Đất nứt dài 300m, Lâm Đồng phải sơ tán 450 người

Mưa lớn kéo dài khiến đất tại thôn Đắk Snao (xã Quảng Sơn, Lâm Đồng) nứt, sụt lún trên diện rộng. Chính quyền địa phương đã di dời 78 hộ dân với khoảng 450 người đến nơi an toàn.

Tối 17/9, lãnh đạo UBND xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết, tình trạng sụt lún, nứt đất tại thôn Đắk Snao đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến 78 hộ dân với khoảng 450 nhân khẩu.

Vết nứt kéo dài hàng trăm mét dọc sườn đồi và khu dân cư.

Lực lượng chức năng căng dây, cắm biển cảnh báo tại khu vực nguy hiểm.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Quảng Sơn, hiện tượng sụt lún, nứt đất xuất hiện sau đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 31/8 đến 14/9.

Đến ngày 17/9, khu vực bị ảnh hưởng rộng khoảng 4ha. Độ sâu sụt lún trung bình khoảng 20cm. Các vết nứt kéo dài khoảng 300m dọc theo sườn đồi và khu dân cư, rộng 6-17cm và có xu hướng tiếp tục mở rộng.

Hiện chưa ghi nhận thiệt hại về người. Tuy nhiên, tình trạng sụt lún, sạt trượt đã ảnh hưởng trực tiếp đến nhà ở và đất sản xuất của người dân.

Một số công trình nhà ở của người dân bị nứt do sụt lún.

Tại nhà các hộ ông Đàm Văn Chiến, ông Thào A Pao và ông Chá A Tinh, xuất hiện các vết nứt giữa nền nhà và vách tường. Một số vị trí tường bị xê dịch, ảnh hưởng đến kết cấu công trình.

Ngoài nhà ở, khoảng 4ha diện tích cây trồng nằm trong vùng bị ảnh hưởng. Chính quyền địa phương cảnh báo nếu tiếp tục có mưa lớn, nguy cơ sập nhà và sạt trượt trên diện rộng có thể xảy ra.

Dựng nhà tạm cho người dân sơ tán

Trước tình hình trên, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Quảng Sơn phối hợp các lực lượng tiếp cận hiện trường, hỗ trợ người dân di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn.

Người dân địa phương cũng huy động nhân lực dựng khu nhà tạm rộng khoảng 3.000m² để phục vụ sơ tán người già, trẻ em và các hộ nằm trong vùng nguy hiểm.

Người dân dựng nhà tạm để di dời khỏi khu vực sạt trượt.

Hiện lực lượng chức năng đã căng dây, rào chắn khu vực xuất hiện các vết nứt, cắm biển cảnh báo nguy hiểm và bố trí cán bộ, dân quân trực 24/24 giờ để theo dõi diễn biến. Đồng thời, chính quyền xã thông báo trên hệ thống loa truyền thanh, yêu cầu người dân nâng cao cảnh giác, không trở lại nhà cũ khi thời tiết còn mưa.

Do khu vực sụt lún, nứt đất có địa hình phức tạp, vượt khả năng xử lý kỹ thuật của cấp xã, địa phương kiến nghị cấp trên cử chuyên gia địa chất khảo sát, đánh giá mức độ ổn định của nền đất. Cùng với đó, UBND xã Quảng Sơn cũng đề nghị hỗ trợ vật tư, kinh phí ứng trực và xem xét phương án tái định cư lâu dài đối với các hộ phải di dời khỏi vùng nguy hiểm.