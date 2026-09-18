Vụ nam thanh niên nghi bị tai nạn tử vong ở vòng xoay Phú Cường: Bắt giữ nghi phạm trộm xe của nạn nhân

Qua điều tra, công an đã bắt giữ một đối tượng trộm xe máy của nạn nhân nghi gặp tai nạn tử vong tại vòng xoay Phú Cường (phường Rạch Giá).

Tối 17/9, Công an tỉnh An Giang đã bắt giữ một đối tượng trộm xe máy của nạn nhân gặp tai nạn tử vong tại vòng xoay Phú Cường (phường Rạch Giá).

Trước đó, khoảng 3h53 ngày 15/9, anh P.H.L. (20 tuổi, ở xã Hòn Đất, tỉnh An Giang) điều khiển xe máy biển số 68M6-06.xx lưu thông trên đường 3 Tháng 2, hướng từ Rạch Giá về cầu Kinh Cụt. Khi đến ngã tư đường 3 Tháng 2 - Phan Thị Ràng, xe của anh L. bất ngờ tông vào vòng xoay thuộc khu đô thị lấn biển Phú Cường (phường Rạch Giá, tỉnh An Giang).

Hiện trường xảy ra sự việc (Ảnh: CACC)

Cú tông mạnh khiến anh L. văng lên bồn hoa vòng xoay, đầu đập xuống đất. Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan công an xác định nạn nhân tử vong do chấn thương sọ não.

Gia đình nạn nhân cho biết, anh L. làm việc ban đêm và lần cuối được nhìn thấy vào khoảng 3h30 sáng 15/9 tại một quán ăn trên đường Trần Khánh Dư. Khi rời nhà đi làm, anh L. mặc áo thun màu xanh, quần tây đen và điều khiển xe máy biển số 68M6-06xx.

Qua điều tra, công an xác định sau khi anh L. gặp tai nạn, khoảng 4 h10 ngày 15/9. Sau khi tai nạn xảy ra có 2 người đi xe máy đến, lấy xe của anh rồi rời khỏi hiện trường.

Ngày 16/9, lực lượng công an bắt giữ một nghi phạm, thu hồi tang vật là chiếc xe máy Honda Air Blade màu đen tại xã Bình An, cách hiện trường khoảng 15km. Hiện công an đang truy xét đối tượng còn lại và tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.