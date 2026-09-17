Điều tra loạt giao dịch qua 162 tài khoản ngân hàng, phát hiện dòng tiền hơn 2.000 tỷ đồng: Bắt tạm giam Đặng Anh Khoa SN 2006

Công an tỉnh Lâm Đồng khởi tố, bắt tạm giam một nam thanh niên và tiếp tục điều tra đường dây mua bán, sử dụng trái phép hàng trăm tài khoản ngân hàng liên quan dòng tiền hàng nghìn tỷ đồng.

Ngày 17/9, thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đặng Anh Khoa (SN 2006), trú tại xã D'Ran, tỉnh Lâm Đồng, về tội "Rửa tiền" quy định tại Điều 324 Bộ luật Hình sự; đồng thời khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với T.H.L. (SN 1991), trú tại phường Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh và N.V.T. (SN 1994), trú tại phường LangBiang - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, về tội "Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng" quy định tại Điều 291 Bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng xác định từ đầu năm 2025 đến tháng 12/2025, T.H.L. và N.V.T. đã liên hệ với một số người để mua 139 tài khoản thanh toán mở tại nhiều ngân hàng, với giá từ 5 triệu đến 9 triệu đồng/tài khoản/tháng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đặng Anh Khoa. Ảnh: Công an tỉnh Lâm Đồng

Sau đó, T.H.L. và N.V.T. bán thông tin các tài khoản này cho những người ở Campuchia sử dụng để thanh toán, chuyển tiếp các khoản tiền liên quan đến đánh bạc, cá cược, với tổng số tiền giao dịch hơn 2.000 tỷ đồng.

Quá trình điều tra cũng xác định T.H.L. hướng dẫn Đặng Anh Khoa mở 23 tài khoản ngân hàng và bán thông tin tài khoản. Khoa sau đó trực tiếp làm việc cho nhóm đối tượng thực hiện hành vi rửa tiền từ nguồn tiền lừa đảo người dân qua mạng xã hội.

Từ tháng 10 đến tháng 12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định có 10 bị hại tại tỉnh Lâm Đồng, TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội và một số tỉnh, thành khác bị lừa chuyển tiền qua các tài khoản của Đặng Anh Khoa, với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng.

Để phục vụ việc sử dụng các tài khoản đã mua, T.H.L. còn hướng dẫn chủ tài khoản tự quay, lưu giữ hình ảnh chân dung và sử dụng phần mềm có khả năng can thiệp vào quá trình xác thực trên điện thoại, đưa hình ảnh được lưu sẵn thay cho việc xác thực trực tiếp khuôn mặt của chủ tài khoản, qua đó tìm cách đối phó với cơ chế xác thực sinh trắc học của ngân hàng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của những người có liên quan và dòng tiền giao dịch qua các tài khoản để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bán, cho thuê tài khoản ngân hàng có thể bị khởi tố về tội rửa tiền. Ảnh: Công an tỉnh Lâm Đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra khuyến cáo người dân tuyệt đối không bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng; không cung cấp thông tin đăng nhập, mật khẩu, mã OTP, dữ liệu sinh trắc học hoặc hình ảnh khuôn mặt cho người khác.

Việc đứng tên mở tài khoản rồi chuyển giao cho người khác sử dụng không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất tài sản, lộ lọt thông tin cá nhân mà còn có thể bị lợi dụng để thực hiện các hành vi đánh bạc, lừa đảo, rửa tiền và những hành vi vi phạm pháp luật khác.

Khi phát hiện hoặc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan Công an gần nhất để được tiếp nhận, xác minh, điều tra theo quy định.