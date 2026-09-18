Khám xét khẩn cấp tại khách sạn, bắt giữ Phan Thị Ngân Hồng SN 1990

Khám xét khẩn cấp nơi ở tại khách sạn của Phan Thị Ngân Hồng SN 1990, cơ quan chức năng thu giữ 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy và 9 gói nilon zip.

Thực hiện kế hoạch nghiệp vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, báo Quân đội Nhân dân đưa tin, lực lượng Bộ đội Biên phòng TP. Đà Nẵng vừa phối hợp triệt phá thành công một đường dây mua bán trái phép chất ma túy, bắt giữ 3 đối tượng cùng nhiều tang vật liên quan, bàn giao cho cơ quan công an xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, vào lúc 19h50 ngày 8/9/2026, trên đường Trần Cao Vân (thuộc tổ 33 Xuân Hà, phường Thanh Khê, TP. Đà Nẵng), Đồn Biên phòng Phú Lộc phối hợp với Phòng Nghiệp vụ (Bộ đội Biên phòng TP. Đà Nẵng) đã tiến hành đón lõng, bắt quả tang một đối tượng đang vận chuyển trái phép chất ma túy ngay trước số nhà 434.

Đối tượng bị khống chế là Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1989, trú tại xã Hòa Tiến, TP. Đà Nẵng). Kiểm tra tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ gần 20g ma túy dạng đá (methamphetamine). Qua đấu tranh khai thác nhanh, Hùng thừa nhận số hàng cấm trên đang được y mang đi giao cho một người phụ nữ tên Phan Thị Ngân Hồng (sinh năm 1990), hiện thuê phòng lưu trú tại một khách sạn trên trục đường ven biển Võ Nguyên Giáp.

Ngay sau lời khai của Hùng, Đồn Biên phòng Phú Lộc đã nhanh chóng triển khai các biện pháp tố tụng, tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Phan Thị Ngân Hồng tại khách sạn nói trên.

Báo Công an Đà Nẵng đưa tin, tại phòng nghỉ tại khách sạn của Hồng, cán bộ biên phòng phát hiện và thu giữ 1 cân tiểu ly điện tử, 2 điện thoại di động, 1 bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy đá cùng 9 túi nilon dạng zip với nhiều kích cỡ khác nhau chuyên dùng để chia lẻ ma túy. Đối diện với các chứng cứ quả tang, Hồng bước đầu thừa nhận đã điều động Hùng đến gặp một người đàn ông tên Nguyễn Hải Nam (sinh năm 1990, trú đường Tôn Thất Đạm, phường Thanh Khê) để nhận gói ma túy đá nói trên mang về cho mình.

Không để các mắt xích có thời gian tẩu tán tang vật, lực lượng đánh án tiếp tục ập vào khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Hải Nam tại đường Tôn Thất Đạm. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ thêm 2 gói nilon chứa khoảng 1g ma túy đá, 1 cân tiểu ly điện tử, 1 bộ dụng cụ sử dụng chất ma túy, 2 điện thoại di động cùng 100 túi nilon zip chưa qua sử dụng dùng để đóng gói ma túy bán cho các con nghiện.

Từ những tài liệu, chứng cứ xác thực thu thập được trong quá trình phá án, Đồn Biên phòng Phú Lộc đã chính thức ra quyết định Khởi tố vụ án hình sự về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Hiện toàn bộ hồ sơ vụ án, 3 đối tượng gồm Nguyễn Văn Hùng, Phan Thị Ngân Hồng và Nguyễn Hải Nam cùng tang vật liên quan đã được bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng để tiếp tục thụ lý, mở rộng điều tra và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.