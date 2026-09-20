Công an phát thông tin quan trọng về số điện thoại khẩn cấp 113 tới tất cả người dân cả nước

Người dân cần chú ý thông tin sau từ cơ quan Công an.

Ảnh minh hoạ

Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, thực hiện Kế hoạch số 642/KH-BCA-V01 ngày 07/8/2026 của Bộ Công an, Công an tỉnh đang đẩy mạnh tuyên truyền về Đề án tích hợp các số dịch vụ khẩn cấp 113, 114, 115 thành một số dùng chung trên toàn quốc.

Cơ quan Công an cho biết, theo lộ trình, trong giai đoạn 1, từ khi Đề án được phê duyệt đến năm 2027, ba số khẩn cấp gồm 113 (Công an), 114 (Phòng cháy, chữa cháy) và 115 (cấp cứu y tế) sẽ được tích hợp thành số khẩn cấp 113.

Hệ thống được triển khai tại Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an 34 tỉnh, thành phố; Trung tâm Thông tin chỉ huy Bộ Công an thực hiện điều phối, tiếp nhận và chuyển hướng cuộc gọi đến lực lượng chức năng.

Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Từ năm 2027 đến năm 2028, các cơ quan chức năng sẽ sơ kết, đánh giá kết quả để tiếp tục xây dựng Trung tâm 113 theo mô hình thống nhất.

Việc tích hợp các số khẩn cấp nhằm đơn giản hóa việc liên hệ khi có tình huống khẩn cấp, rút ngắn thời gian tiếp nhận, điều phối và xử lý thông tin, qua đó nâng cao hiệu quả bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn và phục vụ người dân.

Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo, người dân chỉ gọi số 113 khi thực sự cần hỗ trợ khẩn cấp; không gọi đùa, quấy rối, báo tin giả hoặc có hành vi đe dọa, xúc phạm người tiếp nhận và lực lượng thực hiện nhiệm vụ. Việc sử dụng đúng mục đích sẽ giúp đường dây luôn thông suốt, kịp thời tiếp nhận và xử lý các trường hợp khẩn cấp.