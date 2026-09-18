Nhận được yêu cầu này từ Công an, người dân tuyệt đối không được làm theo

Người dân cần cẩn trọng với cuộc gọi tự xưng là Công an.

Nhận được cuộc gọi của đối tượng tự xưng là Trưởng Công an xã, thông báo mình liên quan đến một vụ án và yêu cầu chuyển gần 70 triệu đồng để “xác minh”, ông N.T.T. (sinh năm 1950, trú tại xã Yên Hòa, tỉnh Hà Tĩnh) đã cùng vợ mang 05 chỉ vàng đến tiệm vàng để bán. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, chủ tiệm vàng đã kịp thời dừng giao dịch và đưa vợ chồng ông N.T.T. đến cơ quan Công an trình báo, qua đó giúp gia đình không bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 26/8/2026, Công an xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận tin báo của ông N.T.T. về việc bị 01 đối tượng giả danh cán bộ Công an gọi điện, thông báo liên quan đến một vụ án và yêu cầu chuyển tiền. Theo trình báo, ông N.T.T. nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là Nguyễn Văn Hùng, Trưởng Công an xã Yên Hòa. Đối tượng thông báo có người mạo danh ông N.T.T. để mở tài khoản tại Ngân hàng An Bình, phường Đống Đa, Hà Nội với số tiền hơn 69 triệu đồng nhằm thực hiện hành vi trái pháp luật. Sau đó, đối tượng yêu cầu ông N.T.T. chuyển số tiền trên vào tài khoản do đối tượng cung cấp để phục vụ việc “xác minh”.

Tin lời đối tượng, trong khi gia đình không có đủ tiền, ông N.T.T. cùng vợ mang 05 chỉ vàng đến tiệm Vàng Bạc Cường Sen, do chị Bùi Thị Sen, trú tại thôn Liên Thành, xã Thiên Cầm làm chủ, để bán lấy tiền chuyển cho đối tượng. Trong quá trình giao dịch, nhận thấy sự việc có nhiều dấu hiệu bất thường, chị Sen đã chủ động tìm hiểu và cảnh giác trước khi thực hiện giao dịch. Nhận thấy khách hàng có khả năng đang bị các đối tượng lừa đảo, chị Sen đã từ chối mua số vàng và đưa vợ chồng ông N.T.T. đến trụ sở Công an xã Thiên Cầm để trình báo.

Tại cơ quan Công an, ông N.T.T. được cán bộ tuyên truyền, giải thích về thủ đoạn giả danh cán bộ Công an để đe dọa, tạo tâm lý hoang mang, sau đó yêu cầu người dân chuyển tiền nhằm chiếm đoạt tài sản. Nhờ sự cảnh giác, chủ động của chủ tiệm vàng, gia đình ông N.T.T. đã kịp thời dừng việc bán vàng và không thực hiện chuyển tiền cho các đối tượng.

Qua vụ việc, cơ quan Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các cuộc gọi tự xưng cán bộ Công an, Viện kiểm sát, Tòa án hoặc các cơ quan chức năng khác, thông báo người dân có liên quan đến vụ án, vụ việc rồi yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hoặc chuyển tiền để “xác minh”, “phục vụ điều tra”. Người dân cần lưu ý, cơ quan Công an không yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản cá nhân qua điện thoại để phục vụ công tác điều tra. Khi nhận được cuộc gọi có dấu hiệu nghi vấn, người dân cần bình tĩnh, không cung cấp thông tin cá nhân, không làm theo hướng dẫn của đối tượng, không chuyển tiền và nhanh chóng liên hệ với cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, xử lý.

Vụ việc trên là lời cảnh báo về thủ đoạn giả danh cán bộ Công an để lừa đảo, đồng thời cho thấy vai trò của người dân, các cơ sở kinh doanh trong việc phát hiện, ngăn chặn tội phạm ngay từ cơ sở.