Kiểm tra nơi ở lúc 19 giờ 30 phút, bắt Lê Hà Thu Thảo SN 1990

Ngày 18/9, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Công an xã Vu Gia vừa bắt quả tang Lê Hà Thu Thảo (SN 1990, trú tại phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 9/9, Công an xã Vu Gia triển khai lực lượng kiểm tra nơi cư trú của Thảo tại thôn Mỹ Hảo, xã Vu Gia. Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện Thảo đang cất giữ 3 túi ni-lông bên trong chứa chất rắn dạng tinh thể nghi là ma túy đá (Methamphetamine), tổng khối lượng 12,92 gam, cùng các dụng cụ liên quan đến việc phân chia và sử dụng trái phép chất ma túy.

Tiến hành test nhanh chất ma túy trong cơ thể, kết quả Lê Hà Thu Thảo dương tính với chất ma túy.

Làm việc với cơ quan Công an, Thảo khai nhận số ma túy trên được mua nhằm bán lại cho người sử dụng để kiếm lời.

Công an xã Vu Gia đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Lê Hà Thu Thảo về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, đồng thời tạm giữ toàn bộ tang vật để phục vụ công tác điều tra.

Hiện vụ việc đang được Công an xã Vu Gia tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.