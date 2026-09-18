'Lên đời' con đường xuyên rừng đẹp như mơ thẳng tiến đến siêu đô thị 10 tỷ USD, Vingroup đề xuất xây dựng

Tuyến đường xuyên rừng đẹp như mơ, kết nối TP.HCM với siêu dự án ven biển của Vingroup dự kiến được mở rộng từ 6 lên 10 làn xe.

Những ngày đầu tháng 9/2026, tại vị trí nút giao tuyến đường huyết mạch Rừng Sác và trục cao tốc Bến Lức – Long Thành (xã Bình Khánh, TP.HCM), không khí thi công đang diễn ra khẩn trương.

Trong bức tranh đại công trường đang hối hả đó, nút giao đa tầng nối cao tốc Bến Lức – Long Thành và dự án mở rộng toàn tuyến đường Rừng Sác được ví như hai mảnh ghép không thể tách rời.

Nếu nút giao đóng vai trò là cửa ngõ đón trọn dòng lưu thông huyết mạch từ mạng lưới cao tốc quốc gia đổ về, thì trục Rừng Sác mở rộng chính là "hành lang xương sống" tiếp nhận và phân phối toàn bộ áp lực giao thông ấy chạy dọc về phía biển.

Để tránh nguy cơ nút giao hiện đại vừa khánh thành đã phải "nghẽn ứ" vì tuyến đường dẫn độc đạo quá tải, TP.HCM đang rốt ráo đẩy nhanh kế hoạch nâng cấp toàn diện trục đường này.

Cụ thể, UBND TP.HCM hồi tháng 4 năm nay đã có văn bản chấp thuận đề nghị giao Công ty CP Đô thị Du lịch Cần Giờ (thành viên Tập đoàn Vingroup) nghiên cứu, lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng đoạn nối đường 15B và cải tạo, nâng cấp mở rộng đường Rừng Sác theo phương thức PPP (hợp đồng BT).

Với tổng vốn sơ bộ khoảng 19.000 tỷ đồng (bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng và lãi vay), công trình được kỳ vọng sẽ giải quyết căn cơ bài toán hạ tầng, tạo sự đồng bộ tuyệt đối với cụm nút giao đang thi công nếu được thông qua.

Hai phân đoạn nghìn tỷ kết nối xuyên suốt

Theo phương án đề xuất, dự án được chia thành 2 phân đoạn trọng điểm nhằm khép kín mạng lưới giao thông từ khu Nam TP.HCM tới khu đô thị lấn biển:

Phân đoạn 1 (Đoạn nối đường 15B): Tuyến có chiều dài khoảng 2 km, quy mô 6 làn xe. Điểm đầu nối trực tiếp từ trục Nguyễn Lương Bằng kéo dài (Quận 7 cũ), xuyên qua địa bàn huyện Nhà Bè và đấu nối thẳng vào ranh mố cầu Cần Giờ tương lai. Tuyến đường này giữ vai trò là trục song hành quan trọng, trực tiếp giảm tải cho hai điểm nghẽn giao thông Huỳnh Tấn Phát và Nguyễn Hữu Thọ.

Phân đoạn 2 (Nâng cấp mở rộng đường Rừng Sác): Tuyến có tổng chiều dài hơn 35 km, được mở rộng từ quy mô 6 làn xe (mặt cắt ngang hiện hữu khoảng 30 m) lên thành 10 làn xe (gồm 8 làn xe cơ giới và 2 làn đường song hành). Điểm đầu dự án đấu nối trực tiếp với nút giao cao tốc Bến Lức – Long Thành tại xã Bình Khánh, điểm cuối kết nối trọn vẹn vào hệ thống hạ tầng giao thông của đại dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ có tổng vốn đầu tư khoảng 10 tỷ USD..

Xóa bỏ "nút thắt cổ chai", đồng bộ đại hạ tầng liên vùng

Hiện nay, Cần Giờ với diện tích hơn 71.300 ha được ví như ốc đảo bị chia cắt bởi sông ngòi, lưu thông chủ yếu phụ thuộc vào phà Bình Khánh. Đường Rừng Sác là tuyến đường độc đạo đầu tư từ năm 1986 nối trung tâm TP.HCM với Cần Giờ, hiện đã mở rộng lên 6 làn xe song hầu hết các cầu vượt sông rạch trên tuyến chỉ có quy mô 2 làn xe, tạo thành các "nút thắt cổ chai" thường trực.

Theo Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060, dân số Cần Giờ sẽ chạm mốc 500.000 – 600.000 người. Khu vực này đang hội tụ hàng loạt dự án mang tính xoay chuyển cục diện: Khu đô thị lấn biển Cần Giờ 2.870 ha; Cầu Cần Giờ thay thế phà, Metro tốc độ cao Bến Thành – Cần Giờ dài gần 54 km; Đường vượt biển Cần Giờ – Vũng Tàu và nút giao cao tốc Bến Lức – Long Thành.

Nếu trục Rừng Sác không được khẩn trương mở rộng lên 10 làn xe, toàn bộ hệ thống giao thông tại đây sẽ rơi vào tình trạng quá tải ngay khi các đại dự án đi vào hoạt động. Sự kết hợp giữa đoạn nối 15B, nút giao cao tốc và đường Rừng Sác 10 làn xe sẽ tạo thành hành lang vận tải thông suốt từ trung tâm thành phố ra vịnh biển Cần Giờ, cởi bỏ hoàn toàn thế ốc đảo.

Đảm bảo hài hòa giữa phát triển và bảo tồn sinh thái

Các sở, ngành của TP.HCM đều ghi nhận tính cấp bách và sự phù hợp quy hoạch của dự án. Sở Tài chính khẳng định hướng tuyến hoàn toàn khớp với định hướng phát triển không gian đô thị của thành phố. Đại diện Sở Xây dựng và Ban Giao thông đánh giá cao tính kết nối chiến lược liên vùng giữa Cần Giờ với Long An, Đồng Nai và Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tuy nhiên, do toàn tuyến Rừng Sác chạy xuyên qua Khu dự trữ sinh quyển thế giới được UNESCO công nhận, Sở Quy hoạch – Kiến trúc lưu ý đơn vị lập dự án cần tính toán kỹ lưỡng mối tương quan vận tải giữa đường bộ 10 làn xe và tuyến metro Bến Thành – Cần Giờ chạy song song.

Việc đánh giá khoa học này nhằm đảm bảo tính khả thi tài chính của hợp đồng BT, tối ưu nguồn lực ngân sách đối ứng, đồng thời bảo vệ nghiêm ngặt hệ sinh thái rừng ngập mặn đặc hữu trong suốt quá trình triển khai.