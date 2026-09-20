Lời khai của Huỳnh Thị Nghĩa sau khi sát hại mẹ chồng

Huỳnh Thị Nghĩa khai nhận do mâu thuẫn phát sinh trong thời gian sống chung với gia đình chồng... Sau đó, Nghĩa dùng 2 con dao tấn công mẹ chồng đến khi nạn nhân tử vong.

Ngày 20/9, Viện KSND tỉnh Đồng Tháp đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam Huỳnh Thị Nghĩa (36 tuổi) để điều tra về tội “Giết người”.

Theo điều tra, năm 2011, Nghĩa kết hôn với con trai bà L.T.T (56 tuổi, ngụ xã Tân Phú Trung). Hai vợ chồng có 2 con gái.

Huỳnh Thị Nghĩa. Ảnh: CQCA

Năm 2023, chồng Nghĩa bỏ đi. Nghĩa ở lại sống cùng bà T. và hai con, phải đi làm thuê để trang trải cuộc sống, nuôi con. Trong thời gian sống chung, Nghĩa và gia đình chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Khoảng 3h30 ngày 15/9, trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Nghĩa dùng dao tấn công bà T. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Nhận tin, công an có mặt phong toả khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai các nhân chứng, đưa Nghĩa về trụ sở làm việc. Tại đây, Nghĩa khai do mâu thuẫn phát sinh trong thời gian sống chung với gia đình chồng.

Từ đây, Nghĩa nảy sinh ý định sát hại bà T.. Sau đó, Nghĩa đã dùng 2 con dao tấn công mẹ chồng đến khi nạn nhân tử vong. Kết quả khám nghiệm tử thi xác định bà T. tử vong do mất máu cấp, trên cơ thể có nhiều vết thương.