Việt Nam sắp có tàu hơi nước nối liền các di sản, đem tới trải nghiệm độc đáo ở “thiên hạ đệ nhất hùng quan”

Tuyến tàu mới độc đáo hứa hẹn sẽ đưa du khách ngược dòng thời gian để khám phá cung đường sắt đẹp nhất Việt Nam theo một cách hoàn toàn khác biệt.

Theo Cổng thông tin điện tử TP Huế, ngày 17/9, tại Hà Nội, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Trần Hữu Thùy Giang có buổi làm việc với Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam (VNR) để trao đổi về chuyến tàu hơi nước tuyến Huế - Đà Nẵng, kết nối du lịch Huế với các điểm đến trong khu vực. Tham dự buổi làm việc về phía Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam (VNR) có ông Đặng Sỹ Mạnh, Chủ tịch Hội đồng thành viên và ông Hoàng Gia Khánh, Tổng Giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam; Ông Trần Anh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam.

Tại buổi làm việc, hai bên trao đổi về kết quả khai thác tuyến tàu di sản Huế - Đà Nẵng thời gian qua, đồng thời thống nhất tiếp tục nghiên cứu, xây dựng các sản phẩm du lịch đường sắt mới trên cơ sở phát huy lợi thế về cảnh quan, di sản và trải nghiệm trên hành trình. Trong đó, trọng tâm là nghiên cứu đưa vào khai thác sản phẩm tàu hơi nước tuyến Huế - Đà Nẵng. Dự kiến, chuyến tàu này sẽ chạy thử trong tháng 10/2026.

Đại diện TP Huế và Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam (VNR) trao đổi và làm việc về chuyến tàu hơi nước tuyến Huế - Đà Nẵng

Sản phẩm tàu hơi nước được định hướng tạo thêm trải nghiệm đặc sắc cho du khách trên hành trình kết nối hai thành phố, gắn với cảnh quan đèo Hải Vân. Hải Vân Quan, tọa lạc trên đỉnh đèo Hải Vân, ách trung tâm thành phố Huế khoảng 90km và cách thành phố Đà Nẵng khoảng 28km. Nơi đây được mệnh danh là "thiên hạ đệ nhất hùng quan" và tính đến nay đã có tuổi đời gần 200 năm. Hai bên trao đổi phương án tổ chức hành trình, trong đó nghiên cứu điểm dừng tại khu vực đèo Hải Vân để du khách tham quan, ngắm cảnh và check-in, qua đó tăng tính trải nghiệm và sức hấp dẫn của tuyến.

Đèo Hải Vân được mệnh danh là "đệ nhất hùng quan"

Trên cơ sở những kết quả đạt được từ tuyến tàu di sản Huế - Đà Nẵng, thành phố Huế và Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam (VNR) thống nhất tiếp tục phối hợp chặt chẽ, nghiên cứu đưa thêm các sản phẩm mới vào khai thác, từng bước hình thành hệ sinh thái du lịch đường sắt gắn với di sản, cảnh quan, nghỉ dưỡng, du lịch y tế và chăm sóc sức khỏe, góp phần đa dạng hóa sản phẩm, tăng sức hấp dẫn và nâng cao khả năng kết nối các dịch vụ du lịch của điểm đến Huế.

Trước đó, ngày 28/8, đoàn tàu di sản HQ1/HQ2 chính thức được khai trương, mở ra hành trình kết nối Huế và Phong Nha - hai điểm đến nổi tiếng của khu vực miền Trung. Nếu những chuyến tàu trước đây chủ yếu được biết đến với vai trò vận chuyển, HQ1/HQ2 hướng tới một trải nghiệm khác biệt: biến thời gian di chuyển thành một phần của chuyến du lịch.

Đoàn tàu “Hành trình di sản thế giới” mang tên HQ1/HQ2 được thiết kế với hành trình khoảng 190km, kết nối các di sản được UNESCO vinh danh và đi qua các vùng đất gắn liền với lịch sử hào hùng của dân tộc. Các ga dừng đỗ, đón trả khách đều là các cửa ngõ dẫn đến các điểm đến du lịch nổi bật như: quần thể di tích Cố đô Huế, thành cổ Quảng Trị, địa đạo Vịnh Mốc, đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải, Đồng Hới, Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng.

Du lịch Việt Nam đang chứng kiến một xu hướng mới, khi các sân ga cũng trở thành điểm đến du lịch. Cạnh đó, du lịch đường sắt đang được hoạch định thành một sản phẩm liên vùng ở miền Trung. Chuyến tàu này được kỳ vọng sẽ mang đến trải nghiệm du lịch hoàn toàn khác biệt cho du khách. Du khách không chỉ đi tàu mà ngồi trên một “không gian trải nghiệm" đậm bản sắc văn hóa và thưởng thức trọn vẹn cảnh quan thiên nhiên.