Tuyến cao tốc 24.000 tỷ đồng do liên danh của Tập đoàn Sơn Hải và Đèo Cả thực hiện nhận chỉ đạo

Lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu, các nhà thầu tập trung huy động đầy đủ nhân lực, máy móc, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hạng mục.

Ngày 16/9, ông Võ Trọng Hải – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã đi kiểm tra hiện trường tiến độ thực hiện các Gói thầu Xây lắp 01, Xây lắp 02, công tác chuẩn bị thi công Gói thầu Xây lắp 03 của dự án thành phần 01 và công tác giải phóng mặt bằng tại các địa phương có dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy đi qua.

dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy, trong đó, dự án thành phần 1 xây dựng tuyến chính được chia thành 6 gói thầu xây lắp, trong đó gói thầu XL01 từ Km0+00 đến Km6+300, gói thầu XL02 từ Km6+300 đến Km31+125 và gói thầu XL03 từ Km31+125 đến Km50+170.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án công trình giao thông tỉnh, Gói thầu XL01 do Liên danh CTCP Tập đoàn Đèo Cả - CTCP Xây lắp Thương mại Delta thực hiện với 8 mũi thi công gồm 3 mũi đường, 1 mũi hầm và 4 mũi cầu.

Đến nay, mặt bằng đã bàn giao 6,22 km, đạt 99%; còn 80m qua địa bàn Hưng Nguyên với 8 hộ có đất ở chưa bàn giao. Nhà thầu đã huy động 86 thiết bị, gồm máy khoan cọc nhồi, cần cẩu, máy đào, máy lu, ô tô vận chuyển, máy ủi và thiết bị thi công hầm.

Tại hầm Đại Huệ, đơn vị thi công đang triển khai đào thoát nước đỉnh núi và gia cố mái dốc tại cửa hầm phía Tây, phía Đông. Cầu Đại Huệ đã khoan 84/533 cọc nhồi, đạt 15,7%; cầu Nam Giang khoan 10/86 cọc, đạt 11,6%; cầu ĐT.539 khoan 2/36 cọc, đạt 5,5%.

Công tác thi công nền đường, cống thoát nước, hầm chui và xử lý nền đất yếu cũng đang được triển khai tại nhiều vị trí. Hai bãi đúc dầm đang được xây dựng tại Nhà máy gạch Hưng Nguyên và Công ty VTNN Nghệ An.

Gói XL02 do liên danh 6 nhà thầu thực hiện. Phạm vi gói thầu có 16 cầu, trong đó 15 cầu trên tuyến chính và 1 cầu vượt tại nút giao Quốc lộ 15.

Mặt bằng đã bàn giao 21,74 km, đạt 87,57%; còn 3,085 km đất ở tại xã Nam Đàn và Vạn An. Trong 4 mỏ đất dự kiến phục vụ gói thầu, mỏ Hồng Tân 3 đã bàn giao cho nhà thầu Sơn Hải; mỏ Nam Đàn 1 dự kiến bàn giao trước ngày 20/9/2026.

Nhà thầu Sơn Hải đã hoàn thành lán trại, bóc hữu cơ và đắp nền tại một số vị trí. Công ty cổ phần xây lắp 368 đã huy động máy móc, thiết bị, hoàn thành khu văn phòng, nhà ở, phòng họp công trường, 1/4 bệ đúc dầm Super T; hoàn thành trạm trộn bê tông, đường công vụ, phòng thí nghiệm và lắp đặt 3 trạm biến áp.

Các nhà thầu còn lại đang triển khai lán trại, bãi đúc dầm, trạm biến áp, đường công vụ, huy động thiết bị, bóc hữu cơ, đắp nền và hoàn thiện hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, biện pháp tổ chức thi công, nguồn vật liệu đầu vào.

Gói thầu XL03 có 12 cầu trên tuyến chính và 1 cầu thuộc nút giao đường Hồ Chí Minh. Đến nay, mặt bằng đã bàn giao 10,205 km, đạt 53,57%; còn 8,84 km thuộc địa bàn xã Kim Bảng, gồm đất rừng tự nhiên, rừng sản xuất, đất ở và đất nông nghiệp.

Các nhà thầu đang tập trung chuẩn bị điều kiện thi công: Tiến hành san gạt, tạo mặt bằng lán trại tại Km35+350; huy động máy đào và thuê văn phòng làm lán trại; đồng thời chuẩn bị nguồn vật liệu đầu vào, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và biện pháp tổ chức thi công.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An, công tác giải phóng mặt bằng vẫn là một trong những nội dung cần tiếp tục tập trung thực hiện, nhất là tại các địa phương: Nam Đàn, Vạn An và Kim Bảng, nhằm đáp ứng tiến độ bàn giao mặt bằng và triển khai các gói thầu xây lắp.

Tại hiện trường, lãnh đạo các Sở, ngành cũng đã báo cáo các nội dung liên quan đến trách nhiệm của đơn vị trong triển khai thi công dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy.

Sau khi kiểm tra thực địa, nghe báo cáo và ý kiến của các đơn vị, địa phương liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải cho rằng tiến độ giải phóng mặt bằng tại một số địa phương còn chậm, việc chuẩn bị nguồn vật liệu xây dựng và tổ chức thi công cần tiếp tục được tập trung chỉ đạo quyết liệt hơn.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý dự án công trình giao thông tỉnh, các nhà thầu thi công chủ động rà soát nhu cầu, khối lượng vật liệu phục vụ thi công từng gói thầu; phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành, địa phương liên quan để khẩn trương hoàn thiện các thủ tục, bảo đảm cung cấp đầy đủ, kịp thời các loại nguyên vật liệu xây dựng phục vụ triển khai dự án, không để thiếu vật liệu làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Đối với các mỏ đất, mỏ cát, mỏ đá đã được xác định phục vụ dự án, các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục cấp phép, giải phóng mặt bằng, khai thác và cung ứng vật liệu theo quy định; kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Các địa phương có dự án đi qua tiếp tục tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, đối thoại, giải thích để tạo sự đồng thuận của người dân; khẩn trương hoàn thành việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, chi trả tiền, bố trí tái định cư và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Đối với các trường hợp đã thực hiện đầy đủ các bước theo quy định nhưng vẫn cố tình không chấp hành việc bàn giao mặt bằng, yêu cầu các địa phương khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để tổ chức cưỡng chế theo quy định của pháp luật, bảo đảm tiến độ giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án.

Ban Quản lý dự án công trình giao thông tỉnh và các nhà thầu tập trung huy động đầy đủ nhân lực, máy móc, thiết bị; tổ chức thi công khoa học, hợp lý, mở thêm các mũi thi công trên những vị trí đã có mặt bằng; tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hạng mục.

Đặc biệt, đối với các gói thầu xây lắp đang triển khai, phải tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm hoàn thành các khối lượng theo kế hoạch. Đối với các gói thầu đang trong quá trình chuẩn bị, khẩn trương hoàn thiện công tác chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, lán trại, thiết bị, hồ sơ kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công và các điều kiện cần thiết để triển khai ngay khi đủ điều kiện.

Ban Quản lý dự án, tư vấn giám sát và các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ quá trình thi công, kịp thời phát hiện, xử lý các khó khăn, vướng mắc và những vấn đề phát sinh, bảo đảm dự án được triển khai đúng tiến độ, chất lượng và các yêu cầu đề ra.