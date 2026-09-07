Dự án “Khải Hoàn Môn Việt Nam” đang được đề xuất hé lộ phối cảnh đầu tiên tại tọa độ 'kim cương': Cao 36 m, sẽ là khung hình cho di sản Thủ đô

Công trình biểu tượng “Khải Hoàn Môn” cao 36 m được đề xuất tại quảng trường phía Bắc hồ Hoàn Kiếm, lấy cảm hứng từ đôi cánh chim hạc đang vươn lên. Từ quảng trường nhìn qua công trình, một trục cảnh quan đặc biệt được mở ra với mặt hồ, Tháp Rùa và bầu trời Hà Nội.

Mới đây, Sở Xây dựng ban hành Thông cáo báo chí về việc tổ chức lấy ý kiến đối với Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị H1-1B (khu vực hồ Gươm và phụ cận), tỷ lệ 1/2000 và một phần Quy hoạch phân khu đô thị H1-1C, tỷ lệ 1/2000 kết hợp giải pháp Quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 cải tạo, chỉnh trang, tái thiết, tái cấu trúc không gian khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận.

Phạm vi nghiên cứu thuộc phường Hoàn Kiếm và phường Cửa Nam, có quy mô khoảng 65,89 ha, bao gồm toàn bộ phạm vi ranh giới Quy hoạch phân khu đô thị H1-1B, tỷ lệ 1/2000 (diện tích khoảng 63,72ha) và một phần Quy hoạch phân khu đô thị H1-1C, tỷ lệ 1/2000.

Phạm vi ranh giới, quy mô diện tích đất nghiên cứu lập quy hoạch cụ thể sẽ được xác định chính xác trong giai đoạn lập điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị H1-1B và H1-1C, tỷ lệ 1/2000 và quy hoạch chi tiết có liên quan.

Phía Bắc giáp các phố Hàng Gai, Cầu Gỗ; phía Nam giáp các phố Hai Bà Trưng, Đặng Thái Thân; phía Tây giáp các phố Hàng Trống, Nhà Thờ, Ấu Triệu, khu vực Nhà thờ Lớn và các phố Nhà Chung, Quang Trung; phía Đông giáp các phố Nguyễn Hữu Huân, Lý Thái Tổ, Lê Lai, khu vực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các phố Lý Đạo Thành, Tông Đản, Tràng Tiền, Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư.

Biểu tượng cao 36 m tại cửa ngõ khu phố cổ

Ý tưởng tổng thể nghiên cứu tổ chức không gian hồ Hoàn Kiếm như một quảng trường lớn - biểu tượng của Thủ đô, kết hợp với Quảng trường Cách mạng Tháng Tám và Nhà hát Lớn để hình thành không gian "Lịch sử - Văn hóa - Nghệ thuật".

Trọng tâm là mở rộng kết nối xung quanh hồ, đặc biệt ở phía Bắc và phía Đông; tái thiết, tái cấu trúc các không gian sinh hoạt cộng đồng, quảng trường và công viên cây xanh; cải tạo, chỉnh trang các công trình kiến trúc điểm nhấn; tạo sự gắn kết hài hòa giữa kiến trúc cũ và kiến trúc mới; tổ chức không gian đa dạng, linh hoạt, phục vụ các hoạt động, sự kiện của Thủ đô.

Trong phương án quy hoạch kiến trúc cảnh quan, cải tạo, chỉnh trang và tái cấu trúc không gian hồ Hoàn Kiếm, khu vực phía Bắc hồ được đề xuất mở rộng Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, hình thành quảng trường lớn, tăng cường kết nối với hồ Hoàn Kiếm và công viên - quảng trường phía Đông.

Điểm nhấn nổi bật tại đây là công trình được gọi trong hồ sơ là “Biểu tượng Khải Hoàn Môn” , có chiều cao dự kiến 36 m . Công trình được tạo hình từ hai khối kiến trúc vươn cao, mở dần về phía trên.

Theo phần thuyết minh của phương án, hình thức này lấy cảm hứng từ đôi cánh chim hạc đang vươn lên mạnh mẽ , đồng thời được hình dung như một tác phẩm điêu khắc quy mô lớn kết hợp với toàn bộ khuôn viên quảng trường.

Theo hồ sơ, Khải Hoàn Môn sẽ tạo thành điểm nhấn kết thúc trục đô thị của khu phố cổ phía Bắc, đồng thời mở ra một trục cảnh quan mới về phía Nam.

Mặt cắt tổng thể khu vực hồ Hoàn Kiếm cho thấy vị trí và chiều cao 36 m của Biểu tượng Khải Hoàn Môn trong tương quan với Tháp Rùa, Nhà hát Lớn và các công trình xung quanh. Ảnh: UBND Hà Nội

“Khung hình di sản” hướng tới Tháp Rùa

Điểm đáng chú ý trong ý tưởng kiến trúc không chỉ nằm ở chiều cao hay hình dáng công trình, mà còn ở cách Khải Hoàn Môn tham gia vào trục nhìn đặc biệt của hồ Hoàn Kiếm.

Theo ý tưởng quy hoạch tái thiết, từ quảng trường phía Bắc nhìn qua khoảng mở giữa hai cánh, tầm mắt được dẫn theo chuỗi: ﻿ Cổng hồ → mặt hồ → Tháp Rùa → bầu trời.

Phần thuyết minh phương án gọi đây là cách để kiến trúc mới không cạnh tranh với hồ Hoàn Kiếm, mà trở thành khung hình cho di sản. Khi quan sát từ quảng trường, người xem có thể nhìn xuyên qua biểu tượng để tiếp tục nhận diện mặt nước, Tháp Rùa và đường chân trời phía Nam.

Phối cảnh tổng thể ban ngày Công viên Hoà Bình, biểu tượng Khải Hoàn Môn

Phối cảnh tổng thể ban đêm Công viên Hoà Bình, biểu tượng Khải Hoàn Môn. Ảnh: UBND Hà Nội

Loạt tuyến phố được đề xuất mở rộng

Ở hiện trạng, khu vực phía Bắc hồ Hoàn Kiếm là nơi giao nhau của nhiều tuyến phố quan trọng như Cầu Gỗ, Hàng Gai, Lương Văn Can, Lê Thái Tổ, Đinh Tiên Hoàng và Hàng Dầu.

Đây cũng là điểm chuyển tiếp trực tiếp giữa cấu trúc đường phố có mật độ cao của khu phố cổ và không gian mặt nước rộng mở của hồ Hoàn Kiếm.

Bản vẽ hiện trạng trong hồ sơ cho thấy không gian phía Bắc hồ hiện được chia thành nhiều khu vực: nút giao Đông Kinh Nghĩa Thục, các dãy nhà dân cư, tuyến phố đi bộ, phố Cầu Gỗ và khu vực Đền Bà Kiệu.

Trong phương án mới, một phần các ô đất phía Bắc được nghiên cứu chuyển sang chức năng cây xanh, thể dục thể thao và mặt nước nhằm mở rộng Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Phần còn lại được điều chỉnh thành đất giao thông để mở rộng phố Cầu Gỗ.

Mặt bằng tổng thể Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Ảnh: UBND Hà Nội

Hồ sơ điều chỉnh quy hoạch cũng đề xuất mở rộng thêm hai làn xe với tổng chiều rộng khoảng 6 m tiếp giáp Quảng trường Hòa Bình; giữ lại hè phía Nam phố Cầu Gỗ rộng khoảng 4 m làm dải xanh. Một số đoạn phố Lương Văn Can và Hàng Dầu được nghiên cứu mở rộng lòng đường từ khoảng 7m lên 12m.

Không gian trên mặt đất chỉ là một phần của phương án. Mặt bằng tầng hầm cho thấy hệ thống không gian ngầm được nghiên cứu dưới phần lớn quảng trường phía Bắc. Biểu tượng Khải Hoàn Môn đặt trên khu vực tầng hầm trung tâm; các lối lên xuống được bố trí ở hai phía để kết nối mặt quảng trường.

Mặt cắt phương án thể hiện khu vực Bảo tàng Tưởng niệm Hòa bình ở phía Hàng Dầu gồm nhiều tầng ngầm. Phần quảng trường trung tâm có các tầng hầm nằm dưới Khải Hoàn Môn và các không gian công cộng.

Mặt cắt qua quảng trường, Khải Hoàn Môn và Bảo tàng Tưởng niệm Hòa Bình. Ảnh: UBND Hà Nội

Hệ thống ngầm được nghiên cứu nhằm bổ sung diện tích phục vụ giao thông, bãi đỗ xe, thương mại, dịch vụ, văn hóa và các chức năng hỗ trợ.