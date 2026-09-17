Chủ đầu tư dự án hot nhất hiện nay, có giá 95 triệu đồng/m2 trong "khu nhà giàu" Ciputra vừa phát thông báo quan trọng tới khách hàng

Chủ đầu tư ASTOR 1 khẳng định không có suất bán “nội bộ”, “ngoại giao”, đồng thời đề nghị khách hàng xác minh thông tin trước khi giao dịch, thanh toán.

Công ty Cổ phần Thái Nam Land vừa có thông báo về việc triển khai tiếp thị và phân phối sản phẩm tại tòa nhà ở thương mại ASTOR 1, thuộc Dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân. Công trình nằm tại ô đất ký hiệu IA25, thuộc quỹ đất 20% Dự án Khu đô thị Nam Thăng Long (Ciputra), Hà Nội.

Theo thông báo, kể từ ngày 7/9/2026, Thái Nam Land đã chuyển giao toàn bộ quyền tổ chức và triển khai hoạt động kinh doanh, tiếp thị, phân phối sản phẩm ASTOR 1 cho đối tác là Công ty TNHH BĐS Kỳ Lân Phú Thượng, mã số thuế 0111448686. Đây là công ty thành viên thuộc hệ sinh thái Công ty Cổ phần Bất động sản Pristie.

Căn cứ thỏa thuận giữa hai bên và quy định pháp luật, Kỳ Lân Phú Thượng có quyền trực tiếp thực hiện hoặc chỉ định các đơn vị khác triển khai những hoạt động trên.

"Ngoài Kỳ Lân Phú Thượng, Thái Nam Land không ủy quyền hay giao cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào khác triển khai kinh doanh đối với Toà nhà ASTOR 1", chủ đầu tư Thái Nam Land nhấn mạnh.

Do đó, các hoạt động quảng cáo, chào bán, nhận đặt cọc hoặc giao dịch do tổ chức, cá nhân không được Kỳ Lân Phú Thượng chỉ định chính thức thực hiện đều “không có giá trị pháp lý và không được Thái Nam Land công nhận”.

Chủ đầu tư đồng thời khẳng định không đưa ra thị trường, giao dịch bất kỳ suất bán “nội bộ” hoặc “ngoại giao” nào đối với sản phẩm tại ASTOR 1. Mọi giao dịch liên quan chỉ được thực hiện thông qua Kỳ Lân Phú Thượng khi đáp ứng đủ điều kiện và theo đúng hình thức pháp luật cho phép.

Thái Nam Land đề nghị khách hàng, đối tác thận trọng, chủ động kiểm tra và xác minh thông tin trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch hoặc thanh toán nào liên quan đến sản phẩm tại tòa nhà.

Doanh nghiệp cũng tuyên bố không chịu trách nhiệm đối với các thông tin, cam kết, thỏa thuận, giao dịch hoặc khoản tiền do tổ chức, cá nhân tự thực hiện, cung cấp hoặc tiếp nhận không đúng thẩm quyền hoặc không phù hợp với quy định pháp luật.

Phối cảnh dự án ASTOR 1.

Trước đó, ﻿Dự án căn hộ ASTOR 1 tại Ciputra – khu đô thị được ví như "khu nhà giàu" đã được giới thiệu ra thị trường với giá từ 95 triệu đồng/m2. Mức giá này gây chú ý trong bối cảnh nhiều dự án mới tại Hà Nội đang neo trên 100 triệu đồng/m2, thậm chí tiệm cận 200 triệu đồng/m2.

Astor 1 nằm trên khu đất khoảng 3.600 m2, gồm một tòa tháp cao 40 tầng và 2 tầng hầm, cung cấp khoảng 350 căn hộ. Dự án có nhiều loại hình sản phẩm, từ studio, căn 2-4 phòng ngủ đến duplex và penthouse.

Với mức giá khởi điểm 95 triệu đồng/m2, một căn hộ khoảng 70 m2 có giá tính theo đơn giá khoảng 6,65 tỷ đồng, chưa bao gồm các chính sách chiết khấu, thuế, phí cũng như chênh lệch theo tầng, hướng và vị trí căn.

Mức giá của Astor 1 đáng chú ý hơn khi đặt trong bối cảnh giá căn hộ Hà Nội liên tục thiết lập những mặt bằng mới, đặc biệt ở phân khúc cao cấp.

Theo Savills, trong quý II/2026, giá chào bán sơ cấp căn hộ Hà Nội đạt khoảng 116 triệu đồng/m2, tăng 16% theo quý và 27% so với cùng kỳ năm trước.

Còn theo tổng hợp từ Trung tâm Nghiên cứu Thị trường và Am hiểu khách hàng One Mount Group, mặt bằng giá khu vực nội đô Hà Nội tiếp tục neo ở mức cao, trung bình khoảng 124 triệu đồng/m2, tăng 14% theo quý. Nguyên nhân chủ yếu đến từ nguồn cung mới thuộc phân khúc cao cấp với mức giá trên 150 triệu đồng/m2.

Đáng chú ý, ngay trong Ciputra, Maison Privée – dự án hạng sang do CapitaLand Development phát triển cùng Mitsubishi Estate và Nomura Real Estate Development đang được giới thiệu với giá khoảng 198 triệu đồng/m2, cao gấp đôi Astor 1.

Không chỉ Maison Privée, các dự án và cụm căn hộ khác xung quanh khu Ciputra cũng đang hình thành những mặt bằng giá riêng. Một số dự án khác như Heritage West Lake ghi nhận từ 130 - 180 triệu/m2; Celestine Westlake 140 - 250 triệu/m2, Skyline Westlake 100 - 160 triệu/m2, Han Jardin 110 - 150 triệu/m2; HH9 CT01 Starlake: 112 - 160 triệu/m2…

Mặt bằng giá cao không chỉ xuất hiện tại Ciputra mà đang được ghi nhận ở nhiều khu vực khác của Hà Nội. Tại Đại Mỗ - Tây Mỗ, khu vực phía ngoài Vành đai 3, MIK Nam An Khánh, tên thương mại Imperia Sky Park, đang ở mức trên 100 triệu đồng/m2, hay Hausman Premium Residences của FLC cũng trong khoảng 120-140 triệu đồng/m2. Ở phía Đông Hà Nội, Taseco Long Biên cũng có mức giá khoảng 120 triệu đồng/m2.