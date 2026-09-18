Tỉnh sắp lên TP trực thuộc Trung ương duyệt quy hoạch KĐT gần 80ha, tạm làm quỹ đất đối ứng cho tuyến đường nối sân bay 5 sao, top 10 thế giới với Hà Nội
Khu đô thị số 28 Nhân Hòa quy mô gần 80ha, dân số dự kiến hơn 12.000 người, tạm xác định làm quỹ đất đối ứng cho tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội.
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UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1163/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị số 28 Nhân Hoà.
Theo Quyết định, Dự án có diện tích lập quy hoạch khoảng 79,8 ha với quy mô dân số dự kiến khoảng 12.050 người
Dự án được tạm xác định làm quỹ đất đối ứng thanh toán cho dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội (đoạn qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh từ Km9+00 đến Km27+766)
Khu đô thị số 28 Nhân Hoà được định hướng là khu đô thị mới đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, đáp ứng nhu cầu an cư lâu dài của người dân
Quyết định cũng đặt ra các tiêu chí về phát triển đô thị thông minh
Trước đó vào tháng 3/2026, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý UBND tỉnh Bắc Ninh thực hiện dự án tuyến đường kết nối Cảng hàng không quốc tế Gia Bình với Thủ đô Hà Nội (đoạn qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh) theo hình thức công trình xây dựng khẩn cấp.
Đến ngày 18/5, UBND tỉnh Bắc Ninh đã việc phê duyệt dự án, đồng thời phê duyệt Nhà đầu tư thực hiện tuyến đường này.
Dự án sân bay Gia Bình được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư cuối năm 2025, với mục tiêu xây dựng sân bay quốc tế xanh, thông minh, đạt chuẩn 5 sao và thuộc nhóm 10 cảng hàng không 5 sao hàng đầu thế giới theo tiêu chí Skytrax.