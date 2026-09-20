Chuyện gì đây: Người nhà và 3 Phó Tổng Giám đốc một ngân hàng đồng loạt đăng ký thoái vốn

Động thái bán cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu đang có chuỗi tăng giá mạnh.

Thông báo mới nhất, ông Lê Tuấn Anh, con trai bà Nguyễn Thị Nga - Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT SeABank đăng ký bán 8 triệu cổ phiếu SSB, giảm sở hữu từ 38,16 triệu đơn vị, tương đương 1,1% vốn, xuống còn 30,16 triệu đơn vị, tương đương 0,869%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 23/9 đến 22/10/2026 theo phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.

Trong khi đó, ông Nguyễn Tường Huy, con trai bà Khúc Thị Quỳnh Lâm - Phó Chủ tịch HĐQT đăng ký bán 214.100 cổ phiếu SSB, gần như toàn bộ số cổ phiếu đang nắm giữ. Nếu hoàn tất, ông Huy sẽ còn 48 cổ phiếu. Giao dịch dự kiến thực hiện trong cùng khoảng thời gian và cũng nhằm cơ cấu tài chính cá nhân.

Cùng chiều giao dịch, hai lãnh đạo của SeABank cũng vừa đăng ký bán ra cổ phiếu SSB nhằm mục đích cơ cấu tài chính cá nhân. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 23/9/2026 đến ngày 22/10/2026. Cụ thể, ông Vũ Đình Khoán- Phó Tổng Giám đốc đăng ký bán 95.000 cổ phiếu và bà Đặng Thu Trang - Phó Tổng Giám đốc đăng ký bán 70.000 cổ phiếu.

Nếu hoàn tất bán ra, ông Vũ Đình Khoán sẽ giảm sở hữu từ gần 5,1 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 0,146%) xuống gần 5 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 0,144%).Còn bà Đặng Thu Trang sẽ giảm sở hữu từ 370.076 cổ phiếu xuống 300.076 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu giảm từ 0,011% xuống 0,009% vốn tại SeABank.

Trước đó, ông Bùi Quốc Hiệu, Phó Tổng Giám đốc SeABank, đăng ký bán 56.000 cổ phiếu SSB theo phương thức thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh từ ngày 18/9 đến 16/10, cũng với mục đích cơ cấu tài chính cá nhân. Nếu giao dịch hoàn tất, ông Hiệu sẽ còn 40.000 cổ phiếu, tương đương 0,001% vốn ngân hàng.

Động thái bán cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan diễn ra trong bối cảnh SSB đang có chuỗi tăng giá mạnh. Cổ phiếu này hiện giao dịch quanh vùng 24.100 đồng/cổ phiếu, xác lập vùng giá cao nhất lịch sử. Tính trong khoảng một tháng, SSB đã tăng gần 50%.

Đà tăng của SSB diễn ra cùng thời điểm cổ phiếu này liên tiếp được bổ sung vào các bộ chỉ số quốc tế. Tại kỳ rà soát quý III/2026 của MarketVector Indexes, SSB là cổ phiếu Việt Nam duy nhất được thêm mới vào MarketVector Vietnam Local Index - bộ chỉ số làm tham chiếu cho VanEck Vietnam ETF. Theo ước tính, quỹ này có thể mua khoảng 13,2 triệu cổ phiếu SSB trong đợt tái cơ cấu hoàn tất ngày 18/9.

Không chỉ MarketVector, SSB còn được FTSE Russell bổ sung vào FTSE Global All Cap Index cùng 26 cổ phiếu Việt Nam khác. Thay đổi có hiệu lực từ ngày 21/9/2026, cùng thời điểm Việt Nam chính thức được nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp theo phân loại của FTSE Russell.

Trước đó, trong kỳ rà soát tháng 8/2026, SSB cũng được MSCI thêm vào MSCI Frontier Markets Index, với hiệu lực từ ngày 1/9.

Việc được đưa vào các bộ chỉ số quốc tế không đồng nghĩa cổ phiếu chắc chắn nhận được một lượng tiền mua cố định, bởi quy mô giải ngân còn phụ thuộc vào quy mô tài sản và phương thức mô phỏng của từng quỹ. Tuy nhiên, những thay đổi này giúp SSB gia tăng mức độ hiện diện trong nhóm cổ phiếu được các tổ chức đầu tư quốc tế theo dõi, trong bối cảnh thị trường Việt Nam bước vào giai đoạn chuyển tiếp sau nâng hạng.

Nền tảng kinh doanh cũng ghi nhận những chuyển biến tích cực trong nửa đầu năm. Đến cuối tháng 6, tổng tài sản SeABank đạt hơn 427.100 tỷ đồng, tăng khoảng 8% so với cuối năm 2025. Dư nợ cấp tín dụng đạt 264.453 tỷ đồng, tăng gần 8%, trong khi tổng tiền gửi khách hàng và phát hành giấy tờ có giá đạt 239.779 tỷ đồng, tăng 8,1%.

Trong 6 tháng đầu năm, ngân hàng ghi nhận 2.625 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế hợp nhất. Thu nhập lãi thuần đạt 4.663 tỷ đồng, thu nhập thuần từ hoạt động dịch vụ gần 400 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 2,25%.

Về năng lực tài chính, SeABank đã hoàn tất tăng vốn điều lệ từ 28.450 tỷ đồng lên 34.288 tỷ đồng. Ngân hàng đồng thời triển khai phương án phát hành cổ phiếu ESOP, qua đó dự kiến nâng vốn điều lệ lên 34.688 tỷ đồng.