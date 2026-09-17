Công an thông báo truy tìm thân nhân người bệnh tử vong ở bệnh viện

Công an đang khẩn trương truy tìm tung tích và thân nhân của người bệnh mang tên Nguyễn Hùng Sang, người vừa tử vong tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh nhưng không rõ lai lịch.

Ngày 17/9, Công an phường Bình Lộc (TP.Đồng Nai) truy tìm thông tin lai lịch, thân nhân người bệnh đã tử vong trên địa bàn.

Trước đó, ngày 15/9, Công an phường Bình Lộc (TP.Đồng Nai) nhận được công văn của Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh về việc xác minh thông tin người bệnh Nguyễn Hùng Sang (đã chết nhưng không rõ lai lịch).

Ảnh: CACC

Công an thông báo truy tìm thông tin, thân nhân người bệnh tử vong có đặc điểm nhận dạng như sau: Họ và tên: Nguyễn Hùng Sang; Năm sinh: không rõ; nơi thường trú/tạm trú: không rõ; Nơi ở trước khi chết: Lang thang không rõ địa chỉ.

Đặc điểm nhận dạng: chiều cao khoảng 1,6m; cân nặng khoảng 45 kg; dáng người gầy ốm, khoảng ngoài 30 tuổi.

Công an đề nghị các cơ quan, tổ chức và người dân biết để phối hợp cung cấp thông tin về lai lịch, thân nhân người bệnh Nguyễn Hùng Sang. Nếu ai biết thông tin liên hệ Công an phường Bình Lộc, TP.Đồng Nai (đồng chí Cao Mạng Hướng, Cảnh sát khu vực khu phố Suối Tre, số điện thoai: 0973.708.214).