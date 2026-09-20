Những hình ảnh khác lạ ở cư xá Thanh Đa sau khi dân rời đi

Theo kế hoạch, dự án cải tạo, xây mới cụm chung cư lô số Thanh Đa dự kiến bắt đầu từ tháng 10/2026, sau khi chủ đầu tư được bàn giao mặt bằng sạch. Một trong những mục tiêu của dự án là xây dựng các tòa nhà phục vụ tái định cư tại chỗ. Khoảng 1.750 căn hộ tái định cư dự kiến được bố trí trên vị trí các lô 4 và 6 cũ.