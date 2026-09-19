Ngay ngày mai, Việt Nam chính thức có thêm Thành phố trực thuộc Trung ương thứ 9: Loạt dự án hơn 50.000 tỷ đồng được 'kích hoạt' trước thời khắc lịch sử

Chỉ còn một ngày nữa, Bắc Ninh sẽ chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương thứ 9 của Việt Nam. Địa phương đã chuẩn bị những gì trước thời khắc lịch sử này?

Bắc Ninh kích hoạt loạt dự án hơn 50.000 tỷ đồng trước thời điểm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Trước thời điểm chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 20/9/2026, Bắc Ninh tổ chức khởi công, khánh thành 8 dự án, công trình thuộc các lĩnh vực đô thị, công nghiệp, nhà ở xã hội và văn hóa.

Theo kế hoạch được UBND tỉnh Bắc Ninh công bố, ngày 16/9 địa phương đồng loạt khởi công 5 dự án và khánh thành 2 công trình. Dự án thứ tám là Khu công nghiệp Quế Võ III – Phân khu 2, dự kiến được khởi công ngày 22/9.

Riêng 6 dự án khởi công trong chuỗi sự kiện có tổng vốn đầu tư công bố hơn 50.000 tỷ đồng. Phần lớn nguồn lực đến từ khu vực tư nhân, cho thấy quy mô huy động vốn lớn nhằm mở rộng không gian đô thị, công nghiệp và hạ tầng xã hội cho thành phố mới.

Dự án có vốn lớn nhất trong chuỗi công trình là Khu đô thị mới phía Tây Bắc thành phố Bắc Ninh – Khu 1, tên thương mại Vinhomes King Park, tại phường Kinh Bắc.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh cùng đại diện liên danh nhà đầu tư thực hiện nghi thức khởi công Dự án Khu đô thị mới phía Tây Bắc thành phố Bắc Ninh - Khu 1 (Vinhomes King Park). Ảnh: UBND Bắc Ninh

Dự án rộng khoảng 277 ha, tổng vốn đầu tư sơ bộ khoảng gần 41.300 tỷ đồng. Nhà đầu tư là liên danh do Tập đoàn Vingroup đứng đầu, cùng Công ty TNHH Tư vấn đầu tư phát triển thương mại Thanh Bình, Công ty cổ phần Phú Thọ Land và Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển bất động sản Cuộc Sống Mới.

Bốn dự án hạ tầng khu công nghiệp trong chuỗi sự kiện gồm Nghĩa Hưng, Thuận Thành III – Phân khu C, Việt Hàn mở rộng và Quế Võ III – Phân khu 2, với tổng diện tích gần 701 ha và vốn đầu tư hơn 8.200 tỷ đồng.

Ngoài ra, Bắc Ninh đồng thời triển khai hai dự án nhà ở xã hội nhằm đáp ứng nhu cầu của công nhân và người thu nhập thấp gồm: dự án Phoenix Homes tại Khu đô thị mới Phượng Hoàng, phường Tiền Phong, do Công ty cổ phần LICOGI13FC đầu tư; dự án nhà ở xã hội Vegahomes tại phường Nếnh do Công ty cổ phần Đầu tư Vega làm chủ đầu tư, rộng gần 4,3 ha và có tổng vốn khoảng 1.048 tỷ đồng.

Bên cạnh các dự án phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, địa phương cũng đã khánh thành Đền thờ Bác Hồ tại phường Võ Cường và phường Kinh Bắc. Việc này góp phần bổ sung một công trình văn hóa có ý nghĩa trong không gian đô thị, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, giáo dục truyền thống của nhân dân.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, việc tổ chức khởi công, khánh thành các dự án, công trình nhằm tạo khí thế thi đua chào mừng thành lập thành phố Bắc Ninh, đồng thời thúc đẩy triển khai các dự án, huy động nguồn lực đầu tư và tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội. Các công trình được lựa chọn phải bảo đảm đầy đủ điều kiện pháp lý, tổ chức trang trọng, thiết thực, an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

Hôm nay diễn ra Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Bắc Ninh

Cũng trong ngày hôm nay sẽ diễn ra Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Bắc Ninh và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Lễ công bố diễn ra từ 9h30 tại Hội trường Tỉnh ủy và được truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của tỉnh trên hành trình xây dựng và phát triển, mở ra giai đoạn phát triển với tầm vóc, vị thế và khát vọng mới. Chính vì vậy, mọi công tác chuẩn bị đang được các cơ quan, đơn vị tập trung triển khai với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm và chu đáo nhất.

Lễ công bố thành lập thành phố Bắc Ninh là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của tỉnh trên hành trình xây dựng và phát triển, mở ra giai đoạn phát triển với tầm vóc, vị thế và khát vọng mới.

Chính giữa Quảng trường 3/2 (phường Bắc Giang). Ảnh: UBND Bắc Ninh

Cùng ngày, vào lúc 20h10, tại Quảng trường 3/2, phường Bắc Giang, chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Mạch nguồn Kinh Bắc - Vươn cao thời đại” sẽ diễn ra, tiếp nối là chương trình bắn pháo hoa chào mừng.

Hướng tới sự kiện, nhiều tuyến đường, khu vực công cộng và công sở được trang hoàng với cờ Tổ quốc, pano, áp phích và các cụm tuyên truyền. Những hình ảnh về đô thị, biểu tượng văn hóa Kinh Bắc và thông điệp phát triển thành phố được bố trí dọc nhiều tuyến phố.

Tổng duyệt chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Ảnh: UBND Bắc Ninh

Bắc Ninh đang có tình hình kinh tế phát triển ra sao?

Tỉnh Bắc Ninh hiện có diện tích tự nhiên 4.713,75 km², quy mô dân số gần 4 triệu người với 99 đơn vị hành chính cấp xã. Bắc Ninh giữ vị trí cửa ngõ phía Bắc Thủ đô Hà Nội, là trung tâm của tam giác kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, đồng thời nằm trên các hành lang kinh tế quan trọng của miền Bắc, có điều kiện thuận lợi để phát triển công nghiệp công nghệ cao, logistics và kết nối giao thương trong nước, quốc tế...

Theo số liệu của đơn vị thống kê địa phương, trong quý II, kinh tế tỉnh Bắc Ninh với động lực tăng trưởng chính là công nghiệp vẫn duy trì ở mức cao. Kết qủa tăng trưởng GRDP quý II ước đạt 11,14%.

Nhìn vào kết quả 6 tháng đầu năm, mức tăng GRDP 10,56% là rất tích cực, đưa Bắc Ninh đứng thứ 6 cả nước và thuộc nhóm 9 địa phương tăng trưởng hai con số, tốc độ tăng đã cao dần qua từng quý: quý I tăng 9,88%, quý II tăng 11,24%. Công nghiệp - xây dựng tiếp tục là động lực chủ yếu, tăng 12,55%; dịch vụ tăng 8,18%; nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 0,4%.

Số liệu tháng 8 cho thấy những tín hiệu đáng chú ý. Theo đó, tình hình kinh tế - xã hội của địa phương tiếp tục chuyển biến tích cực, khá toàn diện. Sản xuất công nghiệp duy trì đà tăng trưởng cao; sản xuất nông nghiệp bảo đảm tiến độ, tiêu thụ nông sản thuận lợi; thu ngân sách nhà nước đạt khá; thương mại, dịch vụ và xuất nhập khẩu tiếp tục tăng trưởng. Giải ngân vốn đầu tư công đạt kết quả nổi bật, Bắc Ninh thuộc nhóm dẫn đầu cả nước.

Trong tháng 8, toàn tỉnh đã thu hút được 3,79 tỷ USD vốn đầu tư quy đổi9; lũy kế 8 tháng đạt trên 17,69 tỷ USD. Trong đó, cấp mới 153 dự án trong nước, vốn đăng ký 341.580,1 tỷ đồng và 234 dự án FDI, vốn đăng ký 1.079,4 triệu USD; điều chỉnh tăng vốn cho 86 dự án đầu tư trong nước với số vốn bổ sung 24.926,3 tỷ đồng và 194 dự án FDI, vốn đăng ký tăng thêm là 2.124,7 triệu USD.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt 64.742,566 tỷ đồng, bằng 89,5% dự toán năm. Trong đó: Thu nội địa 53.935 tỷ đồng, đạt 91,3% dự toán tỉnh giao. Trừ thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết, thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế thì thu nội địa là 38.951 tỷ đồng, đạt 84,6% dự toán tỉnh giao. Thu thuế xuất nhập khẩu 10.516,567 tỷ đồng, đạt 79,4% dự toán năm. Riêng thu tiền sử dụng đất 14.916,89 tỷ đồng, đạt 114,7% dự toán năm.

Tính đến ngày 31/8/2026, toàn tỉnh giải ngân được 12.403,236 tỷ đồng, đạt 54,04% so với kế hoạch vốn tỉnh đã giao chi tiết, so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao đạt 79,47% kế hoạch, nếu trừ đi số tiết kiệm 5% thì tỷ lệ giải ngân đạt 83,35% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Theo Báo cáo số 724/BC-BTC ngày 02/9/2026 của Bộ Tài chính, đến hết ngày 31/8/2026, Bắc Ninh đứng thứ 1/34 tỉnh.

Năm 2026, tỉnh Bắc Ninh phấn đấu đạt mức tăng trưởng GRDP 12,5%. Theo quy hoạch điều chỉnh, giai đoạn 2026-2030, GRDP của tỉnh dự kiến tăng trưởng bình quân từ 11-13%/năm. Đến năm 2030, GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 9.200-10.000 USD; kinh tế số đóng góp tối thiểu 45% GRDP; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%.

Tầm nhìn đến năm 2050, Bắc Ninh đặt mục tiêu trở thành thành phố xanh, văn minh, hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa Kinh Bắc và sở hữu hệ thống hạ tầng đồng bộ, chất lượng sống ở mức cao. Địa phương kỳ vọng vươn lên trở thành một trong những thành phố đáng sống hàng đầu khu vực châu Á.

Trong định hướng dài hạn, kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn sẽ trở thành trụ cột phát triển. Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo tiếp tục giữ vai trò động lực tăng trưởng chủ đạo. Bắc Ninh cũng đặt mục tiêu hình thành trung tâm công nghiệp điện tử hàng đầu khu vực, đồng thời phát triển trung tâm hàng không hiện đại của châu Á - Thái Bình Dương.