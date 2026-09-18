Phát hiện 1 chủ tịch xã đi dép lê, lội bùn, tự lái xe cà tàng tới nhà dân: Ngôi nhà 200 tuổi nằm giữa vùng núi đá, được xem như "bảo tàng sống"

Đoạn video được đăng tải gây chú ý với hình ảnh 1 chủ tịch xã giản dị, khác hẳn với những hình ảnh thông thường.

Một đoạn video được đăng tải trên kênh mạng xã hội "Nam Chủ tịch Đồng Văn" gần đây gây chú ý bởi những hình ảnh rất đời thường. Nhân vật xuất hiện trong video mặc trang phục giản dị, đi dép lê, tự mình điều khiển một chiếc xe máy men theo con đường đất nhỏ giữa vùng núi. Có những đoạn đường lầy lội, gồ ghề, chiều rộng gần như chỉ đủ cho một chiếc xe máy đi qua. Đến nơi không thể tiếp tục di chuyển bằng xe, ông để phương tiện lại và đi bộ.

Người đàn ông trong video là ông Phạm Đức Nam, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang. Thông tin về chức vụ của ông Nam hiện được công khai trên Trang thông tin điện tử xã Đồng Văn.

Điểm đến lần này là thôn Mùa Pính, xã Đồng Văn. Trong video, ông Nam giới thiệu nơi đây như một "bảo tàng sống" của người H’Mông.

Chủ tịch UBND xã Đồng Văn - ông Phạm Đức Nam tự lái xe vào ngôi làng (Ảnh cắt từ video)

Con đường dẫn vào khu dân cư khá nhỏ, chủ yếu là đường đất, xung quanh được bao bọc bởi núi non. Qua góc máy của chính chuyến đi, Mùa Pính hiện lên gần như tách khỏi những khu phố đông đúc, với cảnh quan vùng cao còn khá nguyên sơ.

Sau hành trình bằng xe máy rồi đi bộ, Chủ tịch xã mới tới được khu nhà của người dân.

Nếu nhiều video quảng bá du lịch thường bắt đầu bằng những địa danh nổi tiếng hay góc check-in đẹp mắt, chuyến đi này lại bắt đầu từ chính con đường bùn đất - một phần rất thật trong đời sống ở những khu dân cư nằm sâu giữa vùng núi.

Ngôi nhà khoảng 200 năm tuổi giữa "bảo tàng sống" của người H’Mông

Điểm đáng chú ý nhất xuất hiện khi ông Nam bước vào khu dân cư.

Theo chia sẻ của Chủ tịch UBND xã Đồng Văn trong video, tại Mùa Pính vẫn còn những ngôi nhà truyền thống của đồng bào H’Mông, trong đó có căn nhà đã tồn tại khoảng 200 năm.

Đây cũng là lý do ông sử dụng cách gọi "bảo tàng sống" khi giới thiệu địa điểm với người xem. "Bảo tàng sống" ở đây nên được hiểu là cách vị Chủ tịch xã mô tả một không gian mà kiến trúc, sinh hoạt và văn hóa truyền thống vẫn tồn tại trong đời sống thường ngày của người dân, không phải tên một bảo tàng được công nhận theo nghĩa hành chính.

Trong chuyến đi, ông Nam ghé thăm nhà một gia đình địa phương. Chủ nhà mời vị Chủ tịch xã một bữa cơm giản dị với những thực phẩm quen thuộc của vùng cao. Theo nội dung video, mâm cơm có gà bản được nuôi thả tự nhiên, cùng ngô, măng và các nguyên liệu do chính gia đình sản xuất.

Không có nhà hàng hay những món ăn được sắp đặt cầu kỳ cho khách du lịch. Một bữa cơm nhà, căn bếp và những câu chuyện của người dân trở thành một phần trong hành trình tìm hiểu Mùa Pính.

Ông Nam chia sẻ rằng bên cạnh công việc của Chủ tịch xã, vào những ngày nghỉ, ông thường tranh thủ đến thăm người dân, cùng ăn những bữa cơm thân tình và lắng nghe những câu chuyện của bà con.

Qua những chuyến đi như vậy, ông muốn hiểu thêm cuộc sống ở từng khu dân cư, đồng thời tìm ra những nét đặc sắc có thể giới thiệu tới du khách, đặc biệt là người trẻ.

Chủ tịch xã quây quần cùng bà con bản địa trong bữa cơm thân mật (Ảnh cắt từ video)

Ảnh Sở Du lịch Tuyên Quang

Khi Chủ tịch xã tự đưa những câu chuyện Đồng Văn lên mạng xã hội

Việc Chủ tịch UBND xã Đồng Văn xuất hiện thường xuyên trên mạng xã hội không chỉ thể hiện qua video tại Mùa Pính.

Ngày 16/9/2026, Báo Tuyên Quang đã nhắc trực tiếp tới kênh "Nam Chủ tịch Đồng Văn" của ông Phạm Đức Nam. Theo tờ báo, kênh đăng tải những video chân thực ghi lại câu chuyện phát triển của địa phương, trải rộng từ sản xuất, văn hóa, giao thông đến cải cách hành chính.

Cách làm này cũng diễn ra trong bối cảnh Đồng Văn đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và mạng xã hội vào hoạt động quảng bá.

Theo Trang thông tin điện tử Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang, địa phương đang quảng bá sản phẩm và hình ảnh Đồng Văn qua nhiều nền tảng như Facebook, TikTok, Zalo. Xã cũng xác định số hóa hoạt động xúc tiến, giới thiệu điểm đến trên mạng xã hội là một trong những hướng phát triển du lịch.

Đồng Văn đồng thời tiếp tục xây dựng thêm các sản phẩm gắn với văn hóa bản địa. Trong phiên họp UBND xã tháng 8/2026, địa phương đã thảo luận kế hoạch ra mắt Làng Văn hóa dân tộc Mông - Giàng Sỳ Tủng, cùng các hoạt động trải nghiệm trong khuôn khổ Lễ hội Hoa tam giác mạch.

Giữa một Đồng Văn vốn đã nổi tiếng với cao nguyên đá, phố cổ hay những cung đường vùng cao, các thôn nhỏ nằm sâu trong núi như Mùa Pính lại mở ra một lát cắt khác: những căn nhà truyền thống, mâm cơm gia đình và cuộc sống thường ngày của đồng bào H’Mông.