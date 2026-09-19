Hãng taxi của tỷ phú Phạm Nhật Vượng làm điều chưa từng có: Tuyên bố chia sẻ 100% doanh thu cho đối tác tài xế

Green SM công bố chia sẻ doanh thu tới 100% trong vòng 2 năm đầu cho các đối tác tài xế mua hoặc thuê xe ô tô, xe máy điện VinFast trong khoảng thời gian nhất định.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng - nhà sáng lập tập đoàn Vingroup và hãng taxi thuần điện GSM.

Tập đoàn Vingroup và các công ty trong hệ sinh thái vừa công bố triển khai chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2, với 2 nhóm chính sách ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng cá nhân và tài xế kinh doanh dịch vụ chuyển đổi sang ô tô và xe máy điện VinFast.

Đáng chú ý là nhóm chính sách dành cho các khách hàng là tài xế kinh doanh dịch vụ vận tải. Theo đó, Green SM triển khai chương trình ưu đãi siêu đặc biệt: chia sẻ doanh thu tới 100% trong vòng 2 năm đầu cho các đối tác tài xế mua hoặc thuê xe ô tô, xe máy điện VinFast từ ngày 19/09/2026, đăng ký chỉ vận doanh trên nền tảng Green SM Platform và tham gia vận doanh trước ngày 19/12/2026.

Nói cách khác, tài xế có thể nhận được trọn vẹn doanh thu trong vòng 2 năm đầu.

Ngoài ra, các tài xế Green SM Bike mới gia nhập nền tảng còn được cam kết đảm bảo thu nhập trong vòng 2 tháng đầu nếu chỉ chạy ứng dụng Green SM và đăng ký trước ngày 19/12/2026.

Trong các năm tiếp theo, Green SM cam kết chỉ áp dụng mức chiết khấu bằng 50% so với mức chung của thị trường trong năm thứ 3 và ngang bằng với thị trường trong năm thứ 4 và thứ 5.

Ngoài ra, sau 2 năm với xe máy và 5 năm với ô tô, tài xế thuê xe còn được ưu tiên tham gia chương trình mua xe đã qua sử dụng với mức giá đặc biệt.

Ngoài ra, hãng xe điện còn tung ra chương trình “thu xăng đổi điện” diễn ra từ 19/9 đến 19/12/2026, áp dụng ưu đãi 3-9% khi khách hàng chuyển sang mua ô tô điện VinFast, tùy dòng xe. Một số mẫu như VF 5/Herio Green, VF 6, VF MPV 7, Limo Green và VF 8 thế hệ trước được ưu đãi tới 9%.

Khách mua ô tô điện VinFast còn được sạc miễn phí tại các trạm V-Green đến hết 10/02/2029, với điều kiện khách hàng hoặc người thân theo quy định đứng tên xe điện VinFast mới. Với xe máy điện, mức ưu đãi từ 1,5-6 triệu đồng tùy mẫu và phiên bản; riêng các dòng xe đổi pin được hỗ trợ 20 lần đổi pin miễn phí mỗi tháng đến hết 30/06/2028.

Green SM (GSM) là hãng dịch vụ di chuyển thuần điện đầu tiên tại Việt Nam, do tỷ phú Phạm Nhật Vượng sáng lập.

Đến nay, doanh nghiệp đã hiện diện tại 7 quốc gia, gồm Việt Nam, Lào, Indonesia, Philippines, Ấn Độ, Kazakhstan và Đan Mạch. GSM cho biết có kế hoạch tiếp tục mở rộng hoạt động, dự kiến gia nhập ít nhất 3 thị trường mới trong năm nay.

Song song với việc phát triển mạng lưới quốc tế, GSM đặt mục tiêu trở thành một công ty đại chúng có quy mô toàn cầu, hướng tới việc niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán quốc tế.

Gần đây, doanh nghiệp có sự điều chỉnh ở vị trí lãnh đạo cấp cao. Theo đó, ông Nguyễn Quốc Tuấn được giao đảm nhiệm chức Chủ tịch GSM toàn cầu, thay bà Phạm Thu Hương. Trong khi đó, ông Phạm Nhật Minh Hoàng được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc GSM toàn cầu, đồng thời giữ chức Tổng giám đốc GSM Việt Nam.

Sinh năm 2000, ông Phạm Nhật Minh Hoàng là con trai thứ hai của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Trước khi gia nhập ban lãnh đạo GSM, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý cấp cao tại các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái gồm VinFast, Green Future, VinSmart Future và GSM.

VinFast đang tích cực sản xuất và giao xe cho khách hàng, trong đó có GSM và các cá nhân, doanh nghiệp chạy ứng dụng GSM. Trong tháng 8, bất chấp tháng ngâu, VinFast vẫn bán đc gần 20.200 xe ô tô, nâng tổng số xe bàn giao từ đầu năm ﻿lên hơn 154.000 chiếc.







