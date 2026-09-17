Chung tay tiếp sức bệnh nhân ung thư vượt qua nghịch cảnh: Long Châu, Quỹ HOPE cùng các đối tác dược phẩm khởi động dự án cộng đồng

Điều trị ung thư không chỉ là cuộc chiến với bệnh tật mà còn là hành trình dài với nhiều áp lực về chi phí, thời gian, tinh thần.

‏Thấu cảm với những khó khăn đó, ngày 16/09, Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu, Quỹ Hy vọng (HOPE Foundation) cùng các đối tác dược phẩm chính thức khởi động chương trình "San sẻ gánh nặng vì bệnh nhân ung thư" nhằm kết nối nguồn lực để hỗ trợ một phần chi phí điều trị, tiếp thêm hy vọng cho các trường hợp cần được sẻ chia. ‏

‏Tham dự lễ khởi động có: bà Trương Thanh Thanh - Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Hy vọng (HOPE Foundation), bà Nguyễn Xuân Tú - Giám đốc điều hành HOPE Foundation; bà Nguyễn Đỗ Quyên - Phó Tổng Giám đốc FPT Retail kiêm Giám đốc Điều hành Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu; ban lãnh đạo các đối tác dược phẩm và đại diện các cơ quan báo chí. ‏

‏Để không ai đơn độc trên hành trình điều trị ung thư‏

‏Với thông điệp "San sẻ gánh nặng, Góp hy vọng vì bệnh nhân ung thư", chương trình thể hiện quyết tâm chung tay của các đơn vị ngành y tế, quỹ xã hội trong hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, góp sức san sẻ gánh nặng từ bệnh hiểm nghèo trong cộng đồng, đồng thời lan tỏa lòng nhân ái, tinh thần sẻ chia rộng khắp.‏

‏Chương trình kết nối nguồn lực từ Long Châu, HOPE Foundation, các đối tác và cộng đồng để hỗ trợ chi phí điều trị cho bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn.

‏Phát biểu tại buổi lễ, bà Trương Thanh Thanh - Chủ tịch Hội đồng quản lý HOPE Foundation khẳng định:‏ ‏"Đồng hành cùng Long Châu trong chiến dịch này là hoạt động thuộc một trong ba chương trình chính của Quỹ Hy vọng. Chúng tôi hướng tới tạo động lực phát triển cho xã hội thông qua các lĩnh vực: giáo dục, hạ tầng và sức khỏe. Trong hơn 5 năm qua, quỹ đã hỗ trợ điều trị cho hơn 3.300 bệnh nhi. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, 750 trường hợp, chủ yếu là bệnh nhi ung thư được hỗ trợ. Chúng tôi hy vọng, với sự chung tay của các nguồn lực, chương trình hôm nay sẽ tiếp thêm niềm hy vọng cho các bệnh nhân ung thư và gia đình trên hành trình điều trị.‏ ‏"‏

‏Bà Trương Thanh Thanh - Chủ tịch Hội đồng quản lý HOPE Foundation chia sẻ về tầm nhìn của chương trình.

‏Tiếp nối tinh thần vì bệnh nhân ung thư, lan toả những giá trị nhân văn đến cộng đồng, bà Nguyễn Đỗ Quyên - Phó Tổng Giám đốc FPT Retail kiêm Giám đốc Điều hành Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu bày tỏ: ‏ ‏"Thông qua chương trình "San sẻ gánh nặng vì bệnh nhân ung thư", Long Châu mong muốn phát huy vai trò kết nối của mình, đưa nguồn lực từ các đối tác và cộng đồng đến gần hơn với những bệnh nhân ung thư đang cần được động viên, giúp sức. Chúng tôi hiểu rằng, mỗi sự chung tay hôm nay, dù ở bất kỳ quy mô nào, đều có thể góp thêm một phần nguồn lực thiết thực, giúp giảm bớt áp lực cho người bệnh và gia đình trong những thời điểm khó khăn. Bởi đôi khi, một phần sẻ chia đúng lúc cũng đủ để người bệnh cảm nhận rằng họ không đơn độc trên hành trình điều trị… Chúng tôi rất trân trọng sự đồng hành của HOPE Foundation và các đối tác đại diện đồng hành. Hy vọng chương trình sẽ kết nối được nhiều nguồn lực, để ngày càng có nhiều bệnh nhân ung thư được hỗ trợ kịp thời."‏

‏Suốt thập kỷ qua, ung thư vẫn là một trong những gánh nặng y tế hàng đầu. Theo thống kê của theo GLOBOCAN 2022, ước tính mỗi năm Việt Nam ghi nhận 180.480 ca mắc mới và 120.184 ca tử vong do căn bệnh ‏ ‏hiểm nghèo này‏ ‏.‏

‏Điều trị là quá trình đầy thử thách về cả sức khoẻ, tinh thần và kinh tế. Đặc biệt, với những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, mỗi khoản chi phí phát sinh đều có thể trở thành thêm một gánh nặng cho cả người bệnh và gia đình. Dù đối mặt với nhiều thách thức, họ vẫn đang nỗ lực từng ngày, kiên cường bước tiếp với niềm tin về một tương lai tốt đẹp hơn.‏

‏Bà Nguyễn Đỗ Quyên - Phó Tổng Giám đốc FPT Retail kiêm Giám đốc Điều hành Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu khẳng định sự đồng hành bền bỉ cùng các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.

‏Khởi động chương trình "San sẻ gánh nặng vì bệnh nhân ung thư", Long Châu, HOPE Foundation cùng các đối tác kỳ vọng kết nối nguồn lực trong xã hội, mang đến sự hỗ trợ kịp thời cho những bệnh nhân ung thư đang đứng trước nhu cầu cấp thiết, cần tiếp tục quá trình điều trị. Mỗi đóng góp hôm nay, dù lớn hay nhỏ, đều có thể trở thành một điểm tựa ý nghĩa, tiếp thêm hy vọng cho người bệnh và gia đình trên hành trình dài phía trước.‏

‏Để nguồn lực được kết nối đúng, kịp thời tới người bệnh, chương trình được triển khai với sự phối hợp đa phương. Trong đó, Long Châu đóng vai trò kết nối hãng dược, đối tác, xây dựng nền tảng cùng đồng hành và ủng hộ. HOPE Foundation tiếp nhận hồ sơ và thông tin của những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, cấp thiết cần hỗ trợ, phối hợp bệnh viện xác minh hoàn cảnh và triển khai hỗ trợ chi phí điều trị cho bệnh nhân và gia đình theo tiêu chí của chương trình. Các đối tác đồng hành cùng đóng góp nguồn lực, đồng thời lan tỏa thông tin, ý nghĩa của chương trình đến gần hơn với cộng đồng. ‏

‏Sự chung tay của các đơn vị và cộng đồng sẽ tạo thêm nguồn lực hỗ trợ bệnh nhân ung thư, tiếp thêm cơ hội để người bệnh được điều trị kịp thời.

Đặc biệt, chương trình khuyến khích sự chung tay từ cộng đồng khách hàng của Long Châu, thông qua hình thức quy đổi điểm thưởng tích lũy thành khoản hỗ trợ cho các bệnh nhân ung thư. Thông tin về chương trình sẽ được công bố rõ ràng, những đóng góp sẽ được cập nhật liên tục theo thời gian thực, giúp khách hàng có thể theo dõi một cách liền mạch, minh bạch.‏

‏Tiếp tục gieo điều tử tế, phụng sự cộng đồng‏

‏Chương trình "San sẻ gánh nặng vì bệnh nhân ung thư" là bước tiếp nối tinh thần nhân văn của chương trình "Long Châu sẻ chia - Đồng hành cùng chiến binh nhí" đã được triển khai thành công trước đây. ‏

‏Theo đó, xuyên suốt từ năm 2021 đến nay, Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu không ngừng mở rộng quy mô dự án "Long Châu sẻ chia" với hàng nghìn chương trình thăm khám, hàng trăm nghìn mũi vắc xin, hàng triệu ngày thuốc miễn phí đã trao tận tay người dân ở khắp mọi miền... Mỗi hành trình là một dấu ấn trong nỗ lực đồng hành và phụng sự cộng đồng, góp phần đưa các giải pháp chăm sóc sức khỏe chất lượng đến gần người dân, vì một Việt Nam khỏe mạnh.‏

‏Cùng tô điểm hoàn thành bức tranh "Cùng vun đắp thành lũy sức khỏe" đồng hành bảo vệ sức khỏe người Việt.

‏Đáng chú ý, trong năm 2024, đơn vị đã phối hợp cùng HOPE Foundation triển khai "Long Châu sẻ chia - Đồng hành cùng chiến binh nhí" với trọng tâm hỗ trợ một phần chi phí điều trị cho các bệnh nhi mắc ung thư và tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình đã huy động hơn 1 tỷ đồng hỗ trợ cho 48 bệnh nhi từ sự đóng góp của các đối tác và khách hàng Long Châu, trở thành cầu nối yêu thương từ cộng đồng đến các em nhỏ.‏

‏Tiếp nối những giá trị đã được vun đắp, chương trình năm nay sẽ mở rộng vòng tay hỗ trợ đến nhiều người bệnh hơn nữa, trong đó có bệnh nhân ung thư và người mắc bệnh hiếm đang gặp khó khăn về chi phí điều trị. ‏

Đại diện Long Châu trao quà hỗ trợ cho gia đình có trẻ mắc bệnh hiểm nghèo trong khuôn khổ chương trình "Long Châu sẻ chia - Đồng hành cùng chiến binh nhí" năm 2024.

‏ ‏Với Long Châu, đây là bước đi nhất quán trên hành trình nâng cao sức khỏe cộng đồng, đặt con người làm trung tâm, hưởng ứng theo tinh thần của Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 282/NQ-CP của Chính phủ. Từ việc đưa các sản phẩm, dịch vụ y tế hiện đại đến "gần dân, sát dân", đến nỗ lực san sẻ gánh nặng từ các bệnh hiểm nghèo, đơn vị sẽ tiếp tục huy vai trò là điểm tựa sức khỏe an tâm, tin cậy, góp phần vun đắp một cuộc sống khỏe mạnh và ‏ ‏tốt đẹp hơn.‏

