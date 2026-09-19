Một đoạn đường chỉ dài 11 km nhưng có đến 10 cây cầu cùng hầm cấp đặc biệt, nhà thầu huy động đến 600 người, quyết thông xe sau 3 tháng nữa

Phải xử lý 8 mạch nước ngầm lớn, chạy máy phát điện riêng và bắc cầu cạn qua vực sâu, nhà thầu duy trì chế độ 3 ca 4 kíp để đưa trục huyết mạch nối biển Nam Trung Bộ với Tây Nguyên cán đích sớm.
Đoạn đường cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột do liên danh nhà thầu Tập đoàn Đèo Cả đứng đầu đảm nhận thi công chỉ dài 11 km nhưng có địa hình phức tạp bậc nhất trên toàn tuyến. Đoạn đường này cắt ngang qua vùng đồi núi hiểm trở và khe sâu nối liền duyên hải Nam Trung Bộ với khu vực Tây Nguyên.
Để vượt qua các chướng ngại tự nhiên này, đoạn đường có tới 10 cây cầu và một hầm xuyên núi cấp đặc biệt. Trong đó, điểm nhấn phức tạp và mang tính quyết định là hầm Phượng Hoàng dài 1,7 km. Đây là hầm cấp đặc biệt và dài nhất trong số 4 hầm trên toàn tuyến của dự án.
Quá trình đào hầm gặp nhiều thách thức do địa chất phức tạp, nguồn điện ở cuối nguồn nên rất yếu buộc Nhà thầu phải sử dụng máy phát điện công suất lớn phục vụ công tác đào, thi công hầm.
Bên cạnh đó, quá trình thi công xuất hiện 8 vị trí mạch nước ngầm với lưu lượng lớn. Để xử lý, nhà thầu phối hợp tư vấn giám sát bổ sung các ống dẫn nước về cống trung tâm nhằm giảm áp lực nước lên vỏ hầm.
Cửa hầm Phượng Hoàng là nơi tập trung các công nghệ đào hầm chuyên sâu. Việc mở một công trình ngầm cấp đặc biệt qua các tầng địa chất đồi núi đòi hỏi quy trình quan trắc liên tục, gia cố kết cấu vòm và xử lý các đới đứt gãy phức tạp nhằm bảo đảm an toàn kỹ thuật.
Cùng phần xây dựng, hệ thống cơ điện, giao thông thông minh ITS, hệ thống giám sát, điều khiển và trung tâm điều hành hầm Phượng Hoàng cũng được nhà thầu triển khai đồng bộ để phục vụ công tác quản lý, vận hành công trình.
Không những thế, địa hình đồi núi, dốc cao, vực sâu và thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng mất gần một năm khiến việc thi công rất khó khăn. Tuy vậy, nhà thầu đã huy động tối đa nhân lực cùng máy móc công nghệ cao để đến ngày 30/10 hoàn thành bê tông nhựa mặt đường và bê tông vỏ hầm trái. Ngày 10/12 sẽ hoàn thành nền mặt đường và bê tông vỏ hầm phải để lắp đặt các thiết bị cơ điện.
Song hành cùng hầm ngầm, hệ thống kết cấu cầu cạn đồ sộ với tổng cộng 10 cây cầu được xây dựng nối tiếp nhau dọc theo chiều dài 11 km. Nổi bật nhất trong hệ thống cầu cạn trên tuyến là cầu Cư San 9. Cầu dài 756m, trụ cao 42m, tương đương với toà nhà 12 tầng.
Hiện nay, cầu Cư San 9 đã hoàn thành lao lắp dầm, nhà thầu đang thi công hoàn thiện bản mặt cầu. Các cầu khác đã hoàn thành lao lắp dầm, đang hoàn thiện bản mặt cầu và tiến tới thảm bê tông nhựa.
Hiện nay, phần đường dài hơn 4km đã hoàn thành thảm bê tông nhựa, công tác rào lưới an toàn và hàng rào hộ lan, dải phân cách cùng các hạng mục an toàn giao thông khác đang được triển khai đồng thời.
Theo hợp đồng, đoạn đường thuộc cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột sẽ hoàn thành vào tháng 6/2027. Tuy nhiên, Ban QLDA Đường sắt (Bộ Xây dựng) đặt mục tiêu thông xe trước 31/12/2026, rút ngắn 6 tháng so với hợp đồng. Để đáp ứng mục tiêu này, toàn gói thầu huy động gần 600 nhân sự làm việc 3 ca 4 kíp, riêng hầm Phượng Hoàng nhà thầu tổ chức thi công liên tục 24/24 không nghỉ.
Khi hoàn thành, cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột trở thành trục huyết mạch “nối rừng và biển”, rút ngắn thời gian di chuyển, mở thêm không gian phát triển, tăng cường kết nối giữa Tây Nguyên và Nam Trung Bộ.