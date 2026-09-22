Công an phát thông báo nóng tới người dân đang lắp camera trong nhà

Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo người dân cần chủ động phòng ngừa trộm cắp tài sản.

Đối với những gia đình thường xuyên vắng nhà, có thể lắp đặt camera, hệ thống chiếu sáng hoặc thiết bị cảnh báo tại những vị trí cần thiết; đồng thời nhờ người thân, hàng xóm tin cậy hỗ trợ quan sát nhà cửa khi đi vắng.

Người dân cũng cần hạn chế công khai trên mạng xã hội những thông tin có thể cho thấy nhà đang không có người trông coi, như lịch trình đi vắng dài ngày hoặc thông tin cả gia đình thường xuyên ở rẫy.

Khi phát hiện vụ việc trộm cắp hoặc dấu hiệu nghi vấn liên quan đến an ninh, trật tự, người dân cần bảo đảm an toàn cho bản thân, hạn chế làm xáo trộn hiện trường và nhanh chóng thông báo cho cơ quan Công an gần nhất để tiếp nhận, xác minh, xử lý theo quy định.

Tại Đắk Lắk, tỉnh đang bước vào mùa thu hoạch sầu riêng. Đây cũng là thời điểm nhiều gia đình tập trung nhân lực tại vườn từ sáng sớm đến chiều tối, nhà thường xuyên vắng người. Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo người dân chủ động kiểm tra cửa nhà, phương tiện và tài sản trước khi ra rẫy, không để những sơ hở trong quản lý tài sản bị kẻ gian lợi dụng.

Mùa thu hoạch sầu riêng, hoạt động thu hái, vận chuyển và tiêu thụ nông sản diễn ra sôi động. Nhiều gia đình phải tập trung nhân lực tại vườn trong thời gian dài, có thời điểm nhà ở không có người trông coi.

Đây là điều kiện người dân cần đặc biệt lưu ý trong phòng ngừa trộm cắp tài sản. Nhà vắng người, cửa không được khóa cẩn thận, xe máy để chìa khóa trên xe hoặc tài sản có giá trị để tại những vị trí dễ tiếp cận đều có thể tạo sơ hở để kẻ gian lợi dụng.

Không chỉ tiền, vàng và tài sản có giá trị trong nhà, người dân cũng cần chú ý bảo quản xe máy, máy móc, công cụ sản xuất, vật tư nông nghiệp và nông sản vừa thu hoạch. Những tài sản này nếu để tại sân, nhà kho, chòi rẫy hoặc khu vực ít người trông coi cũng tiềm ẩn nguy cơ bị mất trộm.

Đặc biệt, trong mùa thu hoạch, nhu cầu thuê lao động, thu mua và vận chuyển nông sản tăng cao, lượng người và phương tiện đến các khu dân cư, vườn rẫy cũng nhiều hơn. Người dân cần nâng cao cảnh giác nhưng không tự ý nghi ngờ, quy kết người lạ có hành vi phạm tội.

Khi phát hiện người hoặc phương tiện có biểu hiện bất thường quanh khu vực nhà ở, vườn rẫy, người dân cần bình tĩnh quan sát, ghi nhớ những đặc điểm cần thiết và thông báo cho lực lượng Công an khi có dấu hiệu nghi vấn; không tự ý đối đầu hoặc thực hiện hành vi có thể gây nguy hiểm cho bản thân và người khác.

Trước khi ra rẫy, nhớ “4 bước” bảo vệ tài sản

Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo người dân dành thời gian kiểm tra nhà cửa, phương tiện và tài sản trước khi đi làm rẫy:

1. Khóa cửa: Kiểm tra, khóa cẩn thận cửa chính, cửa sau, cửa sổ và cổng trước khi rời nhà; không để chìa khóa tại những vị trí dễ nhìn thấy, dễ lấy.

2. Khóa xe: Xe máy và các phương tiện để lại ở nhà cần rút chìa khóa, khóa phương tiện cẩn thận; có thể sử dụng thêm thiết bị hoặc khóa chống trộm phù hợp và bố trí xe tại vị trí an toàn.

3. Cất tài sản: Tiền, vàng, giấy tờ quan trọng và tài sản có giá trị cần được bảo quản an toàn; hạn chế để số lượng lớn tiền mặt hoặc tài sản có giá trị tại nhà trong thời gian dài khi không có người trông coi.

4. Để ý bất thường: Chủ động quan sát những biểu hiện bất thường liên quan đến người, phương tiện xuất hiện quanh khu vực nhà ở. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, không tự ý đối đầu; cần ghi nhận thông tin cần thiết và kịp thời thông báo cho lực lượng Công an để kiểm tra, xác minh.