Khởi tố kế toán Nguyễn Thị Ngọc Ánh SN 1996

Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố 3 bị can để điều tra hành vi mua bán trái phép 18 hóa đơn xăng, dầu với tổng doanh số hơn 349 triệu đồng, được sử dụng để hạch toán chi phí, giảm nghĩa vụ thuế.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, ngày 16/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 3 bị can gồm Nguyễn Đức Tâm, Đặng Vinh Quang và Nguyễn Thị Ngọc Ánh để điều tra về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn”, liên quan đến việc kê khai, sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng trong hoạt động kinh doanh vận tải hàng hóa.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, Công an xã Chí Đám, tỉnh Phú Thọ phát hiện dấu hiệu bất thường trong việc kê khai, sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng hoạt động kinh doanh vận tải hàng hóa. Một số doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải hàng hóa trên địa bàn xã Chí Đám và khu vực lân cận có dấu hiệu kê khai, sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào đối với mặt hàng xăng, dầu nhưng không phát sinh hoạt động mua bán, cung ứng hàng hóa, dịch vụ tương ứng.

Khởi tố 3 bị can. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Quá trình xác minh, Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Phúc Lộc, địa chỉ tại khu Đông Tiệm, xã Chí Đám, tỉnh Phú Thọ, do Nguyễn Đức Tâm, sinh năm 1987, trú tại xã Chí Đám, làm Giám đốc, có liên quan đến việc xuất 18 hóa đơn giá trị gia tăng mặt hàng xăng, dầu cho Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Bắc Sơn Phú Thọ do Đặng Vinh Quang, sinh năm 1973, trú tại xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ, làm Giám đốc; Nguyễn Thị Ngọc Ánh, sinh năm 1996, trú tại xã Chí Đám, làm kế toán, với tổng doanh số 349.035.800 đồng. Số hóa đơn nêu trên được kê khai, sử dụng để hạch toán chi phí trong hoạt động của doanh nghiệp, qua đó làm giảm nghĩa vụ thuế phải nộp.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 16/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 3 bị can gồm Nguyễn Đức Tâm, Đặng Vinh Quang và Nguyễn Thị Ngọc Ánh để điều tra về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn”, quy định tại Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của các bị can và những cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.