Vừa đi mua xe máy mới về, người đàn ông bị container cán tử vong ở TP.HCM: Danh tính nạn nhân

Sau khi mua xe xong, người đàn ông điều khiển chiếc xe để về nhà thì gặp nạn thương tâm.

Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 18/9 tại đường ĐT 743 (phường Dĩ An, TP.HCM) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người đàn ông tử vong tại chỗ.

Theo báo Dân trí, thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, ông Đ.A. (46 tuổi, trú tỉnh Bình Phương cũ) điều khiển xe máy mang biển số 84AA-187.XX chạy trên đường ĐT 743, hướng từ ngã tư 550 đi ngã 6 An Phú. Khi đi đến đoạn mũi tàu giao với đường ĐT 743C, xe máy của ông A. xảy ra va chạm với xe đầu kéo container biển số 50E-322.XX chạy cùng chiều, do một nam tài xế điều khiển.

Ông A. ngã xuống đường sau cú va chạm, bị xe đầu kéo cán tử vong tại chỗ. Hiện trường nằm trong làn xe 2-3 bánh.

Nạn nhân vừa đi mua xe, trên đường về thì gặp nạn thương tâm. (Ảnh:Fanpage Tôi là dân Dĩ An)

Đội CSGT Rạch Chiếc (PC08, Công an TPHCM) và Công an phường Dĩ An sau khi nhận tin báo đã có mặt, trích xuất hình ảnh từ camera an ninh để làm rõ nguyên nhân. Theo người thân của ông A., sáng cùng ngày, nạn nhân cùng một người bạn đi mua xe máy. Mua xe xong, ông A. điều khiển chiếc xe vừa mua để về nhà, trên đường về thì gặp nạn.

Nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn thương tâm đang được Công an TP.HCM điều tra, làm rõ.