Hà Nội đề xuất chấm dứt 7 dự án chậm triển khai

Trong danh sách 300 dự án vốn ngoài ngân sách chậm triển khai, TP. Hà Nội xác định 7 dự án thuộc nhóm đề xuất chấm dứt đầu tư. Trong đó, 4 dự án có hướng xử lý dự kiến kiến nghị chấm dứt hoạt động dự án, 3 dự án vào diện kiến nghị chấm dứt hoạt động dự án.

Ảnh minh hoạ.

Trong quá trình xử lý các dự án chậm triển khai liên quan đến đất đai, bất động sản, UBND TP. Hà Nội đã tách riêng nhóm 7 dự án đề xuất chấm dứt đầu tư. Sở Tài chính được giao chủ trì tham mưu, đề xuất trình UBND Thành phố đối với nhóm dự án này.

Trong 7 dự án, 4 dự án được xác định hướng xử lý là “dự kiến kiến nghị chấm dứt hoạt động dự án”, trong khi 3 dự án còn lại ở mức “kiến nghị chấm dứt hoạt động dự án”.

Trong 4 dự án dự kiến kiến nghị chấm dứt hoạt động, dự án có quy mô lớn nhất là Khu đô thị phía Bắc huyện Lương Sơn, nay thuộc xã Yên Xuân, của Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng khu công nghiệp và đô thị Việt Nam, diện tích 120 ha. Dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư ngày 31/7/2008 nhưng chưa được giao đất, chưa đầu tư xây dựng; hiện trạng đất do các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng. Sau khi sáp nhập địa giới hành chính về Hà Nội, dự án tạm dừng triển khai, chờ rà soát theo quy hoạch phân khu, quy hoạch chung Thủ đô.

Cũng tại xã Yên Xuân, Khu biệt thự nhà vườn và dịch vụ Bình Tây của Công ty TNHH Ong Vàng có quy mô 75 ha, được cấp giấy chứng nhận đầu tư ngày 29/2/2008. Dự án bị ảnh hưởng bởi tuyến cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình đi qua; hiện trạng đất vẫn do các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng.

Khu đô thị mới Bình Minh tại Đan Phượng của Công ty cổ phần Xây dựng và Du lịch Bình Minh, nay là Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Du lịch Bình Minh, có quy mô 53,18 ha. Dự án được Thành phố đồng ý chủ trương, giao lập quy hoạch chi tiết từ năm 2007 nhưng đến nay chưa giải phóng mặt bằng, chưa được giao đất, cho thuê đất. Sở Tài chính đề nghị chấm dứt dự án và giao chính quyền địa phương quản lý các khu đất theo quy định.

Dự án thứ tư là Khu chức năng đô thị mới TCL (Khu đô thị TCL) của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18, tại xã Sơn Đồng, quy mô 1,88 ha. Dự án đã được UBND tỉnh Hà Tây trước đây giao chủ đầu tư, phê duyệt chủ trương đầu tư; hiện trạng khu đất đang được canh tác nông nghiệp và dự án gặp vướng mắc liên quan đến điều chỉnh quy hoạch chi tiết.

Ba dự án còn lại được kiến nghị chấm dứt hoạt động dự án. Trong đó, Dự án Trường dân lập kỹ thuật tổng hợp Hà Nội tại xã Đại Thanh có quy mô 2,045 ha, được cấp giấy chứng nhận đầu tư ngày 10/4/2015. Hiện trạng là đất nông nghiệp, các hộ dân vẫn đang sản xuất; dự án gặp khó khăn do chưa huy động đủ nguồn lực tài chính.

Dự án Trường mầm non tại ô đất O7-NT1 thuộc Khu đô thị mới Tây Hồ Tây của Công ty TNHH đầu tư kinh doanh phát triển nhà và thương mại Hà Nội, tại phường Xuân Đỉnh, có diện tích 0,352 ha. Dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư ngày 9/5/2014 nhưng đã chậm triển khai 12 năm, đến nay chưa giải phóng mặt bằng, chưa được giao đất, cho thuê đất và chưa đầu tư xây dựng. Ngày 15/6/2026, Thanh tra Thành phố tổ chức họp liên ngành để rà soát nhưng nhà đầu tư không tham dự; liên ngành thống nhất đề nghị chấm dứt hoạt động dự án.

Trường hợp còn lại là Dự án Văn phòng giao dịch cho thuê và cơ sở sản xuất gia công, lắp ráp, kinh doanh đồ gỗ mỹ nghệ tại 142 Đội Cấn, phường Ngọc Hà, do Công ty TNHH Ngọc Linh làm chủ đầu tư, diện tích 0,287 ha, tương đương khoảng 2.870 m2.

Theo văn bản của TP. Hà Nội, Công ty Ngọc Linh không thực hiện dự án theo mục tiêu ban đầu mà báo cáo UBND Thành phố xin làm “Dự án xây dựng nhà ở để bán và cho thuê” trên phần diện tích 1.673,2 m2. Doanh nghiệp không làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tự chuyển nhượng cho 19 hộ gia đình, cá nhân làm nhà ở và tự chuyển đổi mục đích sử dụng đất khi chưa được UBND Thành phố cho phép. Từ năm 2010 đến nay, doanh nghiệp không nộp tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.