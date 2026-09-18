Cô gái kết hôn với bạn trai trong trại tạm giam: Vì tình yêu 6 năm, quyết định được gia đình ủng hộ

Theo chia sẻ của cô gái, quyết định đăng ký kết hôn của hai người nhận được sự ủng hộ từ hai bên gia đình.

Theo đó vào chiều 16/9, UBND xã Nga Sơn (tỉnh Thanh Hóa) phối hợp với Phân trại tạm giam Hoằng Hóa (Cơ sở 2), Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa và Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 5 tổ chức Lễ đăng ký kết hôn lưu động cho anh T.N.A và chị Đ.T.L.A.

Tuổi Trẻ dẫn thông tin từ UBND xã Nga Sơn, sau khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan chức năng đã thẩm tra, xác định anh T.N.A. và chị Đ.T.L.A. đủ điều kiện kết hôn theo quy định của pháp luật. Trên cơ sở đó, UBND xã Nga Sơn thực hiện đăng ký kết hôn, trao giấy chứng nhận kết hôn cho hai công dân đúng trình tự, thủ tục.

Tại buổi lễ, ông Mai Văn Sâm - Phó chủ tịch UBND xã Nga Sơn - trực tiếp trao giấy chứng nhận kết hôn và chúc mừng anh T.N.A. và chị Đ.T.L.A.. Đây là trường hợp thủ tục đăng ký kết hôn được thực hiện tại nơi tạm giam thay vì trụ sở cơ quan đăng ký hộ tịch, nhằm bảo đảm quyền đăng ký kết hôn của công dân khi có hoàn cảnh đặc thù.

Bên cạnh đó, đại diện UBND xã Nga Sơn cho biết việc tổ chức đăng ký kết hôn lưu động tại cơ sở tạm giam cho thấy thủ tục hành chính có thể được thực hiện linh hoạt trong những trường hợp phù hợp. Qua đó bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Đây là hoạt động góp phần cụ thể hóa yêu cầu cải cách hành chính theo hướng phục vụ người dân, đưa dịch vụ hành chính đến gần hơn với những người gặp khó khăn, trở ngại trong việc trực tiếp đến cơ quan đăng ký hộ tịch.

Anh T.N.A. và chị Đ.T.L.A. làm thủ tục đăng ký kết hôn lưu động tại trại tạm giam. (Nguồn anh: UBND xã Nga Sơn)

Chia sẻ về câu chuyện tình yêu của hai vợ chồng trên Dân Việt, chị Đ.T.L.A. cho biết chị và anh T.N.A. đã quen nhau khoảng 6 năm. Theo lời kể của chị L.A., cả hai tình cờ gặp nhau trong một lần anh T.N.A.về quê nội chơi. Từ cuộc gặp gỡ đó, cả hai bắt đầu tìm hiểm, nảy sinh tình yêu và duy trì mối quan hệ trong nhiều năm.

Chị L.A. thông tin, bố mẹ chồng chị ở tỉnh Đắk Nông cũ, rất xa xôi. Dù biết anh T.N.A. đang bị tạm giam, nhưng vì tình yêu, chị muốn cho anh có động lực để phấn đấu, chấp hành tốt để sớm ngày được trở về làm lại cuộc đời.

Việc trở thành vợ chồng ở thời điểm này không chỉ là một dấu mốc quan trọng trong quan hệ của cả hai mà chị L.A. còn mong muốn trở thành điểm tựa tinh thần cho chồng vượt qua hoàn cảnh hiện tại. Quyết định của anh chị được sự ủng hộ từ hai bên gia đình.