an ninh, an toàn tại cửa khẩu và phục vụ hành khách, cán bộ, chiến sĩ Công an cửa khẩu Cảng HKQT Đà Nẵng đã chủ động, trách nhiệm trong công việc. Qua đó, nhiều trường hợp cán bộ, chiến sĩ phát hiện, xác minh và kịp thời trao trả tài sản hành khách bỏ quên, thất lạc, trong đó có những tài sản có giá trị lớn.

Khoảng 14h45 ngày 17/9, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ soi chiếu, Thượng sĩ Nguyễn Đức Hoàng, cán bộ Đội Kiểm soát an ninh quốc tế 2, Công an cửa khẩu Cảng HKQT Đà Nẵng phát hiện một đồng hồ Rolex kim loại màu vàng bị bỏ quên. Ngay sau khi phát hiện tài sản, đồng chí Nguyễn Đức Hoàng báo cáo chỉ huy, đồng thời phối hợp với Điều hành nhà ga phát thông báo tìm người bỏ quên tài sản, trích xuất camera và liên hệ với hãng hàng không để xác minh.

CBCS Đội Kiểm soát an ninh quốc tế 2, CACK CHKQT Tân Sơn Nhất trao trả tài sản bị thất lạc cho ông Long Jianming trước khi chuyến bay khởi hành. Ảnh: Cục Quản lý xuất nhập cảnh

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và sự phối hợp giữa các lực lượng, chưa đầy 30 phút sau, lực lượng Công an cửa khẩu Cảng HKQT Đà Nẵng xác định chủ nhân chiếc đồng hồ là ông Long Jianming, quốc tịch Trung Quốc, hành khách trên chuyến bay AK641 từ Đà Nẵng đi Kuala Lumpur (Malaysia).

Thời điểm xác định được chủ nhân cũng là lúc chuyến bay AK641 chuẩn bị đóng cửa máy bay. Với sự khẩn trương của cán bộ, chiến sĩ Đội Kiểm soát an ninh quốc tế 2, chiếc đồng hồ đã được trao trả cho ông Long Jianming trước khi chuyến bay khởi hành. Theo thông tin từ hành khách, chiếc đồng hồ Rolex có giá trị hơn 1,6 tỷ đồng. Việc tài sản được tìm thấy và trao trả kịp thời đã giúp hành khách tiếp tục hành trình, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ.

Trước đó, ngày 16/9, cán bộ, chiến sĩ Đội Kiểm soát an ninh quốc nội liên tiếp phát hiện, xác minh và trao trả tài sản cho hành khách, với tổng giá trị gần 200 triệu đồng. Cụ thể, Thượng úy Phan Minh Khoa phát hiện một ba lô tại khu vực sảnh đến, nhà ga quốc nội. Kiểm tra bên trong có một máy tính MacBook, 3,8 triệu đồng, 6,5 chỉ vàng kèm giấy tờ mua bán và một số giấy tờ quan trọng. Đồng chí Khoa đã báo cáo chỉ huy và khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh. Qua đó, xác định chủ nhân tài sản là chị Nguyễn Thị Thêu, hành khách đi trên chuyến bay VN1670 từ Hải Phòng đến Đà Nẵng. Toàn bộ tài sản sau đó được bàn giao đầy đủ cho hành khách.

Thượng úy Phan Minh Khoa trả tài sản bị thất lạc cho chị Nguyễn Thị Thêu. Ảnh: Cục Quản lý xuất nhập cảnh

Cùng ngày, Thượng úy Nguyễn Ngọc Đức phát hiện một chiếc ví màu nâu, bên trong có 40 triệu đồng và một số giấy tờ quan trọng. Sau khi báo cáo chỉ huy ca trực và tiến hành xác minh, cán bộ, chiến sĩ đã nhanh chóng trao trả tài sản cho anh Võ Cường, hành khách đi trên chuyến bay VJ637 từ Đà Nẵng đến Thành phố Hồ Chí Minh.

Thượng úy Nguyễn Ngọc Đức bàn giao 40 triệu và giấy tờ cho anh Võ Cường. Ảnh: Cục Quản lý xuất nhập cảnh

Những việc làm cụ thể, kịp thời của cán bộ, chiến sĩ Công an cửa khẩu Cảng HKQT Đà Nẵng góp phần nâng cao chất lượng phục vụ hành khách, đồng thời cụ thể hóa phong trào thi đua “Ba nhất” trong thực hiện nhiệm vụ hằng ngày. Qua đó, góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trách nhiệm, tận tụy, gần dân tại các cửa khẩu hàng không quốc tế.