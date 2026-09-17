Tài khoản phát sinh giao dịch 999.999.997 đồng, chị Lê Thị Thu Huyền lập tức liên hệ ngân hàng xác minh

Bất ngờ nhận được gần 1 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng, một người phụ nữ ở Quảng Trị đã trả lại cho người chuyển nhầm sau khi xác minh, làm rõ.

Ngày 17/9, Công an phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị xác nhận, đơn vị vừa hỗ trợ một người phụ nữ trên địa bàn trả lại gần 1 tỷ đồng cho người chuyển khoản nhầm.

Theo đó, vào lúc 11h16 ngày 16/9, chị Lê Thị Thu Huyền (trú Khu phố 3, phường Quảng Trị) phát hiện tài khoản ngân hàng của mình nhận được số tiền 999.999.997 đồng.

Chị Lê Thị Thu Huyền (bên trái) chuyển trả gần 1 tỷ đồng cho chị Trần Thị Dung (bên phải). Ảnh: Công an phường Quảng Trị

Nhận thấy đây là khoản tiền không thuộc về mình, chị Huyền đã chủ động liên hệ ngân hàng để xác minh, làm rõ nguồn tiền và tìm cách hoàn trả cho người chuyển nhầm.

Sau khi xác định người chuyển khoản nhầm là chị Trần Thị Dung, đến sáng 17/9, được sự hỗ trợ của Công an phường Quảng Trị, chị Huyền đã chuyển trả toàn bộ số tiền chị Dung chuyển nhầm.

Công an phường Quảng Trị ghi nhận hành động chủ động phối hợp, hoàn trả số tiền lớn của chị Huyền, qua đó giúp người chuyển khoản nhầm nhanh chóng nhận lại tài sản.