Tài khoản MBBank của Đặng Thị Loan SN 1986 phát sinh giao dịch 88.748.535 đồng từ tài khoản ACB: Công an tiếp nhận trình báo, vào cuộc xác minh

Công an xã Châu Ninh xác minh giao dịch 88.748.535 đồng chuyển nhầm từ tài khoản ACB mang tên Lê Đình Dương vào tài khoản MB Bank và hỗ trợ hoàn trả đầy đủ cho chủ nhân.

Ngày 15/9/2026, Công an xã Châu Ninh, tỉnh Hưng Yên đã xác minh, làm rõ trường hợp công dân chuyển nhầm tiền qua tài khoản 88.748.535 đồng qua tài khoản ngân hàng và hỗ trợ người chuyển nhận lại đầy đủ số tiền.

Trước đó, ngày 11/9/2026, chị Đặng Thị Loan, sinh năm 1986, trú tại thôn Hồng Châu, xã Châu Ninh, bất ngờ nhận được 88.748.535 đồng từ tài khoản Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) mang tên Lê Đình Dương. Nhận thấy khoản tiền không thuộc về mình, chị Loan không sử dụng mà chủ động trình báo Công an xã Châu Ninh để được hỗ trợ làm rõ.

Công an xã Châu Ninh hỗ trợ công dân xác minh, trao trả số tiền chuyển khoản nhầm. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên

Tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an xã tiến hành xác minh và xác định người chuyển nhầm là anh Lê Đình Dương, sinh năm 1993, trú tại phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội. Qua trao đổi, đối chiếu thông tin, anh Dương xác nhận đã chuyển nhầm số tiền trên vào tài khoản Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) của chị Loan.

Ngày 15/9/2026, chị Loan và anh Dương được mời đến trụ sở Công an xã Châu Ninh để làm việc. Tại đây, hai bên thống nhất chị Loan chuyển trả toàn bộ 88.748.535 đồng cho anh Dương qua tài khoản ngân hàng. Anh Dương đã nhận lại đầy đủ số tiền.

Công an xã Châu Ninh hỗ trợ công dân xác minh, trao trả số tiền chuyển khoản nhầm

Hành động của chị Loan là minh chứng cho tinh thần trung thực, trách nhiệm của người dân, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng. Công an xã Châu Ninh tin tưởng rằng, những hành động đẹp như vậy sẽ tiếp tục được nhân rộng trong đời sống xã hội.