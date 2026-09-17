Tỉnh sắp lên TP trực thuộc Trung ương, được "ông lớn" Vingroup, Sun Group, Phú Mỹ Hưng... đổ về duyệt quy hoạch KĐT gần 144ha có công viên di sản Kinh Bắc

Theo quy hoạch, khu đô thị mới, dịch vụ tại phường Hạp Lĩnh, Nam Sơn và Võ Cường với diện tích gần 144ha, quy mô dân số 11.440 người, trong đó có phân khu Công viên Di sản Kinh Bắc.

Ảnh minh họa.

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1160/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới, dịch vụ tại phường Hạp Lĩnh, phường Nam Sơn và phường Võ Cường tỉnh Bắc Ninh.

Theo Quyết định, khu vực lập quy hoạch nằm trên địa bàn các phường Hạp Lĩnh, Nam Sơn và Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh. Đơn vị tổ chức lập quy hoạch là Công ty Cổ phần Đầu tư Vĩnh Tuy, với tổng diện tích khoảng 143,86 ha và quy mô dân số dự kiến 11.440 người.

Khu đô thị mới, dịch vụ tại phường Hạp Lĩnh có phía bắc giáp đường gom Quốc lộ 1A; phía nam giáp khu dân cư hiện trạng Tổ dân phố Lãm Dương, phường Nam Sơn; phía đông giáp Khu đô thị Him Lam Green Park và khu dân cư hiện trạng Tổ dân phố Vân Mẫu, phường Nam Sơn; phía tây giáp khu dân cư hiện trạng phường Võ Cường và tổ dân phố Lãm Dương, phường Nam Sơn.

Về tính chất, địa phương xác định đây là khu vực động lực phát triển mới phía nam sông Cầu. Đồng thời là trung tâm thương mại, dịch vụ, văn hóa, du lịch và vui chơi giải trí mang bản sắc văn hóa Kinh Bắc, kết hợp phát triển kinh tế ban đêm. Dự báo quy mô dân số 11.440 người.﻿

Cấu trúc không gian của khu đô thị được tổ chức thành hai phân khu chức năng chính. Phân khu A: Đô thị hỗn hợp hiện đại tập trung các công trình thương mại, dịch vụ, văn phòng, khách sạn và nhà ở chất lượng cao, kết hợp hệ thống công viên, quảng trường và hồ điều hòa.

Phân khu B: Công viên Di sản Kinh Bắc, đóng vai trò là trung tâm văn hóa - nghệ thuật - giải trí. Nơi đây tập trung bảo tồn và phát huy giá trị Dân ca Quan họ gắn với phát triển du lịch, không gian làng nghề, sân khấu thực cảnh và mô hình kinh tế ban đêm.

Bên cạnh các loại hình nhà ở đa dạng (nhà ở liền kề, biệt thự, nhà ở xã hội, chung cư hỗn hợp cao tầng), khu đô thị được trang bị đồng bộ hệ thống hạ tầng xã hội gồm trường học các cấp, công trình văn hóa – thể thao, thương mại dịch vụ và bãi đỗ xe.

Dự án hướng tới trở thành cực tăng trưởng đô thị - dịch vụ hiện đại phía Đông Nam, kết hợp hài hòa giữa hạ tầng thông minh và bản sắc văn hóa Kinh Bắc.

Về đơn vị tổ chức lập quy hoạch là CTCP Đầu tư Vĩnh Tuy, công ty có địa chỉ tại Tòa nhà Long Biên - Sân golf Long Biên (Hà Nội). Đây là doanh nghiệp bất động sản được thành lập vào năm 2009. Tính đến tháng 8/2025, công ty có vốn điều lệ 5.300 tỷ đồng.﻿

Thời gian gần đây, Bắc Ninh liên tục ghi nhận sự hiện diện của hàng loạt doanh nghiệp bất động sản lớn tham gia nghiên cứu, triển khai các dự án khu đô thị và hạ tầng quy mô lớn. Có thể kể đến những cái tên tiêu biểu như Vingroup, Sun Group, Phú Mỹ Hưng, T&T Group, TasecoLand...

Sự góp mặt của các "ông lớn" này không chỉ cho thấy sức hút mạnh mẽ của thị trường Bắc Ninh, mà còn phản ánh kỳ vọng vào tiềm năng phát triển đô thị, hạ tầng và kinh tế – xã hội của địa phương trong giai đoạn tới.

Song song với dự án khu đô thị, Bắc Ninh cũng đang triển khai Cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Dự án được Quốc hội thông qua kỳ vọng sẽ trở thành sân bay quốc tế "xanh, thông minh" 5 sao đầu tiên, thuộc nhóm 10 cảng hàng không 5 sao hàng đầu thế giới.

Từ ngày 20/6 tới đây, Bắc Ninh chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.﻿