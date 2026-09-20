Thay đổi mới nhất liên quan đến lương hưu, trợ cấp, tất cả người dân cần biết

Dưới đây là một số thay đổi liên quan đến lương hưu, trợ cấp đã và sắp có hiệu lực trong năm 2026.

Tăng 8% lương hưu; tăng trợ cấp bảo hiểm xã hội

Từ 1/7/2026, nhiều chính sách mới về tiền lương, chế độ, trợ cấp dành cho người lao động chính thức có hiệu lực, được người dân mong chờ. Những chính sách được thẩm thấu vào cuộc sống, góp phần tăng động lực cống hiến, sáng tạo, đảm bảo cuộc sống của người lao động.

Từ việc tăng mức tiền lương cơ sở, nhiều trợ cấp an sinh cũng được tăng thêm, đảm bảo cuộc sống và chất lượng cuộc sống của người lao động như trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng,...

Theo đó, từ ngày 1/7 người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng sẽ được điều chỉnh tăng thêm 8% trên mức hưởng của tháng 6/2026.

Nghị định 162 của Chính phủ quy định, các trường hợp nghỉ hưởng lương hưu, trợ cấp trước ngày 1/1/1995, sau khi tăng 8% mà mức hưởng vẫn thấp hơn 3,8 triệu đồng/tháng thì tiếp tục được điều chỉnh tăng thêm, cụ thể:

Khoản 3 điều 2 Nghị định cũng nêu rõ mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng sau điều chỉnh sẽ là căn cứ để tiếp tục tính các lần điều chỉnh tiếp theo theo quy định.

Các trường hợp được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 540 nghìn đồng/tháng từ 5/10

Theo thông tin trên báo Nhân dân, từ ngày 5/10/2026, trình tự, thủ tục thực hiện đăng ký hưởng trợ cấp hưu trí xã hội có một số thay đổi. Trong đó, đối tượng và điều kiện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội theo quy định tại Điều 21 Luật Bảo hiểm xã hội được quy định cụ thể như sau:

Công dân Việt Nam được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội khi có đủ các điều kiện từ đủ 75 tuổi trở lên; Không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng; hoặc đang hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng thấp hơn mức trợ cấp hưu trí quy định tại Nghị định này; Có văn bản đề nghị hưởng trợ cấp hưu trí xã hội;

Công dân Việt Nam từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định của Chính phủ và đáp ứng đủ điều kiện không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng; hoặc đang hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng thấp hơn mức trợ cấp hưu trí quy định tại Nghị định này; Có văn bản đề nghị hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Về mức trợ cấp hưu trí xã hội, theo văn bản hợp nhất, Điều 2 Nghị định nêu rõ các đối tượng trên được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng mức 540 nghìn đồng/tháng.

Trường hợp các đối tượng trên đồng thời thuộc đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng thì được hưởng chế độ trợ cấp cao hơn.

Bổ sung thêm phương thức nhận lương hưu, trợ cấp

Từ ngày 28/9 sẽ áp dụng cơ chế sử dụng tài khoản hưởng an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID theo Nghị định số 320 của Chính phủ.

Theo quy định mới, tài khoản hưởng an sinh xã hội là thông tin định danh trên ứng dụng định danh quốc gia, cho phép chủ thể danh tính điện tử tích hợp thông tin tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động để tiếp nhận các khoản hỗ trợ, hưu trí, chi trả an sinh xã hội và các khoản kinh phí hợp pháp.

Đáng chú ý, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thực hiện chi trả các khoản hỗ trợ, hưu trí, chi trả an sinh xã hội và các khoản kinh phí hợp pháp khác từ ngân sách nhà nước bằng hình thức chuyển khoản đến tài khoản hưởng an sinh xã hội trên ứng dụng định danh quốc gia. Tuy nhiên, trường hợp người thụ hưởng chưa tạo lập tài khoản hưởng an sinh xã hội và chưa có văn bản ủy quyền tiếp nhận thì vẫn thực hiện chi trả theo các hình thức khác theo quy định.

Tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID không phải là một loại tài khoản ngân hàng độc lập. VNeID đóng vai trò là nền tảng định danh, nơi người dân có thể tích hợp tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động của mình để phục vụ việc tiếp nhận các khoản chi trả an sinh xã hội.

Việc bổ sung cơ chế này tạo thêm phương thức kết nối, chi trả các chế độ an sinh xã hội trên nền tảng số, góp phần nâng cao tính thuận tiện, minh bạch và an toàn trong quá trình chi trả lương hưu, trợ cấp và các khoản hỗ trợ cho người thụ hưởng.

Việc đăng ký được thực hiện trực tiếp trên VNeID. Sau khi đăng nhập, người dùng chọn mục An sinh xã hội, tiếp tục vào Tài khoản hưởng an sinh xã hội và xác thực bằng mã passcode 6 số, vân tay hoặc khuôn mặt.

Tiếp đó, người dùng chọn ngân hàng muốn liên kết, nhập số tài khoản, xác nhận nội dung chia sẻ thông tin và bấm Tiếp tục. Sau khi kiểm tra lại dữ liệu, chọn Gửi thông tin để hoàn tất yêu cầu.

Hệ thống sẽ tiếp nhận, xử lý và trả kết quả trực tiếp trên ứng dụng. Nếu thông tin chưa hợp lệ, người dùng có thể kiểm tra tại mục Lịch sử đăng ký và thực hiện lại.