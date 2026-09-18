Tỉnh sắp lên TP trực thuộc Trung ương duyệt quy hoạch KĐT gần 80ha, tạm làm quỹ đất đối ứng cho tuyến đường nối sân bay 5 sao, top 10 thế giới với Hà Nội

Khu đô thị số 28 Nhân Hòa quy mô gần 80ha, dân số dự kiến hơn 12.000 người, tạm xác định làm quỹ đất đối ứng cho tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội.

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1163/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị số 28 Nhân Hoà.

Theo Quyết định, Dự án có diện tích lập quy hoạch khoảng 79,8 ha với quy mô dân số dự kiến khoảng 12.050 người , nằm trên địa giới hành chính của các phường Nhân Hoà và Phương Liễu . Phía Bắc giáp đường trục Đại Xuân - Nhân Hoà đang thi công; phía Nam giáp tuyến đường ĐT.285B quy hoạch; phía Đông và phía Tây giáp các tuyến đường quy hoạch .

Dự án được tạm xác định làm quỹ đất đối ứng thanh toán cho dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội (đoạn qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh từ Km9+00 đến Km27+766) . Dự án giao thông này triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) dưới hình thức công trình xây dựng khẩn cấp .

Khu đô thị số 28 Nhân Hoà được định hướng là khu đô thị mới đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, đáp ứng nhu cầu an cư lâu dài của người dân . Đồng thời, khu vực này tạo dựng không gian đô thị gắn kết với Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, giữ vai trò bổ trợ cho phát triển đô thị - công nghiệp - dịch vụ của khu vực phía Nam sông Đuống . Các khu chức năng chính gồm: đất ở, đất hỗn hợp, thương mại - dịch vụ, giáo dục, bãi đỗ xe, cây xanh và mặt nước .

Quyết định cũng đặt ra các tiêu chí về phát triển đô thị thông minh : Áp dụng chiếu sáng thông minh, hệ thống giao thông thông minh (ITS), quản lý năng lượng và rác thải ; tích hợp hạ tầng viễn thông thụ động với hệ thống cảm biến (IoT) và Trung tâm điều hành tập trung (IOC) . Hồ sơ bản vẽ và cơ sở dữ liệu đồ án bắt buộc chuẩn hóa theo định dạng GIS để tích hợp vào Cơ sở dữ liệu quy hoạch quốc gia và mô hình số hóa đô thị...

Trước đó vào tháng 3/2026, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý UBND tỉnh Bắc Ninh thực hiện dự án tuyến đường kết nối Cảng hàng không quốc tế Gia Bình với Thủ đô Hà Nội (đoạn qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh) theo hình thức công trình xây dựng khẩn cấp.

Đến ngày 18/5, UBND tỉnh Bắc Ninh đã việc phê duyệt dự án, đồng thời phê duyệt Nhà đầu tư thực hiện tuyến đường này.

Dự án sân bay Gia Bình được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư cuối năm 2025, với mục tiêu xây dựng sân bay quốc tế xanh, thông minh, đạt chuẩn 5 sao và thuộc nhóm 10 cảng hàng không 5 sao hàng đầu thế giới theo tiêu chí Skytrax.﻿