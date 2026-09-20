Siêu dự án đường sắt gần 290.000 tỷ đồng, đi qua 6 tỉnh thành phía Bắc phải hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng trong tháng 6/2027

Tỉnh Lào Cai đặt mục tiêu hoàn thành giải phóng mặt bằng tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng đoạn qua địa bàn trước ngày 30/6/2027.

UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Kế hoạch về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ dự án đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng, đoạn qua địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch, tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 30/6/2027.

Việc triển khai phải bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân và tổ chức bị ảnh hưởng, đồng thời hạn chế phát sinh khiếu nại, khiếu kiện.

Để đáp ứng tiến độ bàn giao mặt bằng, các khu tái định cư đang được đầu tư phải hoàn thành trước ngày 30/3/2027. Với các khu tái định cư bổ sung hoặc điều chỉnh quy mô đầu tư, thời hạn hoàn thành là trước ngày 30/4/2027.

Các dự án san gạt mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ di chuyển cơ sở sản xuất tại khu, cụm công nghiệp Đông Phố Mới, Sơn Mãn – Vạn Hòa phải hoàn thành trước ngày 31/12/2026.

Đối với khu vực các ga Lào Cai mới, Bảo Thắng, Sa Pa, Văn Bàn, Châu Quế, Đông An, An Thịnh, Y Can và Yên Bái, tỉnh yêu cầu hoàn thành giải phóng mặt bằng trước ngày 30/5/2027. Các đoạn tuyến và công trình phục vụ thi công phải hoàn thành công tác này trước ngày 30/6/2027. Riêng khu vực thi công hầm Vạn Hòa tại phường Lào Cai, thời hạn bàn giao mặt bằng là trước ngày 30/1/2027.

Cùng với công tác giải phóng mặt bằng, các dự án di dời công trình hạ tầng kỹ thuật phải khởi công trước ngày 31/12/2026, tổ chức thi công và di dời từ tháng 1 đến tháng 5/2027.

Trong giai đoạn từ tháng 10/2026 đến tháng 3/2027, tỉnh sẽ lập quy hoạch phân khu xây dựng các ga và vùng phụ cận, tạo cơ sở khai thác quỹ đất theo mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông (TOD).

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương, chủ đầu tư và cơ quan, tổ chức liên quan phân công nhiệm vụ theo nguyên tắc “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ kết quả và rõ thẩm quyền. Đây là căn cứ để theo dõi, kiểm tra, đánh giá và xử lý các trường hợp chậm trễ, thiếu trách nhiệm, bảo đảm chất lượng và tiến độ dự án.

Bản đồ hướng tuyến dự án đường sắt Hà Nội-Lào Cai-Hải Phòng (Ảnh: Ban QLDA Đường sắt).

Trước đó, sáng 24/8/2026, Quốc hội đã thông qua nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng.

Theo nghị quyết, dự án có điểm đầu tại vị trí nối ray qua biên giới thuộc tỉnh Lào Cai, điểm cuối tại ga Nam Hải Phòng. Tuyến chính dài khoảng 363 km, các tuyến nhánh dài khoảng 63 km, đi qua 6 tỉnh, thành phố gồm Lào Cai, Phú Thọ, Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên và Hải Phòng.

Dự án đầu tư mới đường đôi trên đoạn từ ga Bắc Hồng đến ga Nam Hải Phòng và đoạn từ ga Yên Viên đến ga Gia Lâm; các đoạn còn lại được đầu tư đường đơn. Tuyến sử dụng khổ đường 1.435 mm, phục vụ vận chuyển cả hành khách và hàng hóa.

Tốc độ thiết kế tối đa trên đoạn từ ga Lào Cai đến ga Nam Hải Phòng là 160 km/h. Đoạn qua khu vực đầu mối Hà Nội có tốc độ thiết kế 120 km/h, các đoạn còn lại là 80 km/h.

Về công nghệ, tuyến chính và đoạn nhánh nối ga Yên Viên với ga Gia Lâm sử dụng sức kéo điện. Các tuyến nhánh kết nối cảng biển sử dụng sức kéo diesel, sau đó từng bước chuyển đổi sang đầu máy sử dụng năng lượng sạch.

Dự án có sơ bộ tổng mức đầu tư 289.339 tỷ đồng, phấn đấu cơ bản hoàn thành chậm nhất vào năm 2030.