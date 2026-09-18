Ái nữ 9X của Chủ tịch Tân Á Đại Thành: 21 tuổi vào ban điều hành, 22 tuổi làm CEO nhà máy 70 triệu USD, nay phụ trách đế chế bất động sản

Hiện bà Nguyễn Phương Anh giữ chức Phó Tổng giám đốc phụ trách Truyền thông & Marketing Tập đoàn Tân Á Đại Thành, đồng thời là Phó Tổng giám đốc Thường trực MEYGROUP – doanh nghiệp bất động sản thuộc hệ sinh thái tập đoàn.

21 tuổi vào bộ máy điều hành, sớm được giao vị trí CEO

Bà Nguyễn Phương Anh sinh năm 1993, là con gái bà Nguyễn Thị Mai Phương – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tân Á Đại Thành.

Gia đình Tân Á Đại Thành có 3 thế hệ cùng tham gia kinh doanh. Thế hệ sáng lập là ông Nguyễn Hữu Đức – bà Lê Thị Thu Hiền; thế hệ thứ hai có bà Nguyễn Thị Mai Phương cùng hai ông Nguyễn Minh Ngọc, Nguyễn Anh Tuấn; còn Nguyễn Phương Anh nằm trong thế hệ thứ ba đang trực tiếp quản trị, điều hành tập đoàn.

Tân Á Đại Thành là doanh nghiệp gia đình có lịch sử hơn 30 năm, khởi đầu từ lĩnh vực sản xuất các sản phẩm kim khí gia dụng, bồn nước, sau đó mở rộng sang thiết bị ngành nước, vật liệu xây dựng và bất động sản.

Theo thông tin từng được chính Tân Á Đại Thành công bố, bà Phương Anh bắt đầu tham gia công tác quản lý tại tập đoàn từ năm 2014, khi mới khoảng 21 tuổi.

Thời gian đầu, bà làm việc tại khối tài chính. Tháng 9/2014, Nguyễn Phương Anh được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc phụ trách Khối Tài chính của Tân Á Đại Thành.

Không lâu sau đó, nữ doanh nhân sinh năm 1993 được giao điều hành Công ty CP Nhựa Ströman Việt Nam với vai trò Tổng giám đốc.

Ströman là một trong những dự án sản xuất đáng chú ý của Tân Á Đại Thành trong giai đoạn mở rộng sang vật liệu xây dựng.

Năm 2016, tập đoàn đưa vào vận hành nhà máy ống nhựa Ströman tại Hưng Yên. Dự án được giới thiệu có tổng vốn đầu tư khoảng 70 triệu USD, xây dựng trên diện tích khoảng 7 ha, với công suất thiết kế 70.000 tấn sản phẩm mỗi năm.

Như vậy, bà Nguyễn Phương Anh đã được giao điều hành một doanh nghiệp sản xuất quy mô lớn khi mới ngoài 20 tuổi.

Quá trình này cũng cho thấy chiến lược chuyển giao thế hệ trong gia đình Tân Á Đại Thành được thực hiện khá sớm. Thay vì chỉ đảm nhiệm các vị trí mang tính đại diện, thế hệ thứ ba được đưa trực tiếp vào các mảng tài chính, sản xuất và quản trị doanh nghiệp.

PTGĐ Tập đoàn Tân Á Đại Thành, kiêm PTGĐ Thường trực MEYGROUP Nguyễn Phương Anh đại diện Tân Á Đại Thành tham dự Lễ vinh danh những doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam.

Không chỉ là lãnh đạo truyền thông

Những năm gần đây, Nguyễn Phương Anh xuất hiện với chức danh Phó Tổng giám đốc phụ trách Truyền thông & Marketing Tân Á Đại Thành.

Ngoài giai đoạn làm việc tại khối tài chính và điều hành Ströman, tên Nguyễn Phương Anh từng xuất hiện tại nhiều pháp nhân trong hệ sinh thái Tân Á Đại Thành.

Đáng chú ý, bà từng tiếp nhận vị trí người đại diện theo pháp luật kiêm Giám đốc Công ty Tân Á từ bà Nguyễn Thị Mai Phương vào đầu năm 2024. Đến tháng 2/2025, vị trí này được chuyển sang một lãnh đạo khác.

Bà Phương Anh cũng xuất hiện trong dữ liệu doanh nghiệp của Công ty CP Quốc tế Tân Á Hà Nam, một pháp nhân thuộc hệ sinh thái của tập đoàn.

Một trong những dấu mốc quan trọng nhất liên quan đến sở hữu doanh nghiệp của Nguyễn Phương Anh là việc tham gia sáng lập công ty bất động sản của gia đình.

Tháng 4/2019, Công ty CP Bất động sản Tập đoàn Tân Á Đại Thành được thành lập với vốn điều lệ ban đầu 500 tỷ đồng. Đây là pháp nhân đặt nền móng cho mảng bất động sản mang thương hiệu Meyland, nay phát triển dưới thương hiệu MEYGROUP.

Theo cơ cấu cổ đông sáng lập được công bố thời điểm đó, bà Nguyễn Thị Mai Phương sở hữu 45% vốn; ông Nguyễn Minh Ngọc nắm 27%; ông Nguyễn Anh Tuấn sở hữu 18%; còn Nguyễn Phương Anh sở hữu 10%.

Với tỷ lệ này, phần vốn góp ban đầu của Nguyễn Phương Anh có giá trị theo mệnh giá khoảng 50 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đây là cơ cấu tại thời điểm thành lập năm 2019. Sau nhiều năm tăng vốn và tái cấu trúc, chưa có đủ dữ liệu công khai để khẳng định bà Phương Anh hiện vẫn nắm tỷ lệ 10%.

Việc tham gia ngay từ giai đoạn đầu của Meyland cho thấy bà Nguyễn Phương Anh không chỉ đảm nhiệm vai trò quản trị thương hiệu mà còn trực tiếp có mặt trong cấu trúc sở hữu của trụ cột kinh doanh mới được gia đình Tân Á Đại Thành phát triển.

Dấu ấn ngày càng rõ ở bất động sản

Nếu như giai đoạn đầu sự nghiệp của Nguyễn Phương Anh gắn nhiều với tài chính và sản xuất, vài năm trở lại đây, dấu ấn của nữ doanh nhân 9X chuyển khá rõ sang bất động sản.

Bà hiện đồng thời giữ chức Phó Tổng giám đốc Thường trực MEYGROUP.

Từ khoảng năm 2020, Nguyễn Phương Anh bắt đầu xuất hiện thường xuyên trong các hoạt động của Meyland, từ ký kết tài trợ vốn, hợp tác với đối tác nước ngoài đến giới thiệu các dự án bất động sản quy mô lớn.

Tháng 8/2020, bà được giới thiệu là Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Meyland khi doanh nghiệp ký thỏa thuận hợp tác với Vietcombank liên quan tới dự án Meyhomes Capital Phú Quốc.

Sau đó, bà tiếp tục đại diện doanh nghiệp trong nhiều hoạt động tại dự án này, bao gồm hợp tác với các đối tác quốc tế.

Những năm gần đây, MEYGROUP đẩy mạnh hiện diện tại Hà Nội và Phú Quốc.

Tại Hà Nội, doanh nghiệp triển khai các dự án như Galia Hanoi và Rivea Hanoi. Nguyễn Phương Anh xuất hiện tại các lễ khởi công, giới thiệu dự án và các sự kiện đối tác với vai trò lãnh đạo cấp cao của MEYGROUP.

Ở Phú Quốc, ngoài Meyhomes Capital, MEYGROUP tiếp tục giới thiệu các dự án mới như Meypearl Ciel Phú Quốc. Bà Phương Anh cũng trực tiếp xuất hiện trong các hoạt động công bố định hướng phát triển sản phẩm.

Từ một nhân sự được đưa vào khối tài chính khi mới 21 tuổi, Nguyễn Phương Anh đã lần lượt trải qua các vị trí điều hành doanh nghiệp sản xuất, đứng tên tại các pháp nhân trong hệ sinh thái, tham gia góp vốn sáng lập công ty bất động sản và hiện giữ vị trí lãnh đạo thường trực tại MEYGROUP.

Đây cũng là một trong những gương mặt thể hiện rõ nhất quá trình chuyển giao thế hệ tại Tân Á Đại Thành, trong bối cảnh tập đoàn gia đình này đang mở rộng từ lĩnh vực sản xuất truyền thống sang các ngành có quy mô vốn lớn hơn, đặc biệt là bất động sản.