Em trai Tổng giám đốc Vietcombank nhận nhiệm vụ mới tại một doanh nghiệp thép

Động thái này diễn ra sau khi ông Lê Quang Hải gia nhập HĐQT doanh nghiệp nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo thông tin công bố, CTCP Đầu tư Thương mại SMC (mã: SMC) vừa bổ nhiệm ông Lê Quang Hải, Thành viên HĐQT độc lập không điều hành giữ chức Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT SMC từ ngày 16/9/2026.

Cùng thời điểm, ông Hoàng Trung Dũng, Thành viên HĐQT độc lập không điều hành, được bổ nhiệm làm Thành viên Ủy ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT. Các quyết định đều có hiệu lực từ ngày 16/9.

Động thái này diễn ra sau khi ông Lê Quang Hải gia nhập HĐQT SMC nhiệm kỳ 2026-2031. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, ông Hải được bầu vào HĐQT và sau đó được HĐQT bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT SMC. Hiện website doanh nghiệp cũng ghi nhận ông Hải ở vị trí Phó Chủ tịch HĐQT.

Ông Lê Quang Hải sinh năm 1979, có bằng Thạc sĩ kế toán chuyên nghiệp tại University of London, cùng các chứng chỉ DCP, ACCA và VACPA. Trước khi tham gia HĐQT SMC, ông có nhiều năm làm việc trong lĩnh vực tài chính, kiểm toán và ngân hàng.

Theo thông tin SMC từng công bố, ông Hải từng đảm nhiệm các vị trí Giám đốc Tư vấn tại PwC, Giám đốc Tư vấn tại Chứng khoán Mekong, Giám đốc Tư vấn tại Chứng khoán VPBank, Phó phòng Dự án thuộc Khối Tài chính - Ngân hàng VPBank và Cố vấn cao cấp tại KPMG Việt Nam.

Đáng chú ý, ông Lê Quang Hải được biết đến là em trai ông Lê Quang Vinh, Tổng Giám đốc Vietcombank. Thông tin này từng gây chú ý khi ông Hải xuất hiện trong danh sách ứng viên HĐQT SMC nhiệm kỳ 2026-2031 được công bố hồi tháng 4.

Danh sách khi đó gồm 5 ứng viên, trong đó có 3 thành viên HĐQT đương nhiệm là ông Phạm Hoàng Anh, ông Kishimoto Hideki và ông Hoàng Trung Dũng, cùng hai nhân sự mới là ông Nguyễn Ngọc Đăng Khoa và ông Lê Quang Hải.

Việc ông Hải đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán cũng đáng chú ý trong bối cảnh SMC đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc bộ máy và hoạt động. Tại ĐHĐCĐ thường niên 2026, doanh nghiệp đã hoàn thiện HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 với ông Phạm Hoàng Anh giữ chức Chủ tịch, ông Lê Quang Hải làm Phó Chủ tịch và ông Nguyễn Quang Trung giữ vị trí Tổng Giám đốc.

SMC có tiền thân là Cửa hàng Vật liệu xây dựng số 15, thành lập năm 1988. Doanh nghiệp cổ phần hóa năm 2004 và niêm yết trên HoSE năm 2006, sau đó mở rộng sang gia công, phân phối thép và phát triển các công ty thành viên, liên doanh.

Năm 2026, SMC đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 7.000 tỷ đồng, giảm nhẹ so với năm trước; lợi nhuận sau thuế kế hoạch khoảng 30 tỷ đồng, giảm 85%. Sản lượng tiêu thụ dự kiến đạt 420.000 tấn thép các loại, thấp hơn gần 9% so với thực hiện năm trước.

Trong chiến lược mới, SMC cho biết đang tập trung tái cấu trúc, nâng cao hiệu quả quản trị, tối ưu danh mục đầu tư và ưu tiên các lĩnh vực cốt lõi có giá trị gia tăng cao. Doanh nghiệp cũng đang thúc đẩy đầu tư công nghệ và các dự án sản xuất công nghiệp, trong đó có hợp tác với Hyundai Steel Pipe và Kemp để nghiên cứu phát triển sản phẩm thép giá trị gia tăng tại Việt Nam.

Mai Chi