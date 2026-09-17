Việt Nam vừa có một phường mới rộng gần 60 km2, tên chỉ vỏn vẹn đúng một từ đơn

Đây là một trong số ít phường của Việt Nam có tên gọi chỉ vọn vẹn đúng một từ.

Một góc của xã Kép trước khi trở thành phường Kép. Ảnh: Báo Bắc Ninh

Đó là phường Kép ở Bắc Ninh.

Tối 14/9, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Kép long trọng tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập phường Kép thuộc tỉnh Bắc Ninh.

Theo đó, tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố Nghị quyết số 388/NQ-UBTVQH16 ngày 04/8/2026 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập các phường thuộc tỉnh Bắc Ninh. Theo Nghị quyết, phường Kép được thành lập trên cơ sở nguyên trạng 58,59 km² diện tích tự nhiên và quy mô dân số hơn 42,5 nghìn người. Phường có 18 thôn được chuyển thành các tổ dân phố và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 20/9/2026.

Theo định hướng đến năm 2030, địa phương phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân đạt 13%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 95 triệu đồng/năm; đến năm 2027 không còn hộ nghèo.

Để tạo động lực tăng trưởng, Kép tập trung khai thác lợi thế giao thông, hoàn thiện hạ tầng các cụm công nghiệp nhằm thu hút công nghiệp sạch, công nghệ cao. Song song với đó, đẩy mạnh phát triển logistics, thương mại, dịch vụ, khai thác tiềm năng du lịch sinh thái, tâm linh, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số để xây dựng một đô thị Kép thông minh, hiện đại, xanh - sạch - đẹp.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập phường Kép thuộc tỉnh Bắc Ninh; đồng thời tặng hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Kép. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Bắc Ninh

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ông Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh việc thành lập phường Kép là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, qua đó đánh dấu bước chuyển mới về vị thế, không gian phát triển và phương thức quản trị của địa phương.

Lãnh đạo tỉnh khẳng định Kép là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng anh hùng, đồng thời sở hữu vị trí giao thương chiến lược, đặc biệt là tiềm năng phát triển dịch vụ logistics gắn với Ga liên vận quốc tế Kép.

Để phường Kép phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương tập trung khẩn trương ổn định, kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền đô thị. Đồng thời, phường Kép cần đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; tập trung hoàn thiện hạ tầng và nâng cao thực chất chất lượng các tiêu chí đô thị.

Lãnh đạo tỉnh đề nghị, phường Kép biến lợi thế cửa ngõ giao thông và Ga liên vận quốc tế Kép thành động lực phát triển khác biệt; phát triển logistics, kho vận, thương mại và dịch vụ hỗ trợ. Cùng với đó, xây dựng Kép thành đô thị xanh, văn minh, hiện đại nhưng giữ trọn chiều sâu văn hóa và bản sắc của vùng đất anh hùng.

Phường Kép sở hữu nhiều lợi thế phát triển kinh tế

Phường Kép là một trong 12 phường mới thành lập của Bắc Ninh. Ảnh: VGP

Theo Cổng TTĐT tỉnh Bắc Ninh, việc thành lập phường Kép là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực bứt phá của địa phương thời gian qua.

Trên thực tế, trong giai đoạn 2023 - 2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của Kép đạt 14,99%/năm. Đáng chú ý, cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng đô thị, trong đó công nghiệp - xây dựng và dịch vụ chiếm tới 85,13%.

Trong năm 2025, thu nhập bình quân đầu người của Kép đạt 72,30 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm chỉ còn 0,54%...

Theo định hướng đến năm 2030, Kép phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân đạt 13%/năm. Thu nhập bình quân đầu người đạt 95 triệu đồng/năm và đến năm 2027 không còn hộ nghèo.

Để tạo động lực tăng trưởng, phường Kép tập trung khai thác lợi thế giao thông, hoàn thiện hạ tầng các cụm công nghiệp nhằm thu hút công nghiệp sạch, công nghệ cao. Đồng thời, địa phương đẩy mạnh phát triển logistics, thương mại, dịch vụ, khai thác tiềm năng du lịch sinh thái, tâm linh, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số để xây dựng một đô thị Kép thông minh, hiện đại, xanh - sạch - đẹp.

Theo Nghị quyết số 388/NQ-UBTVQH16 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI, từ ngày 20/9/2026, xã Kép là một trong 12 xã thuộc tỉnh Bắc Ninh chính thức trở thành phường. Đây cũng là căn cứ pháp lý quan trọng để phát triển đô thị cửa ngõ phía Bắc tỉnh Bắc Ninh hướng tới cực tăng trưởng mới, hình thành chuỗi đô thị liên kết vùng.

Như vậy, kể từ ngày 20/9, Việt Nam sẽ có thêm một phường mới có tên chỉ vỏn vẹn đúng một từ đơn. Trên thực tế, không có nhiều phường sở hữu tên gọi chỉ có một từ đơn ở Việt Nam, chẳng hạn như phường Chũ, phường Nếnh (Bắc Ninh) hay phường Láng (Hà Nội).

Cũng từ ngày 20/9, Bắc Ninh sẽ chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương mới của Việt Nam. Đây là thành phố trực thuộc Trung ương thứ 9 của cả nước sau Hà Nội, TP HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Huế, Đồng Nai và Quảng Ninh.