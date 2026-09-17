Ông Trần Quí Thanh muốn làm dự án khu công nghiệp 800ha tại TP.HCM

Một người có tên là Trần Quí Thanh - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Công nghiệp Đô thị Ngãi Giao - Sài Gòn vừa có văn bản gửi tới chính quyền cấp xã tại TP.HCM. Người này muốn đầu tư một dự án khu công nghiệp có diện tích khoảng 800ha.

Ảnh minh họa: AI.

Công ty CP Công nghiệp Đô thị Ngãi Giao - Sài Gòn (Công ty) đã có văn bản gửi đến UBND xã Ngãi Giao, TP.HCM.

Theo văn bản được ký vào ngày 11/9/2026, Công ty này đề nghị chính quyền xã Ngãi giao bố trí buổi làm việc để Công ty báo cáo phương án nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội và nguyện vọng tham gia đầu tư Dự án Khu công nghiệp Nam Châu Đức (Dự án).

Đáng chú ý, người ký vào văn bản này là ông Trần Quí Thanh - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Công nghiệp Đô thị Ngãi Giao - Sài Gòn.

Doanh nghiệp có vốn điều lệ 1.400 tỷ﻿ đồng

Trong nội dung văn bản, phía Công ty cho hay, theo Quyết định số 1629/QĐ-TTg ngày 16/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ, Khu công nghiệp Nam Châu Đức có nhu cầu diện tích đất dự kiến khoảng 800ha. Phạm vi, ranh giới và cơ cấu sử dụng đất cụ thể sẽ được xác định trong quá trình lập, điều chỉnh quy hoạch và thực hiện các thủ tục theo quy định.

Ngày 8/6/2026, UBND xã Ngãi Giao đã ban hành Công văn số 1823/UBND-KT kiến nghị tiếp tục nghiên cứu, cập nhật Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Nam Châu Đức vào quy hoạch thành phố.

Đề xuất nghiên cứu Dự án của Công ty cũng đã được các cơ quan Thành phố tiếp nhận và chuyển cơ quan chuyên môn xem xét theo thẩm quyền. Vì vậy, theo phía doanh nghiệp, việc trao đổi trực tiếp với UBND xã là cần thiết để hoàn thiện phương án nghiên cứu trên cơ sở quy hoạch và điều kiện thực tế.

Tới ngày 10/9/2026, UBND xã Ngãi Giao ban hành Công văn số 3227/UBND-KT, theo đó UBND xã Ngãi Giao thống nhất, ủng hộ Công ty đến nghiên cứu, khảo sát, thu thập thông tin, lập hồ sơ và đề xuất đầu tư hạ tầng Dự án Khu công nghiệp Nam Châu Đức theo quy định.

Sau khi có ý kiến hướng dẫn của các Sở, ban, ngành và cơ quan có thẩm quyền, UBND xã Ngãi Giao sẽ chủ động phối hợp, cung cấp thông tin, tài liệu thuộc phạm vi quản lý; hỗ trợ Công ty trong quá trình nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ và thực hiện các thủ tục có liên quan theo đúng quy định pháp luật.

Theo doanh nghiệp, ý kiến thống nhất, ủng hộ của UBND xã Ngãi Giao là cơ sở để Công ty tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện hồ sơ đề xuất dự án; việc quyết định chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư, giao đất, cho thuê đất và triển khai xây dựng dự án được thực hiện sau khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền và đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.

Về nội dung trao đổi trong buổi làm việc với chính quyền xã Ngãi Giao, phía Công ty CP Công nghiệp Đô thị Ngãi Giao - Sài Gòn cho biết, sẽ có một số nội dung chính, gồm:

Một , công ty báo cáo ý tưởng, quy mô, phương án sơ bộ, tiến độ chuẩn bị và nguyện vọng tham gia đầu tư Dự án.

Hai , rà soát phạm vi, ranh giới nghiên cứu trên cơ sở quy hoạch, hiện trạng quản lý và sử dụng đất; xác định nội dung cần kiến nghị cập nhật, điều chỉnh quy hoạch.

Ba , trao đổi về hồ sơ, dữ liệu địa chính, nguồn gốc và hiện trạng sử dụng đất; công tác khảo sát, đo đạc, kiểm đếm; lộ trình thực hiện thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng theo quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền.



Bốn , đánh giá sơ bộ tác động đến dân cư, nhu cầu tái định cư, ổn định đời sống và sinh kế; yêu cầu đối với giao thông kết nối, hạ tầng kỹ thuật - xã hội và môi trường của khu vực.



Năm , trao đổi về định hướng quy hoạch, quản lý phát triển và trật tự xây dựng trên địa bàn; xác định thủ tục xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND xã và thủ tục trình cơ quan quản lý khu công nghiệp, Sở Xây dựng hoặc cơ quan có thẩm quyền khác.



Sáu , thống nhất đầu mối phối hợp, tài liệu cần cung cấp, lộ trình khảo sát và các nội dung Công ty cần tiếp tục báo cáo UBND Thành phố, cơ quan chuyên môn có thẩm quyền.

Cũng trong văn bản này, Công ty CP Công nghiệp Đô thị Ngãi Giao - Sài Gòn cho biết hiện có vốn điều lệ đăng ký là 1.400 tỷ đồng và đang chuẩn bị nguồn lực để nghiên cứu, tham gia đầu tư Dự án khi đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định.

Về phía đại diện công ty, người tham dự buổi làm việc được đề nghị nêu trên sẽ là ông Trần Quí Thanh – Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP Công nghiệp Đô thị Ngãi Giao - Sài Gòn và lãnh đạo các phòng ban chuyên môn sẽ tham dự và chuẩn bị hồ sơ pháp lý, sơ đồ vị trí, phương án ranh giới nghiên cứu cùng các tài liệu liên quan để báo cáo tại buổi làm việc.

Ai đứng sau ﻿Công ty CP Công nghiệp Đô thị Ngãi Giao - Sài Gòn?

Theo dữ liệu, Công ty CP Công nghiệp Đô thị Ngãi Giao - Sài Gòn có trụ sở chính ở 219 Đại lộ Bình Dương, khu phố Tây, phường Lái Thiêu, TP.HCM – đây cũng là trụ sở của Tập đoàn Tân Hiệp Phát do ông Trần Quí Thanh sáng lập.

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc của Công ty CP Công nghiệp Đô thị Ngãi Giao - Sài Gòn cũng là người có tên Trần Quí Thanh (sinh năm 1953) và có vốn điều lệ là 1.400 tỷ đồng.

Doanh nghiệp này có ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Cơ cấu cổ đông của Công ty CP Công nghiệp Đô thị Ngãi Giao - Sài Gòn, gồm: Công ty TNHH Xây dựng và Quản lý tài sản Tarryd góp 70 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 5%); Trần Uyên Phương góp 84 tỷ đồng (6%); Nguyễn Văn Tỉnh góp 168 tỷ đồng (12%); Nguyễn Thị Hương góp 280 tỷ đồng (20%); Vũ Văn Lịch góp 28 tỷ đồng (2%); và Trần Quí Thanh góp số vốn lớn nhất 770 tỷ đồng (55%).