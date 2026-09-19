Công an tìm người đã chuyển tiền vào công ty này: Kiểm tra ngay 2 số tài khoản

Ngày 18/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đang thụ lý vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH TVĐT Capital Clearance Việt Nam.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, doanh nghiệp này từng có địa chỉ tại tầng 29 tòa nhà Lotte Center, 54 Liễu Giai, Hà Nội.

Trong quá trình hoạt động, các đối tượng được cho là đã tổ chức nhiều hội thảo, sự kiện để kêu gọi người dân bỏ tiền đầu tư với mức lợi nhuận hấp dẫn.

Cụ thể, nhà đầu tư được giới thiệu nhiều gói từ 800 USD đến 25.000 USD, đi kèm các hệ số trả thưởng khác nhau. Lãi suất được quảng bá ở mức 1% mỗi tuần, cùng các khoản gia tăng quyền lợi theo tháng và chương trình tái đầu tư.

Ngoài tiền lời, người tham gia còn được giới thiệu các chương trình thưởng trực tiếp, tặng vàng hoặc đi du lịch.

Cơ quan điều tra xác định thông tin cho rằng Capital Clearance Việt Nam là chi nhánh của Tập đoàn CCG của Mỹ là không đúng sự thật.

Thời gian đầu, công ty có chi trả một phần lợi nhuận và tiền thưởng cho nhà đầu tư. Tuy nhiên sau đó doanh nghiệp ngừng hoạt động, không tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ như đã cam kết.

Hiện công ty không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh, những người liên quan cũng không có mặt tại đây và nhà đầu tư không thể liên hệ để yêu cầu hoàn trả tiền.

Theo Công an tỉnh Quảng Trị, tiền của nhà đầu tư được chuyển vào hai tài khoản mang số 069100391755 và 1302201047427 .

Cơ quan điều tra nhận định hành vi của các đối tượng có dấu hiệu sử dụng pháp nhân doanh nghiệp, đưa ra thông tin sai sự thật nhằm tạo lòng tin, từ đó khiến người dân chuyển tiền rồi chiếm đoạt.

Để phục vụ quá trình điều tra và xác định những người liên quan trong vụ án, Công an tỉnh Quảng Trị đề nghị các cá nhân, tổ chức từng giao dịch, đầu tư hoặc có thông tin liên quan đến Công ty TNHH TVĐT Capital Clearance Việt Nam chủ động cung cấp thông tin.

Người có thông tin có thể liên hệ Điều tra viên Lê Chí Hiếu, Đội 4, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Quảng Trị, số điện thoại 0979.734.989.