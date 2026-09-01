Thông tin mới về dự án cao tốc lớn nhất Tây Bắc, dự kiến tổng vốn hơn 65.500 tỷ đồng, có 118 cầu, 7 hầm xuyên núi

Dự án cao tốc Bảo Hà - Lai Châu dài khoảng 120km, quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế 100km/h, dự kiến thực hiện giai đoạn 2026 - 2031 bằng ngân sách Trung ương và địa phương.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu, chiều 17/9, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện dự án Cao tốc Bảo Hà - Lai Châu tổ chức cuộc họp đánh giá tình hình triển khai và nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2026. Dự án Cao tốc Bảo Hà - Lai Châu là dự án quan trọng quốc gia, có điểm đầu kết nối với cao tốc Hà Nội - Lào Cai tại xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai và điểm cuối tại Trung tâm hành chính tỉnh Lai Châu.

Tuyến cao tốc có chiều dài khoảng 120km, trong đó khoảng 49,5km đi qua địa phận tỉnh Lào Cai và 69,5km qua tỉnh Lai Châu. Dự án được định hướng xây dựng với quy mô 4 làn xe cao tốc hoàn chỉnh, tốc độ thiết kế 100km/h. Dự kiến được triển khai trong giai đoạn 2026 - 2031 bằng nguồn ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương.

Về công tác chuẩn bị đầu tư, UBND tỉnh Lai Châu đã hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và trình Thủ tướng Chính phủ lần thứ ba tại Tờ trình số 7328/TTr-UBND ngày 24/8/2026. Tỉnh cũng đang phối hợp với các bộ, ngành Trung ương và tỉnh Lào Cai để hoàn thiện các bước chuẩn bị theo kế hoạch.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Quang Trung chủ trì cuộc họp (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu).

Trong quý IV/2026, các cơ quan liên quan sẽ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, phối hợp với Hội đồng thẩm định Nhà nước và các Ban của Quốc hội trong quá trình thẩm định, thẩm tra, hướng tới mục tiêu trình Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án.

Song song với thủ tục đầu tư, tỉnh Lai Châu sẽ chuẩn bị các điều kiện về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; xác định nhu cầu vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 và kế hoạch đầu tư công hằng năm.

Các địa phương có tuyến cao tốc đi qua được yêu cầu quản lý chặt hiện trạng đất đai, kiểm tra và xử lý các trường hợp xây dựng trái phép, chuyển đổi mục đích sử dụng đất; đồng thời tuyên truyền, vận động người dân tạo sự đồng thuận khi triển khai giải phóng mặt bằng.

Theo phương án đề xuất, tuyến có điểm đầu kết nối với cao tốc Hà Nội - Lào Cai tại Km194 thuộc xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai. Điểm cuối tại ranh giới quy hoạch khu vực cửa khẩu quốc tế Ma Lù Thàng, xã Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Toàn tuyến dài khoảng 162 km, quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh. Trong đó, đoạn qua Lào Cai dài 49,5 km và đoạn qua Lai Châu dài 112,5 km.

Đoạn Bảo Hà - trung tâm tỉnh Lai Châu dài khoảng 120 km, vận tốc thiết kế 100 km/h, bề rộng nền đường 24,75 m. Đoạn từ trung tâm tỉnh Lai Châu đến cửa khẩu quốc tế Ma Lù Thàng có vận tốc thiết kế 80 km/h, bề rộng nền đường 22 m. Dự án dự kiến có 118 cầu và 7 hầm xuyên núi. Hướng tuyến cơ bản bám theo các hành lang Quốc lộ 279, Quốc lộ 32, Quốc lộ 4D và kết nối Quốc lộ 12 tại khu vực cửa khẩu.

Trước đó, UBND tỉnh Lai Châu đã có tờ trình đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư dự án Cao tốc Bảo Hà - Lai Châu (CT.13) theo quy mô hoàn chỉnh 4 làn xe cao tốc. Theo tờ trình, sơ bộ tổng mức đầu tư Dự án khoảng 65.518 tỷ đồng.

Tuyến cao tốc Bảo Hà - Lai Châu được xác định là trục giao thông quan trọng, góp phần tăng cường kết nối Lai Châu với Lào Cai và mạng lưới giao thông khu vực Tây Bắc. Khi hoàn thành, tuyến đường được kỳ vọng rút ngắn thời gian di chuyển giữa Lai Châu với các trung tâm kinh tế, trong đó có Lào Cai, địa phương có cửa khẩu quốc tế và giữ vai trò quan trọng trong hoạt động giao thương với Trung Quốc.



