Nam thanh niên có biểu hiện khác thường trèo lên vòm cầu Cỏ May rồi cố thủ nhiều giờ

Người dân phát hiện nam thanh niên có biểu hiện nghi ngáo đá leo lên vòm cầu Cỏ May (giao phường Bà Rịa và Phước Thắng, TP.HCM) nên báo cơ quan chức năng.

Tối 17/9, Công an TP.HCM đang tổ chức phong tỏa hiện trường, bố trí cứu hộ nam thanh niên nghi ngáo đá leo lên trên vòm cầu cao hàng chục mét ở khu vực cầu Cỏ May.

Trước đó, khoảng 16h30 cùng ngày, người dân phát hiện nam thanh niên có biểu hiện khác thường đang leo theo các trụ vòm lên phía trên cao cầu Cỏ May (giao phường Bà Rịa và Phước Thắng, TP.HCM) nên báo cơ quan chức năng.

Hiện trường sự việc được ghi lại (Ảnh: CACC)

Có thời điểm, người này đã leo xuống đất nhưng sau đó lại leo trở lại lên cao. Dù lực lượng chức năng đã tổ chức thuyết phục từ dưới đất, nhưng người này vẫn không leo xuống mà ở trên mái vòm cầu.

Đến 18h30 cùng ngày, bất chấp thời tiết mưa gió, người này vẫn ở trên độ cao hàng chục mét không chịu xuống. Lực lượng chức năng đã đưa xe nâng người làm việc trên cao đến hiện trường nhưng chưa thể triển khai tiếp cận với đối tượng.

Việc phong tỏa hiện trường khiến hàng loạt phương tiện trên cầu Cỏ May phải di chuyển chậm trên hướng di chuyển vào Vũng Tàu, có thời điểm các xe xếp hàng kéo dài khoảng 2km.