Từ ngày 21/9, tuyến cáp treo ba dây dài nhất thế giới tại Việt Nam sẽ tạm dừng hoạt động

Cáp treo Fansipan và tàu hỏa leo núi Mường Hoa sẽ tạm dừng hoạt động từ ngày 21–27/9/2026 để bảo trì định kỳ.

Theo thông báo mới nhất trên fanpage chính thức của Sun World Fansipan Legend, hệ thống cáp treo Fansipan và tàu hỏa leo núi Mường Hoa sẽ tạm dừng hoạt động trong 7 ngày, từ ngày 21/9 đến hết ngày 27/9/2026, để thực hiện công tác bảo trì định kỳ.

Đơn vị vận hành cho biết, du khách có kế hoạch chinh phục nóc nhà Đông Dương trong thời gian tới nên chủ động điều chỉnh lịch trình, đặc biệt là những người dự kiến đến Sa Pa đúng vào khoảng thời gian hai hệ thống vận chuyển tạm ngừng khai thác.

Hệ thống cáp treo ba dây lên đỉnh Fansipan chính thức khánh thành vào năm 2016, đồng thời xác lập hai kỷ lục Guinness thế giới, mở ra bước ngoặt cho du lịch Sa Pa và hành trình chinh phục "Nóc nhà Đông Dương".

Trước thời điểm này, việc đặt chân lên đỉnh Fansipan cao 3.143 m gần như là “đặc quyền” của những người trẻ có thể lực tốt. Để chinh phục đỉnh núi, du khách phải dành từ 2 - 3 ngày băng rừng, vượt thác, lội suối trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt của dãy Hoàng Liên Sơn. Tuy nhiên, kể từ khi tuyến cáp treo đi vào vận hành, hành trình ấy đã được rút ngắn xuống chỉ còn khoảng 15 phút, mở ra cơ hội để mọi đối tượng, từ người cao tuổi đến trẻ nhỏ, đều có thể chạm tay vào “Nóc nhà Đông Dương”.

Dự án được khởi công từ tháng 11/2013, do Tập đoàn Sun Group hợp tác với hãng cáp treo hàng đầu thế giới Doppelmayr Garaventa, ứng dụng những công nghệ tiên tiến nhất thời điểm đó.

Để xây dựng công trình, khoảng 35.000 tấn vật liệu được vận chuyển xuyên rừng bằng phương pháp thủ công. Hơn 4.400 bậc đá xanh nguyên khối, mỗi bậc nặng khoảng 100 kg, cùng nhiều trụ đá nặng tới 450 kg được đưa từ Thanh Hóa lên Sa Pa, rồi tiếp tục khiêng bộ lên độ cao hơn 3.000 m.

Ngày 2/2/2016, ngay trong lễ khánh thành, đại diện Guinness World Records đã trao chứng nhận hai kỷ lục thế giới cho công trình: “ Cáp treo ba dây dài nhất thế giới ” (6.292,5 m) và “ Cáp treo ba dây có độ chênh giữa ga đi và ga đến lớn nhất thế giới ” (1.410 m).

Tuyến cáp treo dài 6.292,5 m, gồm 6 trụ chính cách nhau khoảng 1 km, vận hành với 33 cabin, mỗi cabin sức chứa 35 khách, công suất tối đa khoảng 2.000 khách mỗi giờ. Nhờ đó, thời gian chinh phục Fansipan được rút ngắn từ 2-3 ngày xuống còn khoảng 15 phút.

Nằm ở độ cao khoảng 1.600 m so với mực nước biển, Sa Pa có nhiệt độ trung bình 15-18 độ C quanh năm và đang trở thành điểm tránh nóng hấp dẫn tại châu Á. Trên nền tảng Trip.com, Sa Pa được xếp cùng những điểm đến nổi tiếng có khí hậu mát mẻ mùa hè như Nội Mông, Sapporo (Nhật Bản) và Vân Nam (Trung Quốc).

Điểm đến này cũng liên tiếp được các tổ chức quốc tế vinh danh. Năm 2026, Condé Nast Traveller đưa Sa Pa vào danh sách 53 thị trấn nhỏ đẹp nhất thế giới và là đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt. Trước đó, năm 2024, Time Out cũng bình chọn Sa Pa là một trong 16 thị trấn nhỏ đẹp nhất thế giới.

Theo Condé Nast Traveller, Sa Pa là điểm đến tiêu biểu cho xu hướng "du lịch chậm" nhờ cảnh quan núi non, ruộng bậc thang, thác nước, các cung trekking cùng bản sắc văn hóa đặc trưng của đồng bào vùng Tây Bắc.