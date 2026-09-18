Thanh niên áp sát, giật phăng sợi chuyền của người phụ nữ, đem bán được 27,55 triệu đồng

Do đang thiếu nợ và không có khả năng chi trả nên đối tượng đã nảy sinh ý định cướp giật tài sản.

Toàn bộ diễn biến của vụ cướp giật đã được camera an ninh ghi lại. Sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội, vụ việc nhanh chóng nhận được nhiều sự tâm, cập nhập diễn biến từ cư dân mạng. Theo thông tin ban đầu thì vào khoàng 18h10 ngày 14/9, người phụ nữ có tên N. đi bộ tập thể dục trên đường số 37, khi dân cư 586, phường Hưng Phú (Cần Thơ). Trong lúc này, bà bị một nam thanh niên áp sát, giật phăng chiếc dây chuyền trên cổ rồi bị đẩy ngã ra đường. Quá hoảng sợ, bà N. cố gắng tri hô "cướp, cướp, cướp", nhưng thời điểm đó, trên đường vắng người qua lại. Tài sản thiệt hại: 1 sợi dây chuyền bạch kim và 1 mặt dây chuyền có gắn hột xoàn trị giá khoảng 30 triệu đồng.

Đối tượng áp sát, giật phăng sợi dây chuyển của bà N. (Ảnh cắt từ clip)

Thời điểm xảy ra vụ việc, trên đường vắng người qua lại. (Ảnh cắt từ clip)

Sau khi tiếp nhận thông tin trình báo của bà N. vào 9h ngày 15/0, công an phường Hưng Phú đã nhanh chóng phân công lực lượng xuống hiện trường tiến hành xác minh, làm rõ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an phường đã xác định đối tượng là Võ Văn Tiền, sinh ngày 19/05, trú tại số 1056B, Tổ 18, khu vực 2, phường Hưng Phú và đã nhanh chóng mời đối tượng về trụ sở Công an phường làm việc.

Tại cơ quan công an, đối tượng Võ Văn Tiền khai nhận do thiếu nợ không có tiền trả nên đối tượng đã thực hiện hành vi cướp giật tài sản của bà N vào ngày 14/09/2026. Sau khi lấy được tài sản, đối tượng đã mang đến tiệm vàng K.H, phường Ninh Kiều bán được số tiền 27,55 triệu đồng. Hiện Công an phường đã thu giữ toàn bộ tang vật.

(Nguồn: Công an phường Hưng Phú)